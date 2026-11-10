В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Глава МВД предложил отслеживать геолокацию мигрантов по всей стране
МВД предложило распространить мониторинг геолокации мигрантов на всю Россию
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил распространить на всю страну практику непрерывного мониторинга местонахождения иностранных граждан с помощью мобильного приложения.
Непрерывный мониторинг местонахождения иностранных граждан обеспечивается за счет передачи сведений о геолокации через специальное мобильное приложение, передает РИА «Новости».
Подобный подход позволяет оперативно контролировать перемещения мигрантов на территории государства.
«Сведения о геолокации в режиме реального времени обеспечивает непрерывный мониторинг, как я в своем докладе сказал, местонахождение иностранцев… Практика должна быть распространена на всю страну», – заявил Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о троекратном сокращении числа преступлений с поддельными миграционными документами в Московском регионе благодаря эксперименту с мобильным приложением.
В прошлом месяце заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил поэтапно распространить московский опыт контроля за иностранными гражданами через приложение на другие регионы страны.
В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выявлении около 10 тыс. находящихся в розыске человек с помощью процедуры обязательной геномной регистрации мигрантов.