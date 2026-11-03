Эксперт Григорьев: Денацификация Украины остро нужна простым украинцам

Tекст: Олег Исайченко

«Пыточная под Киевом – это только небольшая верхушка айсберга. Аналогичные места для пыток – камеры, ямы, подвалы и даже квартиры – находятся по всей Украине. Эта практика является неотъемлемой частью киевского режима с 2014 года», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России.

Он отметил, что ранее в ООН были представлены два доклада о пытках, издевательствах и избиениях украинских граждан. Кроме того, Международный трибунал с самого начала СВО занимается фиксацией преступлений подобного характера. «Опрошено более полутора тысяч человек. У нас есть фамилия, имя и отчество каждого из них – и каждый подробно рассказал, как его пытали», – уточнил Григорьев.

Как указал спикер, украинские власти готовы истязать всех, кто им не нравится. Причины могут быть разными: политические мотивы, особенности поведения отдельных людей, борьба внутри власти, а также вымогательство средств и насилие. «Это происходит по всей Украине точно так же, как во времена гитлеровского режима в фашистской Германии», – провел аналогию член ОП.

«Нынешние украинские власти просто не могут существовать без репрессивной составляющей – в том числе в виде разнообразных подразделений, включая неонацистские», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, события минувшего дня свидетельствуют, что Кирилл Буданов** (признан террористом и экстремистом) – как военный преступник и участник незаконного киевского режима – ведет собственную игру, которая направлена против Владимира Зеленского и части неонацистского подразделения «Азов*» (запрещенная террористическая организация). Именно с этим, по словам эксперта, связан приезд Буданова к дому, где удерживали людей.

Говоря о том, каким будет развитие конфликта Буданова с «Азовом*», собеседник отметил, что все причастные к пыткам с 2014 года так и не понесли никакой ответственности. «Все это однозначно подтверждает: денацификация Украины абсолютно необходима. Она важна прежде всего русскому народу и населению Российской Федерации», – считает собеседник.

«Но не менее остро она нужна простым украинским гражданам, которые страдают от происходящего беспредела. Денацификация необходима всем. За исключением, пожалуй, бенефициаров: тех, кто является его частью и зарабатывает на этом деньги», – заключил Григорьев.

В понедельник вечером украинские силовики открыли огонь по протестующим у частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где Нацгвардия удерживала в подвале около 40 мобилизованных и сбежавших из воинских частей военных. До этого несколько сотен протестующих собрались около дома после сообщений местных СМИ о «пыточных камерах».

По некоторым данным, там располагается неофициальная тюрьма первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). В одной из камер обнаружили 14-летнего подростка. Его вывели из дома и отдали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой. В Нацгвардии не объяснили, почему молодой человек оказался в здании.

На место также прибыла машина скорой помощи. Медработник сообщил, что ей прислали ролик, на котором видно, что люди в подвале находятся в критическом состоянии, у многих травмы, свидетельствующие о пытках. Однако вооруженные люди не пустили медиков внутрь. У дома начались потасовки. Когда возмущенные местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ.

На месте акции также были неизвестные мужчины в штатском, которые нападали на протестующих. Один из них ударил ногой в живот журналиста. После потасовок, стрельбы и широкой огласки происходящего в СМИ медикам разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из них находится в тяжелом состоянии.

«В реальности пострадавших было порядка 45. Их тайком пытались вывести по одному через задний выход «пыточной». Наши друзья, присутствовавшие на месте, отчетливо видели следы побоев на удерживаемых», – приводит ТАСС слова источника в пророссийском подполье.

По его словам, «местные силовики знали и прикрывали националистов». «Это не единственное место пыток. Скорее, впервые оно приковало столько взглядов благодаря неравнодушным жителям. Это в том числе подтверждает усталость наших сограждан от произвола властей», – добавили в подполье.

Позже командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военными. Он назвал дом «временным пунктом дислокации» и признал, что на его территории также держат мобилизованных. Силовики согласились отпустить в больницу всех мужчин для проверки здоровья.

Во время конфликта к зданию подъехал руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). «Украина взрывается, поскольку граждане узнают о пыточных камерах Зеленского. Реальные истории начинают вытеснять фальшивые», – так он прокомментировал ситуацию.

Буданов признал, что на Украине «таких зданий много». Он добавил, что с вопросом о том, почему все эти здания существуют, власти будут «подробно разбираться с завтрашнего дня». В свою очередь военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что по ситуации в Петропавловской Борщаговке назначена проверка. При этом командир «Азова» Денис Прокопенко обвинил участников акции в саботаже и «создании выгодной для России картинки».

Смотрите кадры попыток штурма дома, в котором удерживали десятки мужчин, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.