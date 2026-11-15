В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.8 комментариев
Число пострадавших при атаке дронов в Ростовской области возросло до пяти
Число пострадавших при атаке дронов на Ростовскую область увеличилось до пяти
В результате атаки украинских беспилотников в Ростовской области число пострадавших выросло до пяти человек, один погиб, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Сегодня утром еще один мужчина получил ранение в селе Троицкое Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА на территорию производственного цеха», – написал Юрий Слюсарь в «Максе».
По его словам, мужчина госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
«Всего в результате вражеской атаки ночью и утром один человек погиб и пятеро получили ранения», – добавил Слюсарь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели главного инженера электроподстанции при атаке украинских дронов на Таганрог.