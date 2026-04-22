Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».3 комментария
Индонезия попросила обучать будущих космонавтов на территории России
Президент Индонезии предложил Путину готовить космонавтов на территории России
Джакарта планирует направить лучших кандидатов в Россию для прохождения космической подготовки, чтобы укрепить научный и технологический потенциал своего государства, заявил глава МИД страны Сугионо.
Власти азиатской республики обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества в Москве еще в апреле, передает РИА «Новости». Главной темой переговоров стало взаимодействие в сфере науки и высоких технологий.
«Среди прочего обсуждалось сотрудничество в области науки и технологий, а также космоса. Президент (Индонезии Прабово Субианто) также озвучил возможность отправки Индонезией отобранных и лучших кандидатов для участия в российской программе подготовки космонавтов», – сказал Сугионо на пресс-конференции.
Глава ведомства отметил значимость отправки персонала и специализированного оборудования на орбиту. Подобные шаги являются прямым отражением технологического потенциала. Россия остается ключевым стратегическим партнером Джакарты, а в 2025 году статус двусторонних отношений был повышен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал космос перспективным направлением для двустороннего взаимодействия с Индонезией.
Перед переговорами на высшем уровне Прабово Субианто провел в Москве встречи с представителями российских ведомств.
Ранее российский лидер заявил о готовности Москвы принять участие в развитии индонезийской атомной энергетики.