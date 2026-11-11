«Страна»: В Киеве вновь возник транспортный коллапс из-за поврежденных мостов

Tекст: Дмитрий Зубарев

На дорогах украинской столицы вновь образовались масштабные автомобильные заторы, сковавшие подъезды к мостам через Днепр, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна.ua».

Северный и Южный мосты продолжают функционировать с ограничениями. Издание опубликовало кадры плотного потока машин, снятые в среду утром на одной из магистралей города.

Регулярные транспортные коллапсы наблюдаются в Киеве с конца октября из-за повреждения мостов через Днепр. Автомобили часами простаивают в пробках, а на остановках общественного транспорта собираются толпы. Из-за сложившейся ситуации жителям столицы зачастую приходится перебираться с одного берега реки на другой пешком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава министерства энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил о сложной ситуации с электроэнергией в Киеве и Днепропетровске.

В пятницу сообщалось об огромных пробках и перебоях с общественным транспортом в украинской столице.

В тот же день жителям Киева пришлось перестраивать привычные маршруты на работу.