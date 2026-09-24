Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.2 комментария
Индонезия заинтересовалась российскими технологиями для цифровой инфраструктуры
Заместитель министра связи и цифровых технологий Индонезии Ангги Раки Прабово по итогам встречи с российской делегацией в Джакарте заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в сфере спутниковых технологий для обеспечения населения доступом к цифровой инфраструктуре.
В ходе встречи российские специалисты представили возможности спутниковых данных, систем управления и приемного оборудования, передает РИА «Новости». «Мы хотим создать цифровую инфраструктуру, доступную всем на равных условиях. Индонезия – очень большая страна», – заявил Прабово.
Он также предложил рассмотреть варианты взаимодействия с местными спутниковыми компаниями, включая государственные предприятия.
Российская сторона рассказала о сети из 98 спутников и планах по запуску около 16 аппаратов ежегодно. Кроме того, обсуждались образовательные программы и создание лабораторий для индонезийских студентов, где они смогут изучать технологии и получать практический опыт.
Участники встречи также затронули вопросы применения искусственного интеллекта в образовании и повышения цифровой грамотности населения.
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