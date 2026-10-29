  • Новость часаЛихачев: Росатом обсуждает с США расширение атомного сотрудничества
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    31 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    29 октября 2026, 07:41 • Новости дня

    В РАПУ заявили о готовности быстро возобновить поставки удобрений в США

    Компании России получили возможность возобновить экспорт удобрений в США при отмене пошлин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские компании могут быстро возобновить поставки фосфорных и сложных удобрений в США в случае отмены пошлин, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

    «Абсолютно быстро. Наши клиенты нас там ждут, знают, все схемы налажены и отработаны. Мы продаем эти удобрения, просто они сегодня идут на другие рынки, но можно хоть завтра начать поставлять», – заявил Гурьев в кулуарах форума Россия – Африка ТАСС.

    Ранее Гурьев отмечал, что США следует приостановить действие компенсационных пошлин на российские удобрения для стабилизации ситуации на рынке.

    Президент России Владимир Путин также говорил, что Москва могла бы поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Россия готовится наладить контракты на поставку удобрений в США на фоне дефицита на американском рынке.

    Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обеспечить американских фермеров калийными удобрениями в рамках потенциальной «большой сделки» с Вашингтоном.

    Кроме того, стало известно, что объем поставок российских удобрений в США за десять месяцев 2025 года достиг 1,359 млрд долларов, что стало рекордом с 2022 года.

    28 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и основателем компании SpaceX Илоном Маском в сфере космоса.

    Глава государства в ходе осмотра выставки передовых российских решений в ключевых сферах экономики подчеркнул важность поддержания дисциплины и порядка на орбите, чтобы стороны не мешали друг другу, передает РИА «Новости».

    «Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», – заявил Путин.

    По его словам, Москва и Вашингтон взаимно дорожат этим взаимодействием. Президент добавил, что Роскосмос и другие отечественные компании продолжают плотно работать с американской стороной в сфере космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике.

    Ранее были анонсированы переговоры с Илоном Маском о перспективах сотрудничества в космосе.

    До этого Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с американским предпринимателем в научной сфере.

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    28 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября

    Ушаков: Дата переговоров по Украине зависит от обстановки на фронте

    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, а точная дата встречи зависит от ситуации, в том числе от обстановки на фронте, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Это ясно, что будет после 4 ноября», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о дате проведения переговоров.

    Помощник президента уточнил, что Москва пока не передавала никаких сигналов о сроках возобновления трехстороннего диалога России, США и Украины и рассматривает этот вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, даты нового раунда переговоров будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Он напомнил, что предыдущий раунд, который считался согласованным, был сорван украинской стороной.

    Состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определен в ближайшее время, ее «костяк» уже есть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций по украинскому урегулированию.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений на боевые действия в связи с решением о возобновлении трехсторонних переговоров.

    В воскресенье спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    29 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Лихачев: Росатом обсуждает с США расширение атомного сотрудничества

    Глава Росатома Лихачев: Сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось

    Лихачев: Росатом обсуждает с США расширение атомного сотрудничества
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось, Москва и Вашингтон продолжают обсуждать дополнительное развитие сотрудничества, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Как ни странно, сотрудничество в атомной атмосфере с США не прерывалось, несмотря на все сложности. Более того, я бы так сказал, сегодня продолжается с американской стороной обсуждение неких тем развития, дополнительного развития», – сказал Лихачев.

    По его словам, гарантий реализации обсуждаемых тем пока нет, однако переговоры с американской стороной продолжаются, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев также сообщил о готовности Росатома поставлять зарубежным партнерам ядерное РЕМИКС-топливо, удешевляющее топливный цикл.

    В прошлом месяце глава государства пообещал ответить на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

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    28 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    @ REUTERS/Lukasz Glowala

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска реально гениальным человеком.

    Об этом Путин заявил в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям, в ответ на слова главы Минцифры Максута Шадаева о создании российского аналога спутниковой системы Starlink, передает РИА «Новости».

    «Илон Маск гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше 5 тыс.», – сказал Путин.

    Глава государства добавил, что Россия сделала самостоятельно первые шаги в создании собственной низкоорбитальной группировки и поставил новые задачи по развертыванию группировки.

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    28 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать переговоры России и США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский пытается сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании украинского конфликта.

    По словам дипломата, Зеленский одержим идеей продолжения боевых действий, надеясь таким образом сохранить нелегитимную власть и собственное финансовое благополучие, передает РИА «Новости».

    «На фоне усилий России и США по возобновлению консультаций об урегулировании на Украине Зеленский не только продолжает попытки сорвать этот процесс, он публично выдвигает заведомо неприемлемые условия, но также еще и санкционирует новые террористические акты, нападения на мирное население нашей страны», – заявила Захарова.

    Она добавила, что украинская армия в последние дни увеличила количество ударов по гражданской инфраструктуре на территории России. Дипломат подчеркнула, что эти атаки приводят к гибели мирных жителей и в очередной раз демонстрируют бесчеловечную суть киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Словакия предложила использовать Братиславу в качестве площадки для заседаний по урегулированию конфликта на Украине.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко сообщил об исключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

    В субботу Грушко назвал позицию европейского переговорщика ключевым моментом для России.

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    28 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Орешкин объяснил превосходство российских моделей ИИ над американскими

    Орешкин: Российские модели ИИ лучше западных понимают местную специфику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские модели искусственного интеллекта точнее отрабатывают локальную специфику стран, где они применяются, опережая в этом американские и китайские аналоги, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    «Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе», – передает РИА «Новости» слова Орешкина, сказанные на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.

    Он добавил, что отечественные модели могут немного отставать в развитии – примерно на 6-12 месяцев, однако они обладают более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей, отдавая приоритет локальному контенту на родных языках.

    Орешкин подчеркнул, что этот опыт активно распространяют компании «Яндекс» и «Сбер», которые переносят свои решения к партнерам за рубеж. На новых рынках они дообучают модели, что позволяет обеспечить более качественное понимание местной специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии в России самой дешевой в мире электроэнергии для развития искусственного интеллекта.

    Днем ранее он сообщил об обсуждении Москвой и Вашингтоном создания совместных дата-центров ИИ.

    В прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров отметил выход России на лидирующие позиции в сфере цифровых технологий.

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    28 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Песков анонсировал обсуждение гарантий безопасности на переговорах в Абу-Даби

    Песков: Гарантии безопасности России и Украины обсудят на переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Гарантии безопасности России и Украины при урегулировании конфликта должны быть взаимными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, тема гарантий безопасности будет обсуждаться на предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби, передает РИА «Новости». «Собственно, как раз имеется в виду, что об этом пойдет речь на трехстороннем формате, который будет в ноябре в Абу-Даби», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос газеты «Известия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков пообещал в скором времени объявить точную дату трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на неучастие Европы в переговорах по украинскому урегулированию.

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    28 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков заявил о готовности к встрече лидеров России, США и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств на предстоящем саммите АТЭС.

    Россия, Китай и США потенциально готовы к проведению совместного саммита лидеров государств, однако окончательная договоренность еще не достигнута, сообщил Песков «Известиям».

    «Есть потенциальная готовность трех стран ее провести, никто из стран не говорил, что он в этом не заинтересован, поэтому исходим из того, что есть понимание, что она может состояться, окончательной договоренности пока нет и нет окончательно согласованного времени», – заявил пресс-секретарь президента.

    Он добавил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта и организация встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа не связаны друг с другом. По словам представителя Кремля, это совершенно разные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко объявил об отсутствии окончательного подтверждения саммита руководителей России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    В воскресенье Песков допустил возможность проведения двусторонних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в китайском Шэньчжэне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о возлагаемых во всем мире надеждах на стабилизацию ситуации в связи с вероятной встречей глав трех стран.

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    28 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Ушаков пообещал скоро назвать точную дату переговоров России, США и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Точная дата проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби будет объявлена в скором времени, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Представители России, США и Украины готовятся к проведению трехсторонних переговоров в Абу-Даби, точная дата которых станет известна в ближайшее время, передают «Вести».

    «Мы говорили, что в середине ноября, в десятых числах ноября (могут пройти переговоры). Но точную дату мы еще пока не называли. Назовем в скором времени», – заявил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о планах проведения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    На прошлой неделе Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

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    28 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Орешкин: США заинтересовались российскими технологиями для завода СПГ на Аляске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты рассматривают возможность применения российских линий сжижения газа для строительства СПГ-завода на Аляске, сообщил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин.

    Орешкин сообщил, что США намерены построить на Аляске завод с помощью российских линий сжижения газа. Он обратил внимание на то, что отечественные технологии экономически более эффективны, чем доступные американские решения, передает РИА «Новости».

    «Америка обсуждает с нами готовность к реализации проекта по сжижению природного газа на базе российских технологий. Россия стала первой и единственной страной мира, которая создала технологию по производству заводов под ключ на платформах, которые размещаются в прибрежных водах. В Мурманске, в России, за последние годы построен гигантский завод, который собирает большую платформу, которая сама по сути является заводом под ключ по сжижению природного газа», – сказал замглавы администрации президента на форуме Россия – Африка.

    По его словам, партнеры понимают, что применение российских решений обеспечивает гораздо более эффективную экономику проекта. Орешкин напомнил, что еще несколько десятилетий назад российская нефтегазовая отрасль активно пользовалась американскими технологиями, однако санкционное давление заставило инженеров придумать новые подходы и обеспечило технологический суверенитет.

    Сейчас проект Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений реализует компания «Новатэк» в поселке Белокаменка Мурманской области. Это первое в мире предприятие по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин рассказал о разработке отечественными компаниями передовых инновационных технологий.

    Накануне вице-премьер Александр Новак допустил совместную работу России и США над проектами сжиженного природного газа в Арктике.

    Ранее Новак анонсировал поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты.

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    28 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    МИД анонсировал участие Лаврова во встрече глав МИД G20 в Атланте

    МИД: Лавров возглавит российскую делегацию на встрече министров G20 в Атланте

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит делегацию России на встрече глав МИД «Группы двадцати» в американской Атланте 30–31 октября, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Российская делегация отправится на совещание руководителей министерств иностранных дел стран «Группы двадцати» в США под руководством Лаврова, передает РИА «Новости».

    «Глава российского внешнеполитического ведомства возглавит нашу делегацию на встрече глав внешнеполитических ведомств «Группы двадцати». «Двадцатка» сейчас заседает под американским председательством, и состоится министерская встреча в этом формате с 30 по 31 октября в городе Атланта, США», – сообщила Захарова в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио допустил участие Сергея Лаврова в совещании министров G20 в Атланте.

    В августе Москва объявила об активной подготовке к министерским конференциям «Группы двадцати», включая заседание глав внешнеполитических ведомств.

    В прошлом году МИД России сообщил о проведении встречи глав МИД G20 под председательством США 30–31 октября 2026 года.

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    28 октября 2026, 22:47 • Новости дня
    Песков: Возможная встреча Путина, Трампа и Зеленского требует длительной работы

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная встреча президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского потребует серьезной предварительной работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков не стал опровергать слова Трампа о перспективах встречи глав России, США и Украины, сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    «Как мы неоднократно говорили, этому должна предшествовать длительная скрупулезная работа», – сказал Песков.

    Отвечая на просьбу прокомментировать слова Трампа о проведении такой встречи «в скором времени», Песков отметил, что, по его мнению, «скорое время – это растяжимое понятие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с Путиным и Зеленским.

    Песков анонсировал обсуждение взаимных гарантий безопасности России и Украины на переговорах в Абу-Даби.

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    28 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Новак опроверг переговоры о возвращении нефтегазовых компаний США в Россию

    Новак: Россия не обсуждает возвращение компаний США в нефтегазовые проекты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в настоящее время не ведет переговоры с американскими компаниями об их возвращении в отечественные нефтегазовые проекты, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сейчас нет таких переговоров», – ответил он на вопрос, обсуждает ли Москва возвращение таких корпораций, как ExxonMobil, передает РИА «Новости».

    При этом вице-премьер подчеркнул, что страна всегда была открыта для иностранных инвестиций. «Будут они возвращаться или нет, это зависит в первую очередь от них», – пояснил он в кулуарах форума «Россия – Африка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Новак сообщил о возможности совместной работы России и США в Арктике над проектами сжиженного природного газа.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о приоритете российских интересов при временном управлении иностранными компаниями.

    В феврале 2025 года в РФПИ допустили возвращение американских нефтяных компаний на российский рынок.

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    28 октября 2026, 10:49 • Новости дня
    В МИД заявили о плотном диалоге с администрацией США по Украине

    Рябков заявил о плотном диалоге России с администрацией США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ведет плотный диалог с администрацией президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Сегодня с администрацией Трампа ведется плотный интенсивный диалог», – заявил Рябков на полях экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка».

    Он выразил надежду, что усилия Дональда Трампа и его команды позволят приблизить запуск устойчивого урегулирования на Украине, передает ТАСС.

     По его словам, это урегулирование должно гарантированно обеспечить фундаментальные интересы России, соответствовать Конституции и решить первопричины конфликта в разных областях, включая безопасность и права русскоязычного населения и Русской православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании.

    На прошлой неделе президент США отметил возможность обсуждения Украины на трехсторонних переговорах Вашингтона, Москвы и Пекина.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    28 октября 2026, 12:51 • Новости дня
    В МИД прокомментировали подготовку саммита лидеров России, Китая и США

    МИД не подтвердил саммит лидеров России, Китая и США на полях АТЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях форума АТЭС, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    «В настоящее время как раз наши китайские друзья, которые являются хозяевами этого саммита, если такой саммит состоится, мы всегда говорим «если», потому что еще окончательного решения и подтверждения нет. Но если он состоится, то, конечно, будут в повестке дня различные темы, которые согласуют между собой три государства. Если какая-то из этих тем не будет подходить одному или другому государству, она в повестке дня не окажется», – заявил Руденко, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о возможности проведения двусторонней встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Ранее британская газета Guardian написала о значимых последствиях для мира предложения Путина провести саммит с Трампом и Си Цзиньпином.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о связывании надежд на переход от хаоса к стабилизации с возможной встречей Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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