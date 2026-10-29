В Индонезии предложили провести совместный с Россией политический фестиваль

Индонезийская молодежь предложила России провести фестиваль по политике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Площадка предназначена для обмена опытом в сфере государственного управления, передает РИА «Новости».

«Думаю, России и Индонезии, в частности TIDAR, важно провести что-то вроде небольшого Всемирного фестиваля молодежи, но с акцентом на политику, государственное управление, международные отношения и внешнюю политику», – рассказала Хайрия.

Она добавила, что местом проведения мероприятия может стать Джакарта или один из российских городов. Инициатива призвана помочь индонезийской молодежи глубже познакомиться с текущими мировыми событиями.

Другая представительница организации Назлатан Касуба подчеркнула важность обмена опытом в области государственной политики. Предложения были выдвинуты после визита делегации TIDAR в Россию, где индонезийцы посетили Всемирный фестиваль молодежи в Екатеринбурге и поучаствовали в наблюдении за выборами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин заявил о намерении республики укрепить взаимодействие с Россией в оборонной промышленности.

Также Джакарта выразила заинтересованность в сотрудничестве с Москвой в сфере спутниковых технологий.

Кроме того, президент Индонезии Прабово Субианто выступил за расширение связей двух стран в нефтегазовой отрасли.