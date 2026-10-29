Tекст: Дмитрий Зубарев

«В Сумскую область переброшена только что сформированная 55-я отдельная механизированная бригада ВСУ (ППД Подольск, Одесская область). Командный состав не имеет боевого опыта и мотивации идти на позиции. В первые недели уже отмечены массовые случаи самовольного оставления части», – сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Сумская область является одним из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы с Россией. В 2026 году президент Владимир Путин поручил расширить буферную зону для защиты приграничных регионов.

Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров сообщил о расширении созданной полосы безопасности вдоль российской границы на территории Сумской и Харьковской областей.

Также источник в российских силовых структурах заявил о пополнении украинским командованием штурмовых групп в Сумской области за счет принудительно мобилизованных граждан.

Кроме того, в российских силовых структурах сообщили об острой нехватке личного состава в штурмовых подразделениях ВСУ на территории Сумской области из-за массовых дезертирств.