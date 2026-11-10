Следователи назвали причину гибели россиянки в Сербии

RINA: Причиной гибели россиянки в Сербии стало падение с высоты

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вскрытие установило, что смерть 20-летней гражданки России наступила в результате падения с высоты. Теперь следствие выясняет, как девушка упала с балкона на тротуар, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство RINA, цитирующее отделение прокуратуры сербского города Ужице.

Следователи опросили гражданина России, который находился в одних апартаментах с погибшей. По неофициальной информации, он сообщил, что девушка спрыгнула с балкона, пока он был в ванной. После допроса мужчину отпустили, но забрали загранпаспорт на время расследования.

В посольстве России в Сербии заявили, что пока не получали от местных правоохранительных органов официальной информации о гибели гражданки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на сербском курорте Златибор обнаружили мертвой 20-летнюю гражданку России.

В июле полиция Сербии задержала подозреваемых в гибели другой россиянки. Тогда на окраине сербской столицы обнаружили спрятанное в чемодан тело пропавшей туристки.