Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.0 комментариев
The Guardian: Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией. Коалиция планирует разместить военных на Украине и разрешить им открывать ответный огонь в случае нападения со стороны российских сил, пишет The Guardian.
Британо-французские стабилизационные силы не будут полагаться на американские системы или технологии, такие как Starlink компании Илона Маска, и будут состоять почти исключительно из европейцев. Военные планируют действовать в оборонительном ключе, однако готовы защищаться в случае атак во время возможной миротворческой миссии после прекращения огня.
«Понятно, что мы будем защищать наши силы от любой агрессии», – заявил The Guardian знакомый с планами западный чиновник.
В конце месяца в Польше пройдут учения Koalicja с участием 11 стран, на которых европейские военные отработают быстрое развертывание на Украине в случае окончания конфликта. В проверке многонациональных сил примут участие 2,8 тыс. солдат, моряков и летчиков. Франция предоставит 1,5 тыс. военнослужащих, а Британия – 300 солдат.
Командующий коалиционными силами генерал-лейтенант Том Бейтман отметил, что Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности после прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что эти силы не относятся к НАТО и будут действовать вне западного военного альянса при минимальной или нулевой поддержке США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военнослужащие из стран коалиции желающих запланировали отработать в Польше переброску контингента на Украину. В январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении Лондона и Парижа создать военные базы на украинской территории в случае прекращения огня. В прошлом году Париж и Лондон рассмотрели возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности.