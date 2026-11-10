Офицер ВСУ допустил превращение городов Украины в непригодные для жизни

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, крупные украинские населенные пункты рискуют оказаться полностью непригодными для проживания людей в том случае, если власти страны не сумеют достичь договоренностей о прекращении боевых действий в предстоящий зимний период, передает РИА «Новости».

«Если мы не договоримся о прекращении огня этой зимой… крупные города, такие как Киев, Харьков, Одесса, станут непригодными для жизни», – заявил Ярославский изданию «Страна».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный аналитик Борис Рожин заявил о подготовке Киева к затягиванию боевых действий.

Летом Berliner Zeitung написала об угрозе превращения многих крупных городов Украины в непригодные для жизни из-за обрушения энергосистемы.

В прошлом году Foreign Affairs отметил неспособность поврежденной энергосистемы Украины обеспечить электричеством всю страну.