    Вэнс раскрыл ложь Зеленского из лучших побуждений
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    Военкор Коц: ВС России отрезают Украину от Черного моря
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина
    Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года
    На границе России и Польши образовалась многокилометровая пробка
    Эксперты представили политические итоги 2025 года
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    6 комментариев
    23 декабря 2025, 21:40 • Новости дня

    Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером во вторник, 23 декабря, средствами российской ПВО были успешно ликвидированы многочисленные украинские дроны в нескольких регионах страны, включая Брянскую область, сообщило Минобороны России.

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа с 17.00 до 20.00 мск, передает Минобороны России.

    Десять дронов были обезврежены над Брянской областью, шесть зафиксированы и уничтожены над Белгородской областью. Два беспилотника удалось ликвидировать над Калужской областью, еще по одному – в Курской и Смоленской областях.

    Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО за пять часов сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах страны, включая Крым и Белгородскую область. Также системы противовоздушной обороны уничтожили за три часа 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя областями.

    23 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России утром во вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотнbrами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 140 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба и 56 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спеоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 104 146 беспилотников, 640 ЗРК, 26 668 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 097 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 801 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, утром во вторник по всей украинской территории прозвучал сигнал воздушной тревоги. В Киеве и в Киевской области начали переход к экстренным отключениям света. Перебои с электричеством начались также в Одесской области.

    Накануне ВС России поразили использовавшиеся для ВСУ объекты портовой инфраструктуры. Ранее ВС России поразили предприятие военной промышленности Украины.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    Комментарии (8)
    23 декабря 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине

    Политолог Шеслер: Зеленский может инициировать перенос Пасхи

    Эксперт объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев продолжит популяризировать День голодоморов и фейковую «резню в Буче». Поэтому на Украине могут перенести праздники, приходящиеся на первую половину апреля, например – Пасху и День работников ракетно-космической отрасли, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский объявил борьбу с «плохими календарными совпадениями».

    «Зеленскому сейчас крайне необходимо каким-то образом подтверждать полный разрыв с нашей общей историей и традициями. На фоне многостороннего процесса переговоров по мирному урегулированию Банковая подчеркивает, что нынешняя украинская повестка не имеет никакого отношения к Москве», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Эта игра Зеленского рассчитана как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию. Таким образом он заявляет, что Киев ведет диалог не с «агрессором», а с партнерами – США и Евросоюзом. Этим также подчеркивается тяготение Украины к «светлому и правильному» демократическому миру, а не возвращение к общему прошлому с Россией», – продолжила она.

    «Учитывая, что некоторая часть украинского общества мыслит именно такими стереотипами, тактика Зеленского не лишена надежд на частичный медиа-успех. Инициатива Банковой также показывает, что Киев не планирует хоть сколько-нибудь реальное примирение с российской стороной», – заметила собеседница.

    «Думаю, Банковая будет еще более популяризировать День памяти жертв голодоморов. Поэтому, судя по всему, профессиональные праздники последней недели ноября на Украине будут отменены или перенесены. Также Киев явно намерен придать государственное значение фейковой «резне в Буче». Так что нельзя исключать, что офис Зеленского инициирует перенос Дня работников ракетно-космической отрасли или даже Пасхи», – допустила аналитик.

    «Кроме того, на начало апреля приходится удар «Точкой-У» по вокзалу Краматорска, который был нанесен ракетным дивизионом ВСУ из района Доброполья. Вину за трагедию и гибель 50 человек Киев возложил на Москву. Думаю, этот день также имел в виду Зеленский, когда говорил о «трагедийных датах», – спрогнозировала спикер.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что даты некоторых праздников на Украине будут изменены. Соответствующее решение он принял после беседы с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Предложения «по определению новых и логических подходов» к украинскому календарю подготовят депутаты вместе с чиновниками и «представителями гражданского общества».

    Решение он объяснил «плохими календарными совпадениями» и тем, что конфликт «внес много изменений», когда «даты трагедий приходятся на профессиональные праздники». Также Зеленский заявил, что в один день не должны проводиться «совсем разные» отраслевые чествования, оставшиеся с «советских времен» и введенные «с первых лет независимости».

    Он напомнил, что переход раскольнической структуры «Православная церковь Украины» и всей страны на празднование Рождества с 7 января на 25 декабря «был воспринят легко». Стоит отметить, что 8 мая страна отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. 9 мая украинские власти установили Днем Европы. Праздник приурочен к подаче декларации о создании Европейского объединения угля и стали, из которого впоследствии возник Евросоюз.

    Киев борется с российским наследием не только в контексте дат. Так, в ноябре украинский «Институт национальной памяти» включил в перечень символов так называемого «российского империализма» русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэтов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, живописца Василия Сурикова и писателя Ивана Тургенева.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал такую политику украинской стороны «невменяемой». В этой связи он заключил: в таких условиях сложно рассчитывать, что Киев будет готов к серьезным переговорам и реальным договоренностям по урегулированию конфликта. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина превзошла большевиков в борьбе с «российским империализмом».

    Комментарии (7)
    23 декабря 2025, 20:10 • Видео
    Украина неофициально признала неизбежное

    Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 08:49 • Новости дня
    Украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Черкасской области уничтожен украинский вертолет Ми-24, на борту которого находился летчик Александр Шемет и еще трое военных, все они погибли, сообщил брат погибшего летчика Юрий Шемет.

    Украинский летчик Александр Шемет, Герой Украины и командир экипажа, погиб вместе с тремя военными после поражения их вертолета Ми-24 дроном «Герань». Информацию об этом сообщил украинским СМИ брат погибшего Юрий Шемет, передает ТАСС.

    Вечером 17 декабря Шемету поступил приказ совершить вылет на перехват дронов. По словам брата, связь с вертолетом поддерживалась, но позже он перестал отображаться на радаре пункта управления, что свидетельствовало об аварии. На месте крушения специалисты обнаружили четыре сильно обгоревших тела, личность некоторых из погибших еще устанавливается.

    Он подчеркнул, что предварительное расследование показало – вертолет столкнулся с дроном, который шел на низкой высоте и не был заметен для операторов на земле. По словам брата, неисправности техники или ошибка пилота не рассматриваются в качестве причины происшествия.

    Ранее сообщалось, что украинский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение при выполнении боевой задачи, весь экипаж погиб.

    ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    Российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов.

    Комментарии (21)
    23 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    В Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов из зоны СВО

    Из зоны СВО вернулись 167 тыс. ветеранов боевых действий

    В Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов из зоны СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Из зоны проведения специальной военной операции вернулись порядка 167 тыс. ветеранов боевых действий, заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

    Порядка 167 тыс. ветеранов боевых действий уже вернулись с территории проведения специальной военной операции, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков во время заседания центрального штаба «Народного фронта».

    Новиков отметил, что «если завтра победа, то вернется в несколько раз больше».

    В конце июня сообщалось, что домой после службы вернулись около 137 тыс. участников спецоперации на Украине.

    Ранее участники форума «Вместе победим!» обсудили механизмы интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь.

    Комментарии (4)
    23 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в угрозе от волков из России

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рост численности волков отмечен не только в европейской части России, но и в других странах Европы, а обвинения в миграции хищников названы Росприроднадзором необоснованными. Об этом заявил советник руководителя ведомства Амирхан Амирханов.

    Амирханов заявил в беседе с ТАСС, что рост популяции волков произошел не только в России, но и по всей Европе, поэтому бессмысленно обвинять именно российских хищников в угрозе популяции оленей в Финляндии.

    По его словам, проблемы с волками в Финляндии зависят от внутренней ситуации в этой стране, и нет оснований предполагать, что российские животные участвуют в этом процессе.

    Амирханов отметил: «Популяция волка в последние годы выросла в европейской части России и в Европе в целом. Но если в Финляндии такая проблема есть, то ее причина от них и зависит. Почему они решили, что наши волки ушли туда? Это бессмысленный, странный разговор. Численность оленей у нас примерно та же, что и была, нет данных, что она уменьшилась настолько, чтобы волки пошли куда-то искать себе пропитание».

    Кроме того, эксперт подчеркнул, что волки питаются не только оленями, но и другими животными, а такого количества оленей, чтобы быть главным источником пропитания хищников, ни в России, ни в скандинавских странах не было.

    Амирханов также напомнил, что на численность волков существенно влияет охотничье хозяйство, добавив, что в СССР охотникам платили 60 рублей за каждую добытую шкуру, что позволяло держать популяцию под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее финские ученые обвинили волков из России в сокращении поголовья оленей.

    А в прошлом году большинство европейских стран понизили охранный статус волков из-за их роста и влияния на сельское хозяйство.

    Напомним, что Финляндия по итогам ноября занимает пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД с 65 баллами.

    Комментарии (8)
    23 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба.

    Оба политика ранее выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем «российской угрозе», что противоречит основной риторике Евросоюза, передает ТАСС.

    «Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», – написал Медведев в своем аккаунте в Max. Он также поинтересовался: «Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?».

    В западных странах вскоре будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В Германии праздник традиционно сопровождается глинтвейном и пуншем, а в Финляндии – крепким шведским глегом.

    Ранее Стубб сообщил о приближении сторон к заключению мирного соглашения по Украине, а Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    Комментарии (8)
    23 декабря 2025, 17:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России

    Эксперт Гуляев: Россия и весь мир столкнулись с массовым ростом численности хищников

    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    @ Олег Ласточкин/РИА Новости

    Tекст: Никита Миронов

    Число волков и других хищников в России значительно выросло, особенно в северных регионах, сообщил в беседе с газетой ВЗГЛЯД почетный член ассоциации «Росохотрыболовсоюз», член Центрального совета Московского городского общества охотников и рыболовов Сергей Гуляев, комментируя обвинения Финляндии в адрес России в массовой гибели северных оленей.

    Жители Финляндии обвинили Россию в массовой гибели северных оленей. Телеканал CNN, ссылаясь на финскую ассоциацию оленеводов, сообщает, что за этот год были убиты около 1950 северных оленей – примерно на 70 процентов больше, чем в прошлом. По мнению финнов, в этом виноваты российские волки, которые пересекают границу между странами и убивают животных. Утверждается, что якобы российские охотники ушли на СВО и перестали отстреливать хищников.

    «Число волков и хищников в целом в России растет. В северных регионах – особенно. Но дело не в том, что «охотники ушли на фронт», – рассказал газете ВЗГЛЯД Гуляев.

    По его словам, охота на хищников становится все менее выгодной. За голову волка, например, в регионах местные власти платят от 5 до 20 тыс. рублей. Но эта сумма не покрывает расходов на ведение охоты. Ведь нужны дорогие автомобили с высокой проходимостью и большим расходом горючего, оружие, боеприпасы и целая бригада охотников – ведь на тех же волков редко охотятся в одиночку.

    Как рассказал эксперт, больше стало даже медведей. В том числе – в центральной части России. Так, в начале апреля в Подмосковье медведь не просто вышел к людям, но и напал на человека. К счастью, мужчина сумел вырваться и по телефону вызвать помощь. Пострадавшего нашли с помощью егерей и МЧС, а потом эвакуировали вертолетом санитарной авиации в Красногорскую больницу.

    «Следы медведей охотники встречают в Клинском и Дмитровском районах Московской области. А волк – он более гибкий зверь, и его можно встретить в самых неожиданных местах», – говорит Сергей Гуляев.

    Что касается Карелии, то, как пояснил эксперт, этот край традиционно малонаселенный, там мало охотников и много диких животных. «А в последнее время волков там стало особенно много: заходят в деревни, режут собак», – рассказал Сергей Гуляев.

    Впрочем, сообщения о росте числа хищников поступают со всего мира. Так, в Индии люди столкнулись с активностью редких хищников – волков-людоедов и азиатских львов. В штате Уттар-Прадеш с сентября 2025 года стая волков убила девять человек, в основном детей. Ученые отмечают, что звери стали охотиться днем, чего раньше не наблюдалось. Причина – сокращение лесов и скрещивание диких волков с собаками, из-за чего хищники теряют страх перед человеком.

    В Японии с 2020 года резко выросла популяция бурых и гималайских медведей. В октябре 2025 года хищники ранили 88 человек, что стало самым большим числом раненых за всю историю наблюдений с 2006 года.

    «И в России, и в других странах рост числа хищников обусловлен и природными причинами – например, благоприятными условиями для размножения, и ослаблением внимания к проблеме местных властей. Там, где принимают меры – в частности, находят людей и технику для регулирования численности хищников, проблема решается. Там, где процессы пущены на самотек, хищники появляются чаще», – пояснил Гуляев.

    Напомним, финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей.

    Директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова отметила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией – природное явление, не связанное с политикой, заявление о «русских волках» – это профанация.

    В Росприроднадзоре назвали обвинения финнов необоснованными. Там отметили, что рост численности волков произошел не только в европейской части России, но и по всей Европе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.

    Комментарии (5)
    23 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp

    В Госдуме назвали жалобы WhatsApp неконструктивными и политическими

    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на замедление его работы в России представляет собой неконструктивное политическое заявление, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

    Во время пресс-конференции на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» Боярский подчеркнул: «Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Депутат добавил, что у WhatsApp было достаточно времени на многочисленные призывы от России «приземлиться» – открыть официальное представительство и локализовать пользовательские данные. По его словам, компания не реагировала на обращения, а вместо этого ограничилась политизированными заявлениями, что, по мнению Боярского, негативно сказывается на ее репутации.

    Во вторник WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана экстремистской в РФ), раскритиковал ограничения в России и обвинил власти страны в попытке лишить более 100 млн россиян доступа к личной переписке, передает Газета.ru.

    Также представитель мессенджера в комментарии Reuters заявил: «WhatsApp глубоко укоренился в каждом сообществе страны – от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 декабря Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России.

    В тот же день в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои. В конце ноября Роскомнадзор уже заявлял о риске полной блокировки мессенджера, принадлежащего корпорации Meta (признанной в РФ экстремистской), на территории страны.

    Комментарии (60)
    23 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель

    Bloomberg: Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель

    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России, пишет Bloomberg.

    По данным Argus Media, в Балтийском море цена Urals опустилась до 34,82 доллара за баррель, а в Черном – до 33,17 доллара, пишет Bloomberg. Для сравнения, международный бенчмарк Dated Brent в этот же день стоил примерно 61 доллар.

    Агентство напоминает, что санкции против крупнейших российских производителей нефти были введены администрацией президента США Дональда Трампа в октябре. Эти ограничения не остановили экспорт, но заметно усложнили его. Особо отмечается возможное сокращение поставок в Индию в ближайшем месяце.

    Согласно расчетам Argus, средний дисконт на Urals при экспортных отгрузках составляет 27 долларов, а при поставке в Индию разрыв с ценой Brent сокращается до 7,5 доллара.

    Падающие цены повышают интерес нефтеперерабатывающих заводов к российской нефти, несмотря на санкционные риски, за счет чего ранее котировки Urals могли восстанавливаться после первоначальных падений, говорится в материале.

    Во вторник мировые цены на нефть начали снижаться на фоне избытка предложения на рынке.

    В октябре минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Комментарии (19)
    23 декабря 2025, 13:31 • Новости дня
    МИД Китая ответил Зеленскому на угрозы ввести санкции

    Пекин призвал Киев отказаться от односторонних ограничений против граждан КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан, подчеркнув важность соблюдения международного права, заявила фициальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге заявил, что Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Киев должен исправить свои ошибки и отказаться от ограничительных мер против китайских граждан и компаний.

    Дипломат заверил, что Пекин будет защищать права и интересы своих граждан и компаний в случае введения любых ограничений. Он также подчеркнул, что Китай поддерживает усилия, способствующие достижению мира, и будет продолжать работу на дипломатическом направлении.

    Ранее в ноябре Линь Цзянь отдельно выделял, что Пекин никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и не приемлет попыток G7 обвинить Китай в этом. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что Пекин выступает за справедливое урегулирование кризисной ситуации на Украине, способное устранить основные причины конфликта.

    Китай назвал бессмысленным давление на президента России Владимира Путина по украинскому кризису.

    Комментарии (3)
    23 декабря 2025, 16:45 • Новости дня
    Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина

    Украина запросила экстрадицию задержанного в Варшаве российского археолога Бутягина

    Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина
    @ Kuba Stezycki/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Варшавская окружная прокуратура получила официальный запрос от Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше.

    Польская прокуратура получила запрос о выдаче Александра Бутягина от украинской стороны, передает ТАСС. Как уточнила радиостанция RMF FM, украинское ходатайство находится в Окружной прокуратуре Варшавы, где ведется рассмотрение его законности и обоснованности.

    Если польские прокуроры сочтут обращение обоснованным, дело об экстрадиции российского археолога может быть передано на рассмотрение в суд. Дополнительно сообщается, что прокуратура, скорее всего, обратится к суду с ходатайством о продлении срока ареста Бутягина. Текущий срок содержания арестованного сотрудника Эрмитажа истекает 13 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт археологии Крыма передал Государственному Эрмитажу документы, подтверждающие несостоятельность обвинений против арестованного российского археолога Александра Бутягина.

    До этого Российская академия наук призвала сделать все возможное, чтобы Бутягин не попал на Украину.

    Напомним, что украинские правоохранители считают Бутягина виновным в незаконных раскопках на территории Крыма, по этой причине его и задержали в Польше 11 декабря.

    Стоит отметить, что Польша заняла первое место в «Рейтинге недружественных правительств» из-за усиливающейся антироссийской политики.

    Комментарии (10)
    23 декабря 2025, 09:04 • Новости дня
    В Киеве и области ввели экстренные отключения электричества
    В Киеве и области ввели экстренные отключения электричества
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В украинской столице и в Киевской области ввели экстренные отключения подачи электроэнергии, об этом во вторник сообщили украинские СМИ.

    Отключения ввели во вторник утром, до этого глава города Виталий Кличко сообщал о взрывах в столице, передает ТАСС.

    Кличко добавил, что звуки взрывов – это работа ПВО. Эти звуки также фиксировались в Киевской области.

    Ранее сообщалось, что по всей подконтрольной киевскому режиму территории прозвучал сигнал воздушной тревоги.

    Комментарии (4)
    23 декабря 2025, 16:22 • Новости дня
    Миндич отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль
    Миндич отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль
    @ verberalla

    Tекст: Ольга Иванова

    Бизнесмен Тимур Миндич, связанный с Владимиром Зеленским, не планирует возвращаться на Украину, предпочитая оставаться в Израиле из-за удобств гражданства, пишет издание «Украинская правда», чей журналист пообщался с Миндичем.

    Тимур Миндич, бизнесмен и близкий друг Владимира Зеленского, не намерен возвращаться на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию издания «Украинская правда».

    Миндич находится в Израиле и, по словам журналиста Михаила Ткача, «не готов возвращаться [на Украину и давать показания], он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела. Имея израильское гражданство, очень удобно».

    Издание также пишет, что Александр Цукерман, соратник Миндича, известный под прозвищем Шугармен, также находится в Израиле. По его словам, Цукерман фигурирует в деле антикоррупционных органов под кодовым названием «Мидас».

    Журналисты «Украинской правды» ранее подтверждали, что обнаружили Миндича в Израиле, и опубликовали фотографию предпринимателя.

    Украинский бизнесмен Тимур Миндич подозревается в оказании давления на бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова по делу о закупке некачественных бронежилетов на 218 млн гривен.


    Комментарии (5)
    23 декабря 2025, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку
    Российские войска освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Андреевку Днепропетровской области. А группировка «Север» взяла под контроль Прилипку в Харьковской области.

    Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны около Барвиновки, Терноватого, Любицкого, Гуляй-Поля, Верхней Терсы, Косовцево, Заречного Запорожской области и Коммунаровки в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» активными действиями взяли под контроль Прилипку Харьковской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Рыжевки, Грабовского, Андреевки, Алексеевки и Яблоновки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Терновой и Волчанскими Хуторами.

    ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, три бронемашины и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Подолов, Ковшаровки, Глушковка, Богуславка, Новоплатоновка, Дружелюбовка Харьковской области, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР), Александровки, Диброва, Дробышево, Красного Лимана и Ильичовки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 200 военнослужащих. Уничтожены шесть складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ у Миньковки, Платоновки, Кирово, Кузьминовки, Петровского, Бондарного, Червоного, Приволья, Константиновки, Степановки и Николаевки ДНР.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер. Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и три склада мат средств.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в Родинском. Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной, двух механизированных, бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Кучерова Яра, Торецкого, Нового Донбасса, Белицкого, Артемовки, Гришино, Муравки, Удачного ДНР, Крутояровки и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери противника составили более 470 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Вильчу в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперты представили политические итоги 2025 года

    Политологи назвали социальную архитектуру термином года

    Эксперты представили политические итоги 2025 года
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Социальная архитектура стала символом 2025 года и ключевым инструментом развития государства. Самыми заметными событиями года можно назвать переговорный процесс России и США, а также празднование 80-летия Победы. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ на тему: «Политические итоги 2025 года».

    «Уходящий год стал для России временем укрепления суверенного курса развития. Результат измеряется не только способностью выдерживать долгий внешний прессинг, но и внутренней прочностью: опорой общества на президента, эффективную социальную политику государства и решительность на внешнем контуре», – подчеркнул Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Социальная архитектура в 2025 году стала ключевым инструментом развития государства, формирования образа будущего. России важно иметь сформулированное гражданами видение завтрашнего дня – сильной, современной, удобной для жизни страны, с равными возможностями для каждого», – добавил он.

    «Социальная архитектура, безусловно, и политическое событие, и термин года. Она решает задачи долгосрочного доверия к государству, отвечает на общественный запрос о формировании образа будущего и базируется на новых подходах к работе с соцматерией», – согласилась Мария Сергеева, член Российской ассоциации политических консультантов.

    «Наше государство, как и любое другое, ограничено в инструментах. И для формирования новых общественных институтов, ответа на угрозы или трансляции ценностей только лишь этих ресурсов недостаточно. А вот социальные архитекторы, работающие на стыке интересов человека, общества и государства, как раз могут решать подобные задачи», – детализировала эксперт.

    Самыми заметными событиями года россияне считают переговорный процесс России и США, встречу на Аляске президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, привел результаты опроса Михаил Мамонов, директор департамента политических исследований ВЦИОМ. Также, по его словам, респонденты отмечали значимость празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

    «Политическим событием, которое могло бы стать определяющим для России в следующем году, 55% россиян считают достижение целей СВО», – добавил социолог. «Героем года 22% опрошенных назвали главу российского государства. При этом доверие ему выразили 79%, а уровень одобрения его деятельности стабильно превышает 74%», – указал спикер.

    «Главное ощущение уходящего года: уверенность в правоте России. На фоне идеологического кризиса в Европе наша политическая система продемонстрировала в 2025 году устойчивость и стабильность. Доверие к президенту характеризует, в том числе, интерес к «Итогам года» с Владимиром Путины, куда пришло около трех млн обращений», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    По словам экспертов, такие показатели демонстрируют, что россияне доверяют главе государства, воспринимают его, как защитника и лидера, компетентного во внешнеполитических и макроэкономических вопросах, а также во внутренней повестке.

    Событием года вполне можно назвать 80-летие Победы – это главная историческая гордость и консолидирующая дата, считает Екатерина Соколова, замгендиректора ЭИСИ по стратегии и прогнозированию, кандидат политических наук. «Внешний политический прорыв – саммит России и США на Аляске. Встреча позволила продвинуться в донесении до всех сторон первопричин конфликта», – указала она.

    «Среди ресурсов знаний и смыслов, которые появились и завоевали доверие в этом году, можно отметить «Блокнот гражданского просвещения», журнал «Государство» и расширяющий повестку аналитический Telegram-канал «Огонь», – заключила аналитик.

    Комментарии (0)
    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Миф о «русской угрозе» заставляет Францию строить новый авианосец

    Почти полтора десятка лет и не менее десяти млрд евро – такими, как ожидается, будут затраты Франции на строительство нового атомного авианосца. Почему потрепанный «Шарль де Голль» больше не устраивает французские ВМС, каким они хотят видеть новый корабль подобного класса – и причем здесь европейский миф о «русской угрозе»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

