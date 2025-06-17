Армия Израиля заявила о ликвидации генерала КСИР в Иране

Tекст: Дарья Григоренко

Пресс-служба армии Израиля сообщила, что их истребители нанесли точечный удар по штабу войск ПВО Ирана «Хатам-аль-Анбия» в самом центре Тегерана. В результате атаки был ликвидирован генерал КСИР Али Шадмани, который возглавлял этот центральный штаб и считался одним из наиболее приближенных к лидеру Ирана Али Хаменеи, передает ТАСС.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В Израиле также не исключили попытки устранения аятоллы Али Хаменеи.

В понедельник сообщалось, что в ходе израильского удара по городу Хомейн в Иране погибли минимум восемь военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявили в самом КСИР.