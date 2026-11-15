В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.8 комментариев
Красный Крест выразил готовность к новым визитам в зону конфликта на Украине
МККК подтвердил планы посетить затронутые украинским конфликтом регионы
Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил намерение совершить новые мониторинговые визиты в районы, пострадавшие от боевых действий.
Организация выразила готовность продолжить посещение регионов, затронутых конфликтом на Украине, передает РИА «Новости».
В комитете отметили, что не могут раскрыть конкретные планы поездок, однако подтвердили намерение и дальше оценивать гуманитарную ситуацию на местах. Ранее сотрудники МККК уже выезжали с мониторинговыми миссиями в Белгород, Старобельск и Ленинградскую область.
Главной целью визитов названы защита мирных жителей и удовлетворение их гуманитарных потребностей. Представители комитета оценивают последствия столкновений для гражданского населения, чтобы на основе этих данных определить необходимые меры помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международный комитет Красного Креста заявил об обеспокоенности атаками на гуманитарных работников и инфраструктуру.
Ранее в организации сообщили об осведомленности о ситуации с содержанием людей в неволе под Киевом.
Также делегация МККК выразила соболезнования после визита в Старобельск.