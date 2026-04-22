Индонезия попросила обучать будущих космонавтов на территории России

Президент Индонезии предложил Путину готовить космонавтов на территории России

Tекст: Мария Иванова

Власти азиатской республики обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества в Москве еще в апреле, передает РИА «Новости». Главной темой переговоров стало взаимодействие в сфере науки и высоких технологий.

«Среди прочего обсуждалось сотрудничество в области науки и технологий, а также космоса. Президент (Индонезии Прабово Субианто) также озвучил возможность отправки Индонезией отобранных и лучших кандидатов для участия в российской программе подготовки космонавтов», – сказал Сугионо на пресс-конференции.

Глава ведомства отметил значимость отправки персонала и специализированного оборудования на орбиту. Подобные шаги являются прямым отражением технологического потенциала. Россия остается ключевым стратегическим партнером Джакарты, а в 2025 году статус двусторонних отношений был повышен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал космос перспективным направлением для двустороннего взаимодействия с Индонезией.

Перед переговорами на высшем уровне Прабово Субианто провел в Москве встречи с представителями российских ведомств.

Ранее российский лидер заявил о готовности Москвы принять участие в развитии индонезийской атомной энергетики.