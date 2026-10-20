Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Трамп заявил об усталости Европы от украинского конфликта
Европа устала от украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.
«Европа потратила на это целое состояние, а теперь они уже устали», – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что США передали Киеву «невероятный объем оборудования, в основном военного», однако, по его словам, Соединенные Штаты «абсолютно ничего не получили взамен, кроме горя, смерти и огромных финансовых потерь», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Белый дом заявил, что Украина потеряла миллион граждан страны из-за отказа от мирной сделки с Россией.
Он обвинил Киев в том, что киевские власти не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине.