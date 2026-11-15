В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.8 комментариев
В Киеве и 10 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве во второй раз за сутки
В Киеве во второй раз с начала суток объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения, передает ТАСС.
Предупреждение об опасности также действует в 10 областях Украины, включая Киевскую.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве на фоне воздушной тревоги.
Ранее в Киеве в третий раз с начала суток объявили воздушную тревогу.
Также воздушную тревогу объявили в Киеве и семи областях Украины.