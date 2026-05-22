Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.
Спасатели извлекли тело студента из-под завалов общежития в Старобельске
Сотрудники экстренных служб достали погибшего студента из-под обломков разрушенного украинскими войсками здания в Луганской народной республике, сообщили в пресс-службе МЧС.
Сейчас основные усилия специалистов сосредоточены на поиске и спасении выживших, передает ТАСС.
«На месте обрушения общежития спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники. Извлечено тело одного погибшего и обнаружено местонахождение трех человек», – сообщили представители ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске пострадали 35 подростков.
Под обломками общежития оказались заблокированы свыше десяти человек.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал этот удар террористическим актом.