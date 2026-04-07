Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».12 комментариев
Подросток напал с ножом на учителя у школы в Добрянке
В Добрянке утром подросток ранил ножом учителя у входа в школу, состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, за ее жизнь борются врачи, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин..
Сегодня утром у входа в школу №5 в Добрянке произошёл инцидент – 17-летний подросток напал с ножом на учителя, сообщил Махонин в MAX. По его словам, педагог получила тяжелые ранения, её состояние оценивается как крайне тяжелое. Женщина госпитализирована, врачи сейчас борются за её жизнь.
Из Перми в Добрянку направили бригаду санитарной авиации, в которую включены врачи разных специализаций для оказания экстренной помощи пострадавшей. «Делаем все возможное», – подчеркнул Махонин в своем сообщении.
Нападавший подросток задержан сотрудниками полиции. На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы, выясняются обстоятельства случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из школ города Александровск в Пермском крае семиклассник с ножом напал на своего сверстника.
В Красноярском крае школьница с ножом атаковала другую школьницу.
В этой же красноярской школе учитель физкультуры Александр Лазаренко обезвредил нападавшую и уговорил ее добровольно отдать нож.