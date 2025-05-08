  • Новость часаНачалось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    15 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    11 комментариев
    8 мая 2025, 00:57 • Новости дня

    Вучич записал обращение на Красной площади в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии после прибытия в Москву записал обращение с Красной площади, отметив, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда в российскую столицу.

    Президент Сербии Александр Вучич записал обращение на Красной площади в Москве, передает «Коммерсант». В ходе видеообращения Вучич заявил, что не обращает внимания на реакцию иностранных государств по поводу своего визита в Россию.

    Президент Сербии отметил, что его не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни в других столицах. Он выразил уверенность, что Сербия останется на европейском пути, и добавил: если кто-то захочет наказать, пусть наказывают его лично.

    Вучич сообщил, что 8 мая проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а 9 мая, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Сербский лидер намерен встретиться и с патриархом Кириллом, чтобы вручить ему орден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Ране министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для иностранных лидеров, желающих попасть в Москву ко Дню Победы, позором. Маршрут перелета Вучича из Белграда предусматривал остановку в Баку для дозаправки. Другой европейский лидер, планирующий принять участие в параде Победы в Москве, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявил о запрете Эстонией пролета его спецборта над своей территорией.

    7 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».

    Призыв канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить визит в Москву 9 мая озвучила газета Berliner Zeitung. Издание считает, что Мерц должен показать дипломатическую смелость, прилетев в Россию в День Победы. Отмечается, что визит не должен быть посвящен параду, а может сопровождаться посещением мемориалов памяти жертв войны и встречей с немецкими предпринимателями.

    Авторы публикации подчеркивают, что Мерц может использовать поездку для выражения сочувствия жертвам войны. В статье отмечается, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна сопровождаться жесткой позицией по вопросам мирного урегулирования на Украине.

    В комментарии издания говорится: «Мерц должен сказать Путину: «Европа хочет добиться устойчивого перемирия. Давайте договоримся». Кроме того, подчеркивается важность контактов Мерца с немецким бизнесом, продолжающим работать в России, несмотря на санкции.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

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    7 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»

    Песков сообщил об ограничении мобильного интернета в Москве из-за безопасности

    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице ввели ограничения на использование мобильного интернета из-за мер безопасности и присутствия иностранных гостей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Меры по ограничению мобильного интернета в Москве в дни празднования 80-летия Победы связаны с необходимостью обеспечения безопасности, передает ТАСС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения введены по «понятным причинам» и не являются техническими сбоями.

    Песков подчеркнул, что к данной мере следует относиться с пониманием, поскольку все необходимые разъяснения уже были даны. Он пояснил: «Мы должны учитывать то опасное соседство, которое мы имеем».

    Пресс-секретарь отметил, что ограничения могут сохраняться весь период пребывания в России иностранных гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения на доступ в интернет вводятся для обеспечения безопасности массовых праздничных мероприятий в столице.

    Жителям Москвы и области предупредили о возможных сбоях мобильного интернета и сервисов в связи с подготовкой ко Дню Победы. В отдельных районах Москвы уже наблюдаются перебои мобильного интернета у пользователей разных операторов.

    Коментарии (2)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы

    Президент Сербии Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы

    Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич после переговоров в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко отправился в Москву на празднование 80-летия Победы и встречу с Владимиром Путиным, сообщил портал Informer.

    По данным портала, сербский президент Александр Вучич выехал в Москву после утренней встречи с послом России Александром Боцан-Харченко, передает ТАСС.

    Отмечается, что Вучич примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в военном параде 9 мая.

    Портал Informer сообщает, что Вучич также запланировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита. Главу Сербии ожидают на официальных мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы, которые состоятся в столице России.

    Ранее латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Министр финансов Сербии заявил, что Александр Вучич намерен приехать в столицу России на памятные мероприятия, несмотря на недавнее недомогание.

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    7 мая 2025, 09:41 • Новости дня
    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны в ближайшие годы

    Guardian: Жители США и Европы выразили опасения из-за мировой войны в ближайшие годы

    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны в ближайшие годы
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Опросы общественного мнения показали, что многие американцы и западноевропейцы опасаются глобального разрушительного конфликта в течение ближайшего десятилетия, пишет Guardian.

    Опросы общественного мнения показали, что американцы и западноевропейцы, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, опасаются еще более разрушительного третьего  глобального конфликта в ближайшее десятилетие, а вероятной причиной его считается напряженность в отношениях с Россией, пишет британская Guardian.

    Опрос компании YouGov показал, что подавляющее большинство населения считает события во время и до Второй мировой войны актуальными сегодня, поэтому о них необходимо рассказывать молодому поколению.

    «От 41% до 55% респондентов в пяти опрошенных европейских странах: Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, заявили, что, по их мнению, новая мировая война очень или довольно вероятна в ближайшие 5-10 лет, и это мнение разделяют 45% американцев», – сказано в отчете.

    Большинство респондентов (от 68% до 76%) признались, что в любом новом конфликте ожидают применения ядерного оружия, а от 57% до 73% заявили, что третья мировая война приведет к большим человеческим жертвам, чем в 1939-1945 годах. Многие (от 25% до 44%) считали, что это убьет большинство людей в мире.

    Три четверти западноевропейцев и почти 70% американцев считают Россию наиболее вероятной причиной нового мирового конфликта. Значительное число опрошенных видит угрозу в исламском терроризме и напряженных отношениях с США. В частности, большинство жителей Испании, Германии и Франции рассматривают отношения с Вашингтоном как риск для мира в Европе.

    Почти 90% жителей Запада считают важным преподавание истории Второй мировой войны в школах, а 72-87% отмечают актуальность этих событий для современности. Вклад США в победу над нацизмом преувеличивают 40-52% опрошенных, тогда как роль Советского Союза отмечают лишь 17-28% респондентов, отмечено в результатах опроса.

    Компания YouGov опрашивала респондентов 3-16 апреля 2025 года. Среди более чем семи тыс. взрослых жителей нескольких стран – 1622 гражданина Великобритании, 1081 – Франции, 2318 – Германии, 1023 – Италии, 1051 – Испании и 1152 гражданина США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что руководство США высказывается против развития глобального военного конфликта. Кроме того, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что планы по введению на Украину военного контингента под видом миротворцев грозят прямым столкновением НАТО и России, что может обернуться третьей мировой войной.

    При этом генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на международной научно-практической конференции «Вклад народов государств – членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне» в Центральном музее Вооруженных сил России в апреле отмечал, что период нынешних перемен в мировой политике сопровождается угрозой нового масштабного военного конфликта с учетом наличия ядерного оружия.

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    7 мая 2025, 02:39 • Новости дня
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин в Telegram.

    В Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.00 мск введены в аэропорту Шереметьево.

    Напомним, как указывал Собянин, ПВО отражала атаки вражеских беспилотников в течение всего дня. Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.

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    7 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    В Москве объяснили решение Алиева не приезжать на 9 Мая

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустит торжества по случаю 80-летия Победы в Москве, поскольку будет занят на мероприятиях, посвященных его отцу – Гейдару Алиеву.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в московских мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, передает «Интерфакс».

    Ушаков уточнил причину отказа, отметив: «Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву».

    Азербайджан в этот период традиционно отмечает годовщину со дня рождения бывшего президента страны Гейдара Алиева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российскую столицу начали прибывать иностранные лидеры, которые планируют при  участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Ожидается, что более двух десятков руководителей государств посетят 9 мая парад Победы на Красной площади.


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    7 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2, передает РИА «Новости». Китайский лидер прибыл в Москву около 18:00 мск.

    В рамках визита Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Ожидается, что программа пребывания главы КНР в России продлится с 7 по 10 мая.

    В среду председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Еврокомиссия «приняла к сведению» поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил представитель организации Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

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    7 мая 2025, 13:29 • Новости дня
    СБП предупредила о сложностях с переводами и оплатой в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Московского региона с 7 по 9 мая могут столкнуться с перебоями переводов и оплат через Систему быстрых платежей (СБП) из-за ограниченного доступа к мобильному интернету, сообщили в СПБ.

    В СПБ предупредили, что возможные перебои в работе переводов между счетами и оплат при помощи Системы быстрых платежей (СБП) с 7 по 9 мая предсказали для Москвы и области, передает ТАСС.

    Ограничения связаны с ожидаемым снижением доступа к мобильному интернету в этот период.

    В официальном сообщении СБП подчеркнули, что могут возникнуть также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн.

    О предстоящих сложностях предупредили также в Сбербанке и сервисе ЮMoney. Банки отметили, что временное отключение сотовой связи и мобильного интернета может затронуть работу их приложений и прохождение платежей.

    Напомним, в Москве вводятся ограничения на доступ в интернет для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    Жителей Москвы и области предупредили о возможных сбоях мобильного интернета и сервисов из-за подготовки ко Дню Победы.

    «Яндекс такси» предупредил о возможных сбоях работы в центре столицы.

    Кремль объяснил ограничения мобильной связи в Москве «опасным соседством».

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    7 мая 2025, 19:46 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву дронов
    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву дронов
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве отражены две атаки беспилотников, обломки которых упали на территории города, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», – написал он в Telegram-канале. Спустя менее часа Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, также направлявшегося на российскую столицу.

    Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, добавил мэр.

    Накануне российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться в Киев за разъяснениями по поводу недавней атаки беспилотников на столицу и Подмосковье.

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    7 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич прилетел в Москву на торжества ко Дню Победы

    Александар Вучич прибыл в Москву для участия в юбилейных мероприятиях

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербский президент прибыл в российскую столицу, чтобы принять участие в событиях, приуроченных к 80-летию Победы.

    Президент Сербии Александар Вучич прилетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС.

    Во время визита в Россию у сербского лидера также запланирована личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Самолет с президентом Вучичем делал остановку в Баку. Посадку воздушного судна объяснили необходимостью дозаправки. После этого самолет Вучича вылетел в российскую столицу.

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    7 мая 2025, 09:12 • Новости дня
    ФСО раскрыла неизвестные детали подписания капитуляции нацистской Германией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Федеральной службе охраны раскрыли исторические детали подписания итогового Акта о капитуляции Германии, отметив, что Москва не согласилась с порядком утверждения документа.

    Историческими подробностями подписания итогового Акта о капитуляции Германии поделился советник директора ФСО Сергей Девятов, передает ТАСС. Он напомнил, что идея безоговорочной капитуляции Германии была сформулирована президентом США Франклином Рузвельтом еще в январе 1943 года и стала позицией всех стран Антигитлеровской коалиции.

    Перед общей капитуляцией была серия частных: сначала капитулировали группы армий в Италии, Берлине, Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне, Северо-Западной Германии, а также в Баварии и Западной Австрии.

    Общий итоговый Акт был подписан 7 мая 1945 года в 2.41 во французском Реймсе. Документ обязывал немецких военных прекратить сопротивление и сдаться союзникам. От Германии его подписал генерал-полковник Альфред Йодль, от СССР – генерал-майор Иван Суслопаров, от США – генерал-лейтенант Уолтер Беделл Смит, а от Франции – Франсуа Севез.

    При этом советское руководство не одобрило процедуру подписания, так как текст не был согласован с СССР и, по мнению Москвы, отодвигал вклад страны на второй план. Девятов отметил, что Суслопаров подписал документ по собственной инициативе без согласования с Кремлем, добавив оговорку, что возможен другой акт по требованию союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Молдавии. В Крыму рассекретили документы о поимке немецкого генерала Йенеке. ФСБ раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке.

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    7 мая 2025, 09:32 • Новости дня
    Москвичи столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета
    Москвичи столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета
    @ Беклин Алексей/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В отдельных районах Москвы наблюдаются перебои с мобильным интернетом у абонентов разных сотовых операторов, что затронуло Северо-Западный, Северный и другие округа.

    Проблемы с доступом к мобильному интернету в Москве зафиксированы у ряда абонентов различных операторов, передает ТАСС.

    Сбои отмечаются в Северо-Западном, Северном и Северо-Восточном административных округах города. Кроме того, перебои с интернетом затронули районы Пресни и Дорогомилово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций заявили, что ограничения на доступ в Сеть могут вводиться для обеспечения безопасности массовых праздничных мероприятий в столице.

    Коментарии (2)
    7 мая 2025, 01:50 • Новости дня
    Мадуро прибыл в Россию с официальным визитом

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву с официальным визитом прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщают СМИ.

    У него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также запланированы переговоры между делегациями Венесуэлы и России в узком и расширенном форматах. В столице Мадуро примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС со ссылкой на Venezolana de Television.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России пригласил Мадуро на празднование Дня Победы в Москве. По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

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    7 мая 2025, 22:12 • Новости дня
    ПВО уничтожила еще два летевших на Москву дрона

    Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников при подлете к Москве

    ПВО уничтожила еще два летевших на Москву дрона
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ПВО отразила атаку еще двух беспилотников, обломки которых сейчас обследуют специалисты на месте происшествия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что еще два украинских беспилотника были уничтожены силами ПВО Минобороны при попытке подлета к Москве.

    Уточняется, что беспилотники были сбиты, а их обломки упали на территории Московской области. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, чтобы исключить возможные последствия и обеспечить безопасность жителей.

    Ранее в Домодедово вновь ввели временные ограничения на авиарейсы. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух атаках беспилотников, обломки которых упали на территории города.

    Подразделения ПВО ранее уничтожили 19 летевших на Москву беспилотников.

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    7 мая 2025, 16:15 • Новости дня
    Посадку самолета Вучича в Баку объяснили дозаправкой

    Стало известно о запланированной посадке борта Вучича в Баку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушное судно, на котором следовал президент Сербии Александр Вучич в Москву, совершило промежуточную остановку в Баку из-за необходимости дозаправки.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что посадка самолета сербского лидера была запланированной.

    Ранее СМИ сообщили, что летевший в Москву самолет Вучича сел в Баку из-за активности ПВО.

    Напомним, Вучич отправился в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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