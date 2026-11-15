Число пострадавших при атаке дронов в Ростовской области возросло до пяти

Число пострадавших при атаке дронов на Ростовскую область увеличилось до пяти

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сегодня утром еще один мужчина получил ранение в селе Троицкое Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА на территорию производственного цеха», – написал Юрий Слюсарь в «Максе».

По его словам, мужчина госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

«Всего в результате вражеской атаки ночью и утром один человек погиб и пятеро получили ранения», – добавил Слюсарь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели главного инженера электроподстанции при атаке украинских дронов на Таганрог.