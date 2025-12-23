История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.7 комментариев
В результате атаки ВСУ в Белгородской области один человек погиб и трое ранены
В результате атаки ВСУ в Белгородской области один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram-канале, что в Белгородской области зафиксированы новые атаки со стороны ВСУ с применением дронов. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего двое мужчин получили ранения. Одного из них бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, однако он, несмотря на усилия врачей, скончался от тяжелых травм. Второго пострадавшего с многочисленными осколочными ранениями сейчас транспортируют в городскую больницу Белгорода.
В городе Шебекино дрон нанес удар по территории предприятия, повредив несколько автомобилей, а в хуторе Бондаренков FPV-дрон уничтожил припаркованную машину и повредил окна коммерческого объекта. Также был атакован частный дом, где возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать. В селе Маломихайловка пробита кровля ангара.
В Грайвороне под ударом дрона пострадали женщина и 13-летний мальчик, которым поставили диагноз минно-взрывных травм и осколочных ранений. После оказания экстренной помощи их направили в медицинские учреждения Белгорода. В результате других атак дронами зафиксированы повреждения стен, крыш, остекления и автомобилей в населенных пунктах Новостроевка-Первая, Глотово, Октябрьский, Беленькое, Коновалово, Борисовка и Рябики, где повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.
Ранее силы ПВО обезвредили десять дронов над Брянской областью. Еще шесть беспилотников были зафиксированы и уничтожены над Белгородской областью.
Также силы ПВО уничтожили 15 беспилотников над Белгородской и Воронежской областями.