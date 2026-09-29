Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.12 комментариев
Геномная регистрация выявила в Москве около 10 тыс. преступников среди мигрантов
Собянин: Геномная регистрация мигрантов помогла найти 14 серийных преступников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что процедура геномной регистрации мигрантов позволила выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске.
Обязательная процедура получения генома помогла выявить около 10 тыс. человек, находящихся в розыске, в том числе 14 серийных преступников, передает РИА «Новости».
Около тысячи задержанных совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийства, изнасилования и грабежи. Это способствовало оперативному раскрытию дел, остававшихся нераскрытыми долгие годы, заявил Собянин.
Мэр также отметил, что внедренные в 2024 году механизмы учета и контроля мигрантов полностью себя оправдали. В пунктах пропуска через границу используется оборудование для сбора биометрии, которая сверяется с базами данных в реальном времени, передает ТАСС,
Собянин подчеркнул, что новые меры снизили количество инцидентов с участием мигрантов в первом полугодии 2026 года на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил использовать в регионах опыт Москвы по контролю за мигрантами.
В начале сентября МВД зафиксировало снижение уровня преступности среди иностранцев.
Ранее Сергей Собянин рассказал о новой системе контроля за мигрантами в Москве.