В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.13 комментариев
Суд в Москве заочно арестовал Арестовича
Суд в Москве заочно арестовал Арестовича на два месяца
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за публичные призывы к терроризму, сообщили в суде.
Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма, а также в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России, передает ТАСС.
Суд отправил Арестовича под арест на два месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации в Россию – с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации.
В мае прошлого года Арестович попал в российский список террористов и экстремистов.
В начале 2023 года он покинул пост советника главы офиса президента Украины после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После отставки Арестович призывал сменить президента Украины.