«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
Инфраструктура энергетики в Черкасской области получила повреждения
В Черкасской области объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения
В центральной части Украины в Черкасской области в результате взрывов пострадали объекты энергетической инфраструктуры, сообщила компания «Черкассыоблэнерго».
Энергетическая инфраструктура в Черкасской области получила повреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Черкассыоблэнерго».
Компания уточнила, что объекты инфраструктуры пострадали в результате взрывов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу критическая инфраструктура Черкасской области получила повреждения, оставив часть жителей без электричества.
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