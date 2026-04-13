Путин выделил перспективные сферы сотрудничества России и Индонезии

Путин назвал энергетику и космос перспективными для сотрудничества с Индонезией
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве обозначил наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.
«Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика», – заявил Путин в ходе переговоров, передает РИА «Новости».
Российский лидер выразил благодарность индонезийскому коллеге за то, что тот принял приглашение посетить Москву. Путин подчеркнул особый характер отношений между двумя странами, указав на регулярный характер контактов и отметив соответствующую декларацию, подтверждающую этот статус.
В понедельник самолет президента Индонезии Прабово Субианто, прибывшего с официальным визитом в Россию, приземлился в Москве.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.