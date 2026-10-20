Tекст: Антон Антонов

«Европа потратила на это целое состояние, а теперь они уже устали», – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США передали Киеву «невероятный объем оборудования, в основном военного», однако, по его словам, Соединенные Штаты «абсолютно ничего не получили взамен, кроме горя, смерти и огромных финансовых потерь», передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Белый дом заявил, что Украина потеряла миллион граждан страны из-за отказа от мирной сделки с Россией.

Он обвинил Киев в том, что киевские власти не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине.