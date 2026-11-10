В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Следователи назвали причину гибели россиянки в Сербии
RINA: Причиной гибели россиянки в Сербии стало падение с высоты
Причиной смерти 20-летней гражданки России на сербском курорте Златибор стало падение с балкона, следствие выясняет обстоятельства произошедшего, пишет агентство RINA.
Вскрытие установило, что смерть 20-летней гражданки России наступила в результате падения с высоты. Теперь следствие выясняет, как девушка упала с балкона на тротуар, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство RINA, цитирующее отделение прокуратуры сербского города Ужице.
Следователи опросили гражданина России, который находился в одних апартаментах с погибшей. По неофициальной информации, он сообщил, что девушка спрыгнула с балкона, пока он был в ванной. После допроса мужчину отпустили, но забрали загранпаспорт на время расследования.
В посольстве России в Сербии заявили, что пока не получали от местных правоохранительных органов официальной информации о гибели гражданки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на сербском курорте Златибор обнаружили мертвой 20-летнюю гражданку России.
В июле полиция Сербии задержала подозреваемых в гибели другой россиянки. Тогда на окраине сербской столицы обнаружили спрятанное в чемодан тело пропавшей туристки.