Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.4 комментария
Демократы в Конгрессе США призвали расследовать связи Трампа и главы Nvidia
NYT: Конгресс потребовал проверить связи Трампа и главы Nvidia из-за шпионажа
Представители Демократической партии США в Конгрессе планируют использовать скандал вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга для ужесточения контроля над экспортом микросхем, пишет The New York Times.
Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в «неисполнении обязанностей» после сообщений, что главу государства еще в прошлом году предупреждали о связях руководителя корпорации Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, пишет Bloomberg.
Демократы намерены использовать скандал для продвижения более строгих правил экспорта чипов.
По данным The New York Times, госсекретарь Марко Рубио напоминал Трампу об отношениях Хуанга с подозреваемой в шпионаже женщиной во время поездки главы Nvidia в Китай на президентском самолете в мае.
Накануне Трамп заявил, что Хуанг заверил его в неосведомленности о шпионской деятельности своей знакомой. Президент назвал руководителя Nvidia «очень порядочным человеком».
Инцидент вызвал вопросы о том, знал ли Трамп об отношениях Хуанга с предполагаемой шпионкой и могла ли быть скомпрометирована секретная информация об американских разработках в области искусственного интеллекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на фоне расследования связей бизнесмена с предполагаемой китайской шпионкой. Дженсен Хуанг признался в измене жене и романтических отношениях с подозреваемой в шпионаже в пользу Китая женщиной. В субботу американские спецслужбы назвали поддерживавшую тесные отношения с генеральным директором Nvidia китайскую предпринимательницу Элис Хуанг сотрудницей Министерства государственной безопасности Китая.