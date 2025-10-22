Пожар произошел на словацком НПЗ MOL, перерабатывающем российскую нефть

Tекст: Вера Басилая

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе, который принадлежит венгерской компании MOL Group, пишет «Коммерсантъ». Предприятие перерабатывает нефть, поставляемую из России по трубопроводу «Дружба» и управляется компанией Slovnaft.

Это уже третий инцидент за последние два дня на европейских НПЗ, которые используют российское сырье. В понедельник взрыв произошел на заводе Petrotel-Lukoil в румынском Плоешти. В ночь на вторник загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венгрии, также принадлежащий MOL.

Завод в Братиславе перерабатывает около 124 тыс. баррелей в сутки. Основная часть продукции отправляется на экспорт в другие европейские страны. Компания Slovnaft была полностью приобретена MOL Group в 2000 году.

Ранее на нефтеперерабатывающих заводах Венгрии и Румынии произошли два взрыва, причины которых пока не установлены.

Глава польского МИДа Радослав Сикорский публично выразил надежду на повреждение нефтепровода «Дружба» силами Украины, чтобы Венгрия прекратила получать нефть из России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши Радослава Сикорского «Усамой бен Сикорским».