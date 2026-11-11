Конституционный суд отказался принять жалобу «Яблока» на снятие с выборов

Конституционный суд отказал партии «Яблоко» в рассмотрении жалобы

Tекст: Вера Басилая

Конституционный суд России отказался рассматривать обращение Российской объединенной демократической партии «Яблоко», в котором оспаривался ряд положений федеральных законов, регулирующих избирательные права, передает ТАСС.

В опубликованном постановлении инстанции подчеркивается, что жалоба не отвечает требованиям федерального конституционного закона о Конституционном суде, в соответствии с которыми она может быть признана допустимой.

Ранее Верховный суд снял партию «Яблоко» с участия в выборах в Государственную думу, удовлетворив соответствующий иск партии «Родина». Требования истцов основывались на выявленных финансовых нарушениях со стороны политического объединения, несоблюдении им законодательства об авторских правах и возможных связях с экстремистским движением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Центральная избирательная комиссия России исключила партию «Яблоко» из текста бюллетеня для голосования на выборах в Госдуму.

Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу партии «Яблоко».

Верховный суд России по иску партии «Родина» отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборы в Госдуму.