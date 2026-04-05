Очевидцы рассказали о панике при пожаре в ТЦ Калининграда
После возгорания в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде эвакуировали 140 человек, при этом пожарная сигнализация сработала лишь на короткое время.
Очевидцы рассказали о растерянности посетителей в момент тревоги, передает РИА «Новости». Местная жительница Анна передала слова своей дочери: «Люди несерьезно отнеслись к оповещению, выходить стали не сразу, пока не почувствовался запах гари и охрана не попросила всех выходить». Она добавила, что наблюдала пожар из окна и отметила слаженную работу пожарных и персонала.
Посетитель Константин поделился, что сигнализация сработала, но ее быстро отключили, и только после появления дыма сотрудники начали организованную эвакуацию и сделали объявления по громкой связи. По его словам, «родители начали детей собирать», и ситуация быстро изменилась после появления дыма.
Еще одна посетительница Екатерина рассказала, что в детской комнате сигнализация работала около 30 секунд, после чего выключилась, и многие решили, что это был сбой. Она отметила, что люди осознали опасность, лишь увидев дым и услышав крики о пожаре, после чего покинули здание.
Среди эвакуированных была и посетительница кинотеатра Анастасия, которая сначала подумала, что тревога – часть фильма, так как в этот момент на экране горел космический корабль. Лишь позже она и другие зрители поняли, что сигнализация была настоящей, и все покинули зал.
Константин, отец троих детей, также рассказал о спокойной эвакуации своей семьи. Он отметил, что детей пришлось быстро собирать, но благодаря тренировкам в детском саду, одна из дочерей прикрыла рот, как учили на занятиях по безопасности. Семья покинула торговый центр без происшествий, а пожар был локализован спустя короткое время.
Ранее в ГУ МЧС России по Калининградской области сообщили о пожаре в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте города. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что в результате пожара в одном из торговых центров Калининграда пострадали три человека.