Человек погиб при взрыве на нефтегазовом заводе MOL в Венгрии
На нефтегазовом заводе в венгерском городе Тисауйварош прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще несколько получили тяжелые ранения.
Инцидент на предприятии нефтегазовой компании MOL подтвердил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает РИА «Новости».
«На заводе MOL в Тисауйвароше произошел взрыв. Один человек погиб, несколько получили серьезные ранения», – написал политик в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В связи с чрезвычайным происшествием на место аварии экстренно направились высокопоставленные лица. Среди них – венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань, а также генеральный директор компании MOL Жолт Хернади.
Как писала газета в октябре прошлого года, на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе компании MOL к югу от Будапешта произошел сильный пожар. На следующий день огонь вспыхнул на принадлежащем этой же корпорации предприятии в Братиславе.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ