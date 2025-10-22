Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.3 комментария
Сикорский пожелал выведения из строя нефтепровода «Дружба» ударом ВСУ
Глава польского МИДа Радослав Сикорский публично выразил надежду на повреждение нефтепровода «Дружба» силами Украины, чтобы Венгрия прекратила получать нефть из России.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично заявил о своей надежде на то, что Вооруженные силы Украины выведут из строя российский нефтепровод «Дружба».
В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он обратился к главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, отметив: «Я горжусь польским судом, постановившим, что саботаж захватчика – не преступление. Более того, надеюсь, что ваш смелый соотечественник, майор Мадьяр(настоящее имя Роберт Бровди, признан в РФ террористом и экстремистом), наконец, выведет из строя нефтепровод, <...>, и вы начнете получать нефть через Хорватию».
Заявление Сикорского стало ответом на критику со стороны Сийярто. Венгерский министр усомнился в словах польского коллеги о вероятной задержке российского президентского самолета над территорией Польши.
Кроме того, глава польского МИДа поддержал решение суда Польши, который отказал Германии в экстрадиции украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Сикорский подчеркнул, что освобождение подозреваемого подтверждает позицию польских властей в вопросах, связанных с действиями на объектах энергетической инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию с экстрадицией Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».