Суд в Москве заочно арестовал Арестовича на два месяца

Tекст: Вера Басилая

Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма, а также в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России, передает ТАСС.

Суд отправил Арестовича под арест на два месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации в Россию – с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации.

В мае прошлого года Арестович попал в российский список террористов и экстремистов.

В начале 2023 года он покинул пост советника главы офиса президента Украины после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После отставки Арестович призывал сменить президента Украины.