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Военнослужащие новой бригады ВСУ массово дезертировали в Сумской области
В Сумской области зафиксировано массовое дезертирство солдат новосформированной 55-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, сообщили в российских силовых структурах.
«В Сумскую область переброшена только что сформированная 55-я отдельная механизированная бригада ВСУ (ППД Подольск, Одесская область). Командный состав не имеет боевого опыта и мотивации идти на позиции. В первые недели уже отмечены массовые случаи самовольного оставления части», – сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.
Сумская область является одним из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы с Россией. В 2026 году президент Владимир Путин поручил расширить буферную зону для защиты приграничных регионов.
Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров сообщил о расширении созданной полосы безопасности вдоль российской границы на территории Сумской и Харьковской областей.
Также источник в российских силовых структурах заявил о пополнении украинским командованием штурмовых групп в Сумской области за счет принудительно мобилизованных граждан.
Кроме того, в российских силовых структурах сообщили об острой нехватке личного состава в штурмовых подразделениях ВСУ на территории Сумской области из-за массовых дезертирств.