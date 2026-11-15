МККК подтвердил планы посетить затронутые украинским конфликтом регионы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Организация выразила готовность продолжить посещение регионов, затронутых конфликтом на Украине, передает РИА «Новости».

В комитете отметили, что не могут раскрыть конкретные планы поездок, однако подтвердили намерение и дальше оценивать гуманитарную ситуацию на местах. Ранее сотрудники МККК уже выезжали с мониторинговыми миссиями в Белгород, Старобельск и Ленинградскую область.

Главной целью визитов названы защита мирных жителей и удовлетворение их гуманитарных потребностей. Представители комитета оценивают последствия столкновений для гражданского населения, чтобы на основе этих данных определить необходимые меры помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международный комитет Красного Креста заявил об обеспокоенности атаками на гуманитарных работников и инфраструктуру.

Ранее в организации сообщили об осведомленности о ситуации с содержанием людей в неволе под Киевом.

Также делегация МККК выразила соболезнования после визита в Старобельск.