WP узнала о желании Пентагона сократить участие в десятках инициатив НАТО
Администрация Трампа намерена сократить участие американских военных в Европе посредством решения Пентагона сократить своё участие почти в 30 инициативах НАТО, узнала WP.
«Пентагон планирует сократить участие в отдельных элементах сил НАТО и ряде консультативных групп альянса. Это последний признак стремления администрации Трампа сократить военное присутствие США в Европе. Предстоящий шаг затронет около 200 военнослужащих и уменьшит участие США почти в 30 организациях НАТО, включая центры передового опыта, которые занимаются подготовкой сил НАТО по различным направлениям ведения войны», – пишет Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Вместо того чтобы вывести весь персонал сразу, Пентагон намерен не заменять его по окончании срока службы, что может занять годы, поэтому участие США в этих центрах не прекращается полностью, добавили источники.
По словам трех чиновников, среди консультативных групп, которым грозят сокращения, – те, которые занимаются вопросами энергетической безопасности и военно-морской войны альянса.
Пентагон также сократит участие в официальных организациях НАТО, занимающихся специальными операциями и разведкой. Хотя некоторые из этих функций будут перенесены в другие подразделения альянса.
