  • Новость часаДелегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
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    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    11 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 15:28 • Новости дня

    Следователи назвали причину гибели россиянки в Сербии

    RINA: Причиной гибели россиянки в Сербии стало падение с высоты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной смерти 20-летней гражданки России на сербском курорте Златибор стало падение с балкона, следствие выясняет обстоятельства произошедшего, пишет агентство RINA.

    Вскрытие установило, что смерть 20-летней гражданки России наступила в результате падения с высоты. Теперь следствие выясняет, как девушка упала с балкона на тротуар, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство RINA, цитирующее отделение прокуратуры сербского города Ужице.

    Следователи опросили гражданина России, который находился в одних апартаментах с погибшей. По неофициальной информации, он сообщил, что девушка спрыгнула с балкона, пока он был в ванной. После допроса мужчину отпустили, но забрали загранпаспорт на время расследования.

    В посольстве России в Сербии заявили, что пока не получали от местных правоохранительных органов официальной информации о гибели гражданки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на сербском курорте Златибор обнаружили мертвой 20-летнюю гражданку России.

    В июле полиция Сербии задержала подозреваемых в гибели другой россиянки. Тогда на окраине сербской столицы обнаружили спрятанное в чемодан тело пропавшей туристки.

    7 ноября 2026, 21:43 • Новости дня
    Стало известно о ранении россиянина при стрельбе в польском Кракове

    Среди пострадавших в результате атаки в центре Кракова оказался россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Во время стрельбы на Главной площади в польском Кракове получил ранение гражданин России, сообщил источник, всего в результате нападения погибли шесть человек.

    Один из пострадавших при стрельбе в Польше является россиянином, передает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

    «По имеющейся информации, один из раненых является гражданином России», – рассказал собеседник агентства.

    Между тем в посольстве России в Варшаве заявили об отсутствии достоверных данных о пострадавших соотечественниках. Сотрудники консульского отдела уточняют информацию у польских правоохранительных органов, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в субботу на Главной площади Кракова. По данным полиции, 24-летний гражданин Польши в камуфляже открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля без регистрационных номеров.

    Жертвами атаки стали шесть человек, еще 15 получили ранения. Нападавший был ранен при задержании и в настоящий момент находится в больнице.

    Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур до 11 ноября.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре города терактом.

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    9 ноября 2026, 21:21 • Новости дня
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южно-Африканской Республике неизвестные напали на российских туристов, один человек погиб, сообщает портал Nova News.

    Инцидент произошел вечером 5 ноября в провинции Мпумаланга. Пара из России направлялась в сторону национального парка Крюгера, когда их автомобиль был вынужден остановиться из-за преднамеренно поврежденного колеса, пишет ТАСС со ссылкой на портал Nova News.

    Во время попытки заменить шину на россиян напали злоумышленники. Преступники забрали у туристов личные вещи и выстрелили в водителя, после чего скрылись.

    Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Правоохранительные органы ведут расследование происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре полиция ЮАР сообщила о гибели 27 человек в результате двух вооруженных нападений.

    В августе премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения за убийство брата и сестры из России в курортной провинции.

    В марте специалист по связям Африки и России Стивен Груздь стал жертвой похищения и убийства в Южно-Африканской Республике.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 08:05 • Новости дня
    Россиянка завоевала титул на международном конкурсе красоты в Австралии

    Жительница Уфы Шангареева выиграла международный конкурс красоты в Австралии

    Россиянка завоевала титул на международном конкурсе красоты в Австралии
    @ chulpann.shangareeva

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жительница Уфы Чулпан Шангареева стала победительницей международного конкурса красоты и лидерства Miss, Ms. And Mrs. Summit International 2026 в Австралии.

    Финал состязания прошел 8 ноября в австралийском городе Голд-Кост. Россиянка получила титул Ms. Summit International 2026, передает ТАСС.

    «Не могу поверить, что моя цель – достойно представить Россию на международной арене, показать всему миру, что российские женщины не только самые красивые, но и целеустремленные, успешные, образованные и сильные – достигнута», – заявила Шангареева.

    Она добавила, что путь от регионального этапа к победе занял у нее меньше полугода, что доказывает отсутствие невозможного для женщин из России. Шангареева выразила благодарность организаторам с российской и австралийской стороны, а также своим близким.

    В мае победительница выиграла региональный этап конкурса «Миссис Россия Мира: Республика Башкортостан – 2026», а в июне получила титул «Классик» на национальном этапе. В финале конкурса в Австралии участвовали 28 победительниц соревнований из разных стран, в том числе США, Японии и Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу студентку из Тюмени Александру Сташкевич выбрали для участия в 75-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Пуэрто-Рико.

    В прошлом месяце россиянка Яна Кривченко вошла в пятерку финалисток международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» в Сеуле.

    В марте представительница ЮАР Миллисент Холоди Тлоу завоевала титул «Миссис БРИКС» в Казани.

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    7 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российская дипмиссия в Турции взаимодействует с компетентными органами и гражданками для урегулирования ситуации с задержанными в Анкаре россиянками, сообщили в пресс-службе посольства.

    «В дополнение к ранее переданной информации о 34 задержанных в Анкаре россиянках посольство поддерживает взаимодействие как с турецкими компетентными органами, так и с нашими гражданками в интересах оперативного урегулирования ситуации», – заявили в пресс-службе посольства, передает РИА «Новости».

    Более 30 россиянок задержали в Анкаре по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Они находятся в депортационном центре «Акюрт», с ними работает адвокат. Дипмиссия приняла меры для консульского доступа к задержанным.

    После судебного процесса задержанных иностранок планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкий адвокат Шейма Бозтепе призвала установить возможных организаторов схемы вовлечения задержанных россиянок в противоправную деятельность.

    В четверг консульские сотрудники добились личной встречи с гражданками России в Турции.

    В среду стало известно о работе задержанных в Анкаре россиянок танцовщицами в ночных клубах.

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    7 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    Россиянин отсудил у Дании 23 тыс. долларов за ложное обвинение в хакерстве

    Avisen Danmark: Россиянин получил 23 тыс. долларов за ложный арест в Дании

    Tекст: Мария Иванова

    Россиянин Павел Прозоров получил около 23 тыс. долларов компенсации за 146 дней незаконного содержания под стражей в Испании и Дании по подозрению в хакерских атаках.

    Российский предприниматель Павел Прозоров получил 153 тыс. датских крон (около 22,8 тыс. долларов) компенсации и проценты за незаконное тюремное заключение по подозрению в кибератаках на местные компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Avisen Danmark.

    В общей сложности россиянин провел под стражей 146 дней. Изначально его задержали в Испании, где он находился два месяца, а в конце августа экстрадировали в Данию. Местная полиция дважды продлевала срок ареста, однако в итоге полностью сняла с него все подозрения.

    «Я никогда не совершал ничего противозаконного ни в Испании, ни в Дании», – сказал Прозоров. Выплаченные прокуратурой деньги он пожертвовал датскому независимому аналитическому центру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года испанский IT-специалист Энрике Ариас Хиль получил политическое убежище в России после обвинений Мадрида в шпионаже и кибератаках.

    В прошлом году Испания аннулировала решение о предоставлении подданства российскому бизнесмену Александру Дмитренко из-за подозрений в связях со спецслужбами.

    Весной прошлого года в Испании задержали подозреваемого в мошенничестве в России на 28 млн рублей.

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    9 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Россиянка погибла на сербском курорте Златибор

    RINA: Тело 20-летней россиянки нашли на тротуаре на курорте Златибор в Сербии

    Tекст: Денис Тельманов

    На сербском курорте Златибор обнаружили мертвой 20-летнюю гражданку России, правоохранительные органы не исключают версию убийства, пишет сербское агентство RINA.

    На тротуаре перед домом в центральной части поселка нашли тело девушки, передает РИА «Новости» со ссылкой на RINA. «Речь идет о девушке в возрасте около 20 лет, гражданке РФ. Пока не установлены обстоятельства, при которых она погибла… Существует вероятность того, что это – убийство», – сообщили в отделении прокуратуры города Ужице.

    Поселок Златибор располагается на одноименном горном массиве в 200 км к западу от Белграда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд в Белграде арестовал гражданина Турции по подозрению в убийстве жительницы Петербурга.

    В июле полиция Сербии задержала подозреваемых в гибели россиянки. На окраине сербской столицы обнаружили спрятанное в чемодан тело пропавшей туристки.

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    9 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    Посольство подтвердило гибель россиянина в результате нападения в ЮАР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский турист погиб в результате нападения в ЮАР, дипломаты требуют расследования, сообщило российское посольство в ЮАР.

    Супруга погибшего россиянина находится в гостинице в Претории, дипломаты оказывают ей необходимое консульское содействие, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Там подчеркнули, что рассчитывают на проведение властями ЮАР тщательного расследования убийства туриста и скорейшее установление всех причастных к преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Южно-Африканской Республике неизвестные напали на российских туристов, один человек погиб.

    На прошлой неделе генпрокуратура Абхазии возбудила новое уголовное дело на обвиняемого в убийстве российской туристки.

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    9 ноября 2026, 16:38 • Новости дня
    Хорватская компания JANAF приостановила поставки нефти в Сербию из-за аварии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Радио и телевидение Сербии сообщило о временной остановке поставок сырья хорватским оператором JANAF на нефтеперерабатывающий завод в сербском городе Панчево из-за утечки на трубопроводе.

    Поступление нефти на сербское предприятие прекратилось в пятницу после аварии на участке трубопровода между городами Сисак и Славонски-Брод, передает ТАСС со ссылкой на радио и телевидение Сербии.

    Инцидент произошел в результате ремонтных работ, которые проводил сторонний подрядчик. Из трубы вытекло около 500 тыс. литров нефти. В настоящее время сырье собрано, специалисты проводят рекультивацию загрязненной территории.

    Адриатический нефтепровод связывает терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк с Сербией, Венгрией, Боснией и Герцеговиной, а также Словенией. По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, через эту магистраль в Сербию поступает 95% потребляемой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода.

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    10 ноября 2026, 09:38 • Новости дня
    Сбежавший из плена в Мьянме россиянин сутки шел через джунгли под обстрелами

    Сбежавший от мошенников в Мьянме россиянин сутки выходил из джунглей без воды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин России после побега из мошеннического центра в Мьянме около суток пробирался через джунгли без еды и воды под обстрелами дронов.

    Выходу заложников из незаконного комплекса в Мьянме предшествовала примерно неделя боев, передает РИА «Новости». По словам потерпевшего россиянина, огромной группе людей удалось уйти из зданий ночью.

    Мужчина уточнил, что беглецы двигались без остановок в сильную жару под постоянными обстрелами беспилотников. Во время тяжелого перехода погибли шедшие вместе с группой граждане Китая. Добравшись до города Мьявади, потерпевший смог связаться с российскими дипломатами.

    Он пояснил, что изначально приехал в Таиланд. Там знакомые предложили ему осмотреть строительный проект. После переправы через реку мужчина оказался на территории Мьянмы, где у него сразу отобрали паспорт, телефон и ноутбук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пострадавший россиянин заявил об использовании его голоса мошенниками для вымогательства денег у жителей США.

    Российское посольство сообщило о передаче вызволенного из неволи мужчины сотрудникам дипмиссии.

    Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин подтвердил выписку из больницы другой сбежавшей из кол-центра россиянки.

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    10 ноября 2026, 02:26 • Новости дня
    В «Студенческом списке» выступили против национализации российской доли в NIS

    Шошкич из «Студенческого списка» выступил против национализации доли РФ в NIS

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в депутаты парламента Сербии от движения «Студенческий список» и бывший управляющий Национальным банком Сербии Деян Шошкич выступил против национализации российской доли в компании NIS.

    «Я не поддерживаю национализацию. Я говорил об этом публично, на мой взгляд, это плохая идея. Это не только посылает негативный сигнал российским партнерам, но и в целом создает неблагоприятное впечатление для иностранных инвесторов», – приводит слова Шошкича ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    По мнению Шошкича, Белграду следует начать переговоры с российской стороной и «найти решение, которое устроило бы» и Москву, и Сербию.

    Он также заявил, что санкции против России не дали ожидаемых результатов и российская экономика продолжает расти быстрее европейской, передает РИА «Новости».

    «Санкции в отношении РФ, о которых я еще давно, четыре года назад, публично заявил, что они не дадут результатов, их не дали», – сказал Шошкич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало венгерской компании MOL лицензию на подготовительные операции для покупки российской доли в NIS.

    Выданная лицензия не дает права на завершение сделки, так как для прекращения российского владения и контроля над NIS потребуется получить отдельное разрешение от американского регулятора.

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    9 ноября 2026, 01:13 • Новости дня
    В АТОР опровергли угрозу массовой депортации российских туристов из Гоа

    В АТОР опровергли массовую депортацию россиян из штата Гоа

    Tекст: Катерина Туманова

    Организованные путешественники из России не столкнутся с массовой депортацией из индийского штата Гоа, поскольку их отдых проходит строго по плану без нарушений визового режима, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «Организованных туристов из РФ данная проблема не касается. Клиенты российских туроператоров отдыхают в штате Гоа в среднем 10-14 дней, въезжают с целью пляжного отдыха по электронной визе, улетают по плану, не допуская просрочки виз, не занимаются нелегальной деятельностью», – заявили в пресс-службе АТОР РИА «Новости».

    Представители отрасли подчеркнули, что отдых клиентов туроператоров проходит в штатном режиме и без каких-либо инцидентов.

    Ранее сообщалось, что индийские власти якобы инициировали массовую депортацию россиян из Гоа. По предварительным данным, иммиграционная служба начала проверки гостевых домов и частного сектора в Кериме, Мандреме и Пернеме, откуда на родину уже отправили троих путешественников, а еще троих подготовили к высылке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Москва и Нью-Дели прекратили разработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп.

    В сентябре пассажирский лайнер доставил 157 российских путешественников на побережье Аравийского моря для старта осенне-зимнего туристического сезона в Гоа.

    Минтранс заявил в августе о готовности расширить авиасообщение с Индией.

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    9 ноября 2026, 03:49 • Новости дня
    Власти Гоа депортировали троих россиян из-за просроченных виз

    Власти индийского штата Гоа депортировали россиян из-за виз

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти индийского штата Гоа за последнюю неделю выдворили троих граждан России и готовят к депортации еще троих из-за просроченных туристических виз.

    Власти индийского штата Гоа за последнюю неделю выдворили троих россиян, еще троих готовят к отправке, передают «Вести» со ссылкой на Mash.

    Иммиграционные службы проверяют частные дома и гостевые объекты в Мандреме, Кериме и Пернеме. Выявлены иностранцы, ожидающие высылки. У троих депортированных россиян истек срок туристических виз. Двое из них ранее были осуждены, третий находился в центре временного содержания.

    Арендодателей обязали оперативно передавать сведения о заселении и выезде иностранцев. Проверки связаны с усилением иммиграционного контроля и борьбой с преступностью.

    За последние месяцы из Гоа депортировали 160 иностранцев, в том числе десятки россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в АТОР заявили об отсутствии угрозы массовой депортации организованных путешественников из Гоа.

    В октябре Москва и Нью-Дели прекратили разработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп.

    В сентябре пассажирский лайнер доставил 157 российских путешественников на побережье Аравийского моря для старта осенне-зимнего туристического сезона в Гоа.

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    10 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Мошенники в Мьянме использовали голос россиянина для обмана жителей США

    В Мьянме мошенники подделали голос россиянина для кражи денег у американцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Злоумышленники в одном из мошеннических центров Мьянмы использовали голос удерживаемого в заложниках гражданина России для вымогательства денег у американцев, сообщил сам пострадавший россиянин.

    В комплексе действовало множество мошеннических компаний, которые специализировались на обмане жителей США с помощью криптовалютных схем и под предлогом романтических отношений.

    Мужчина пояснил РИА «Новости», что его заставляли надиктовывать реплики, чтобы доказать потенциальным жертвам реальность собеседника.

    По словам пострадавшего, несмотря на плохое знание английского языка, преступники генерировали голосовые сообщения на других языках с сохранением его звучания и тембра. Под давлением злоумышленники выманивали огромные суммы.

    Мужчина оказался в скам-центре после приглашения знакомых из Таиланда осмотреть строительный проект. После переправы через реку на территорию Мьянмы у него отобрали паспорт, телефон и ноутбук. Ранее в российском посольстве сообщили об освобождении заложника и его передаче дипломатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российское посольство сообщило о передаче вызволенного из мошеннического кол-центра в Мьянме гражданина России сотрудникам дипмиссии.

    В августе заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин рассказал о выписке из больницы сбежавшей из плена россиянки.

    Летом таиландские СМИ написали о побеге еще одной гражданки России от злоумышленников вплавь через реку.

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    10 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Освобожденного из кол-центра в Мьянме россиянина передали дипломатам в Бангкоке

    Вызволенный из кол-центра в Мьянме россиянин отправился на родину через Таиланд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гражданин России, вызволенный из мошеннического кол-центра у границы Мьянмы и Таиланда, передан сотрудникам российской дипмиссии для последующего возвращения домой, сообщило российское посольство.

    Спасенный из нелегального кол-центра в Мьянме россиянин передан сотрудникам посольства в Бангкоке для возвращения на родину, передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

    Операция по вызволению соотечественника из приграничной зоны у города Мьявади проводилась совместно с представителем МВД России во Вьетнаме и правоохранительными органами Мьянмы. Мужчина отправится в Россию через территорию Таиланда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин сообщил о выписке из больницы сбежавшей из мошеннического кол-центра в Мьянме гражданки.

    В июле освобожденную из невольнического кол-центра в Мьянме россиянку передали дипломатам для возвращения в Россию.

    Летом российское посольство в Янгоне заявило о спасении из рабства заставляемой заниматься аферами россиянки.

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    10 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Полиция ЮАР назвала банду дорожных грабителей возможными убийцами россиянина

    Полиция ЮАР заподозрила банду дорожных грабителей в убийстве россиянина

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Южно-Африканской Республики рассматривает версию, согласно которой погибший российский турист мог стать жертвой преступной группировки, специализирующейся на ограблениях на автодорогах.

    Сотрудники правоохранительных органов Южно-Африканской Республики ведут масштабное расследование дела об убийстве российского туриста и в качестве одной из версий рассматривают нападение банды дорожных грабителей, передает ТАСС.

    Представитель ведомства особо подчеркнул, что к поиску преступников и выяснению всех обстоятельств произошедшего привлечены лучшие следственные кадры Южно-Африканской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник портал Nova News сообщил о гибели российского туриста при нападении неизвестных в Южно-Африканской Республике.

    Российское посольство потребовало проведения расследования преступления.

    В марте группа преступников в ЮАР убила специалиста по связям Африки и России Стивена Груздя.

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    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

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    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат – прежде всего в зоне спецоперации – предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

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    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией

    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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