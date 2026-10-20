  • Новость часаЧекунков: Обновленная арктическая стратегия ЕС повышает риски конфронтации
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    Европе для соперничества с Россией потребовались ледоколы
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    Президент Финляндии раскрыл темы переговоров с Украиной в Осло
    Лавров: Запад уже никогда не будет «заказывать музыку»
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    26 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    15 комментариев
    20 октября 2026, 22:36 • Новости дня

    Трамп заявил об усталости Европы от украинского конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Европа устала от украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европа потратила на это целое состояние, а теперь они уже устали», – сказал Трамп.

    Он подчеркнул, что США передали Киеву «невероятный объем оборудования, в основном военного», однако, по его словам, Соединенные Штаты «абсолютно ничего не получили взамен, кроме горя, смерти и огромных финансовых потерь», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Белый дом заявил, что Украина потеряла миллион граждан страны из-за отказа от мирной сделки с Россией.

    Он обвинил Киев в том, что киевские власти не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине.

    20 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    На Северном мосту в Киеве произошли взрывы
    На Северном мосту в Киеве произошли взрывы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Украины на Северном мосту через Днепр произошли взрывы, пишут местные СМИ.

    Информацию об этом распространило украинское издание «УНИАН», передает ТАСС. Ранее сообщалось о взрывах в столице Украины и окрестностях.

    В большинстве регионов страны объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Киеве прогремели новые взрывы.

    В воскресенье в столице Украины также произошли взрывы.

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    20 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Венгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз на встрече технических экспертов из 27 стран ЕС, пишут украинские СМИ.

    Встреча технических экспертов из 27 стран ЕС по вопросу согласования процедурного шага для разблокировки двух последних кластеров прошла во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Independent. «Венгрия заблокировала этот шаг», – говорится в материале.

    Источники сообщили, что представители Венгрии не назвали точные причины блокировки, но подчеркнули, что позиция Будапешта по вопросу членства Украины и Молдавии в ЕС осталась неизменной.

    Евросоюз пока открыл переговоры с Украиной по четырем из шести тематических кластеров. Неоткрытыми остаются переговорные блоки по направлениям «Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность» и «Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС.

    В среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

    В начале месяца Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Президент Финляндии раскрыл темы переговоров с Украиной в Осло

    Стубб: На переговорах в Осло обсуждалось энергетическое перемирие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Темой переговоров Украины с представителями США, Норвегии и Финляндии стали противовоздушная оборона, режим частичного прекращения огня в сфере энергетической и продовольственной безопасности, заявил финский президент Александр Стубб.

    «Мы достигли некоторых мирных договоренностей, которые завтра будут представлены в Петербурге», – цитирует заявление Стубба Guardian. Политик добавил, что обсуждения были сосредоточены на «ключевых вопросах, таких как противовоздушная оборона, энергетические установки и введение режима частичного прекращения огня, например, в сфере энергетической и продовольственной безопасности».

    Финский лидер выразил надежду, что процесс налаживается, и подчеркнул важность того, «какие сообщения (спецпредставитель президента США Стив) Уиткофф сможет получить в Петербурге завтра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник переговоры США и Украины прошли в Норвегии. Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах.

    Президент Финляндии Александр Стубб участвовал в этих переговорах.

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    20 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты на протяжении полутора лет подталкивают Украину к капитуляции, тогда как конфликт продолжается только благодаря военным поставкам из Евросоюза, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Американские переговорщики толкают Украину к капитуляции уже почти два года, вернее в течение полутора лет», – приводит слова Каллас ТАСС со ссылкой на трансляцию пресс-службы Европарламента. Она отметила, что Украина до сих пор не сдалась только благодаря снабжению со стороны Европы.

    Каллас также добавила, что дипломатическая служба ЕС пытается сформулировать «максималистские требования к России», чтобы расходы Брюсселя на поддержку Украины не были напрасны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.

    В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал причиной затягивания кризиса на Украине вмешательство западных стран.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об открытости Вашингтона к действиям по завершению украинского конфликта.

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    20 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Энергообъект в Киеве поврежден после взрывов

    Мэр Кличко: Энергообъект в Киеве поврежден после взрывов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждении одного из энергетических объектов в Киеве в результате серии взрывов.

    По его словам, инцидент произошел в Шевченковском районе украинской столицы, передает ТАСС. «Экстренные службы сейчас направляются к объекту», – сообщил Кличко.

    Ранее украинские СМИ сообщили о сильном пожаре в микрорайоне Нивки и повреждении подстанции 330 кВ «Нивки», которая является крупным узлом магистральной электросети. После этого в некоторых районах города пропал свет и остановились все линии Киевского метрополитена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дом мэра Киева Кличко защитили от отключений электричества.

    В понедельник предприятие в Киевской области получило повреждения после удара российских сил.

    Ранее в Киеве ввели аварийные отключения света из-за повреждения другого энергообъекта.

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    20 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Каллас назвала сумму инвестиций ЕС в арктические технологии

    Каллас: ЕС инвестирует 260 млн евро в развитие арктических технологий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас заявила, что Евросоюз инвестирует 260 млн евро в развитие арктических технологий двойного назначения.

    Евросоюз инвестирует 260 млн евро из Оборонного фонда ЕС в развитие арктических технологий двойного назначения, сообщила Каллас на сессии Европарламента в Страсбурге во время представления новой милитаризованной арктической стратегии Евросоюза, передает ТАСС.

    «ЕС выделит из своего Оборонного фонда ЕС 260 млн евро для инвестиций в новые технологии, включая самолеты, способные выдержать арктические условия, ткани для арктической одежды и другие», – заявила она.

    Дипломат также подтвердила намерения ЕС расширить строительство ледоколов, подчеркнув, что реальную арктическую мощь блока стран или отдельно взятой страны определяет именно количество ледоколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике.

    В понедельник Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Северный морской путь. В тот же день сообщалось, что Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике.

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    20 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь

    Премьер Болгарии Радев отказался выделять Украине дополнительную помощь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В ходе брифинга Радев заявил, что Болгария не намерена участвовать в выделении Украине запрошенных Владимиром Зеленским дополнительных 70 млрд евро, передает ТАСС.

    «В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере 90 млрд евро, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе президент Зеленский попросил еще 70 млрд евро», – отметил он.

    По словам премьер-министра, выделение таких сумм неуместно «на фоне того, что переживает сейчас Европа». Радев также выразил надежду на то, что в конфликте «разум и дипломатия будут преобладать», добавив, что военными средствами достичь выхода из него практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Бундестаге заявили об истощении финансов ЕС на поддержку Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту помощь большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Киеву.

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    20 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист Хелали объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский журналист Кристофер Хелали, ранее попросивший российское гражданство, пояснил, что принял решение подписать контракт со спецназом «Ахмат» из-за высокого профессионализма и духа братства в подразделении.

    «Я восхищался их профессионализмом, братством, дисциплиной и уважением к обеим религиям моей семьи – православному христианству и исламу», – сказал Хелали РИА «Новости».

    Журналист добавил, что еще в феврале планировал вступить в штурмовой отряд «Родня» Захара Прилепина, однако получил тяжелый перелом ноги и восстанавливался на протяжении шести месяцев. В сентябре он подал заявление о приеме в «Ахмат». Командир спецназа Апти Алаудинов подтвердил, что американец прошел необходимую подготовку.

    Хелали неоднократно посещал Россию, включая Донбасс и Курскую область. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о зачислении американского журналиста в свое подразделение.

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    20 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Чекунков: Обновленная арктическая стратегия ЕС повышает риски конфронтации
    Чекунков: Обновленная арктическая стратегия ЕС повышает риски конфронтации
    @ IMAGO/BildFunkMV/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая стратегия Евросоюза в Арктике ведет к милитаризации региона и повышает риски конфронтации, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

    «Новая стратегия в Арктике характеризуется стремлением разделять и дробить. Это характеризуется и отходом от их традиционного партнера – США. Это и продолжение конфронтационной политики по отношению к России. <…> По факту этот документ повышает риски конфронтации в Арктике. Он обозначает путь на милитаризацию Арктики», – заявил Чекунков в интервью «Вестям».

    Министр подчеркнул, что этот документ крайне неблагоприятен для будущего Арктики.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас назвала сумму инвестиций ЕС в арктические технологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. Также стало известно, что Европа решила создать центр слежения за подлодками в Арктике.

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    20 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    @ Petty Officer 3rd Class Aidan Co/Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках новой стратегии по Арктике Европейский союз намерен увеличить численность ледоколов, а также расширить военное взаимодействие с НАТО в регионе.

    В тексте новой Арктической стратегии объединения указано, что ЕС проведет оценку промышленных возможностей и потребностей в ресурсах для работы в регионе. Европа намерена укрепить технологическое лидерство, поддержать совместные закупки и распределение ресурсов для повышения доступности современных ледоколов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, документ, опубликованный на сайте Еврокомиссии, предполагает углубление сотрудничества с НАТО в соответствии с согласованными принципами.

    Отмечается, что стороны продолжат обсуждать общие региональные интересы в рамках структурированных диалогов и рабочих контактов. Речь идет о повышении военной мобильности, укреплении устойчивости и обеспечении безопасности в космической и морской сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал сделать Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в регионе.

    Ранее издание The Times сообщило о планах объединения создать арктический центр слежения за подлодками.

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    20 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Посольство России обвинило ЕС в неоколониальном подходе к Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз демонстрирует замашки колонизаторов, пытаясь помешать совместной работе государств в Арктике, заявили в посольстве России в Британии в ответ на призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас ограничить влияние Москвы и Пекина в регионе.

    Представители дипмиссии раскритиковали попытки европейских стран препятствовать совместной работе государств в северных широтах. Жесткая реакция последовала после публикации интервью Каллас газете The Times. В беседе с изданием глава дипломатии ЕС призвала западные страны не допустить установления контроля над Арктикой со стороны России и Китая.

    «Интервью Каи Каллас обнажает неоколониальный менталитет – вместо того чтобы содействовать сотрудничеству в Арктике, Брюссель стремится сдерживать другие страны и лишать их возможностей для развития», – подчеркивается в сообщении посольства в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник глава европейской дипломатии заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Северный морской путь.

    Пресса сообщила о решении Брюсселя создать центр слежения за подводными лодками в регионе.

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    20 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию

    Премьер Норвегии Стере: Спецпосланник США Уиткофф посетит Россию в среду

    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер Норвегии Йонас Гар Стере после переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Осло сообщил, что американский дипломат направляется в Россию.

    По словам Стере, Уиткофф отправится в Россию после встречи с украинской стороной в Норвегии, передает RT со ссылкой на Bloomberg. «Уиткофф полетит в среду в Петербург», – заявил премьер Норвегии.

    Он добавил, что прошедшие переговоры спецпосланника США с украинской делегацией состоялись в конструктивном ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Норвегии начались переговоры представителей США и Украины.

    В пятницу американские политики призывали Владимира Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии информации о подготовке нового визита Стива Уиткоффа в Россию.

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    20 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона

    Минобороны Литвы и Польши создали комиссию из-за падения украинского БПЛА

    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о создании совместной с Польшей рабочей группы по расследованию инцидента с разбившимся украинским беспилотником.

    Литва и Польша приняли решение об учреждении совместной рабочей группы по расследованию инцидента с украинским беспилотным летательным аппаратом, разбившимся на литовской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LRT.

    «Имеется дополнительная информация, но спешить не хочется. Министерства обороны наших стран создали рабочую группу по расследованию инцидента», – заявил Науседа.

    Вильнюс и Варшава пока не смогли прийти к единому мнению о траектории полета разбившегося аппарата. Литовская сторона утверждает, что это был украинский дрон со взрывчаткой, который участвовал в атаке на Петербург, но был сбит с курса российскими системами радиоэлектронной борьбы и попал в воздушное пространство Литвы через польскую границу. В польских СМИ заявляли, что беспилотник запустили с территории балтийской республики примерно в 30 км от границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины объяснений из-за пролетавшего над страной дрона.

    Президент Литвы прибыл в Польшу для совместного расследования падения украинского беспилотника.

    В воскресенье Вильнюс попросил Варшаву о помощи в изучении инцидента.

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    20 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Переговоры США и Украины начались в Норвегии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Осло началась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    В норвежской столице стартовали переговоры Владимира Зеленского с американской делегацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

    Власти Норвегии подтвердили проведение мероприятия. Отмечается, что зять американского президента Джаред Кушнер присоединится к переговорам в онлайн-формате.

    Телеканал опубликовал видеокадры, на которых Стив Уиткофф, Александр Стубб, Йонас Гар Стере и Владимир Зеленский позируют для совместной фотографии, после чего направляются в переговорную комнату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали переговоры с Владимиром Зеленским в Норвегии.

    Президент Финляндии отправился в Осло на встречу с ним.

    Премьер Норвегии не стал встречать Зеленского в аэропорту.

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    20 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Госсекретарь США предупредил о риске расширения конфликта на Украине

    Рубио: Конфликт на Украине может перекинуться куда-то еще

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что существует реальная угроза эскалации конфликта на Украине и его распространения на другие территории.

    «Есть реальный риск эскалации, ее распространения куда-то еще», – сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Индии. По его словам, конфликт необходимо завершить путем переговоров, передает РИА «Новости».

    Госсекретарь добавил, что США стараются привести обе стороны к соглашению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Рубио признал сложность переговорного процесса по Украине. Он сообщил об открытости Вашингтона к действиям по завершению конфликта.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о потере Владимиром Зеленским миллиона граждан из-за отказа от сделки.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

      4 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

      26 комментариев
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

      15 комментариев
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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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