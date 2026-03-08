Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.0 комментариев
Axios: Вашингтон задумался о захвате иранского острова Харк
На фоне военной операции против Ирана в США обсуждают установление контроля над островом Харк, через терминал которого проходит до 90% иранского нефтяного экспорта.
Администрация президента Соединенных Штатов ведет дискуссии о захвате острова Харк, передает портал Axios.
Данный участок суши имеет критическое значение для экономики региона. Через местный терминал осуществляется порядка 90% иранского нефтяного экспорта.
Ранее о подобных планах писала газета The Washington Post. Ситуация в регионе резко обострилась 28 февраля после начала совместной военной операции американских и израильских сил. Под массированные удары попали крупнейшие города исламской республики, включая Тегеран.
Белый дом обосновал атаку необходимостью устранения ядерной угрозы. В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по целям в Израиле и американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
В результате бомбардировок погибли высшие руководители государства. Жертвами атак стали верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные поразили дроном-камикадзе танкер в Ормузском проливе.
Корпус стражей исламской революции нанес массированный удар возмездия по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.