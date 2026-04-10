Льготы участникам и ветеранам СВО в 2026 году: полный перечень мер поддержки

Кто имеет право на льготы участника СВО

Все военнослужащие, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции, признаются ветеранами боевых действий согласно Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах». Это распространяется на контрактников, мобилизованных, добровольцев, бойцов Росгвардии и других силовых структур, задействованных в СВО. Право на льготы также имеют военнослужащие срочной службы, заключившие контракт на срок от одного года, и иностранные граждане, подписавшие контракт о прохождении военной службы.

Для получения федеральных льгот необходимо удостоверение ветерана боевых действий. В ряде случаев достаточно справки об участии в СВО – её порядок выдачи установлен постановлением правительства РФ № 1354 от 9 октября 2024 года. Получить справку можно на портале Госуслуг, в военкомате или через МФЦ. Однако такая справка не заменяет удостоверение ветерана и не даёт права на льготы, предусмотренные ФЗ № 5.

Порядок оформления удостоверения зависит от категории военнослужащего.

Для действующих военных и мобилизованных: оформление проводится через кадровую службу Министерства обороны перед отправкой в зону СВО. Военнослужащий пишет рапорт, его фотографируют, делают копии паспорта и военного билета. Одновременно оформляется доверенность на родственника – для получения удостоверения и пользования льготами в отсутствие бойца. Готовый документ выдаётся в управлении кадров военного округа или в части – лично или через доверенное лицо.

Для добровольцев: необходимо обратиться с заявлением в военкомат по месту воинского учёта или фактического проживания. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие участие в добровольческом формировании и выполнение боевых задач: выписки из приказов командиров, документы о ранениях или наградах. Муниципальный военкомат передаёт заявление в военкомат субъекта РФ, который рассматривает его в течение 30 дней. При положительном решении удостоверение направляется обратно в районный военкомат – для выдачи лично, родственнику или доверенному лицу.

На большинство мер поддержки могут претендовать и члены семей участников СВО: супруги, дети, родители. Отдельные льготы, в том числе повышенная компенсация ЖКХ, установлены для семей погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Денежные выплаты участникам СВО в 2026 году

С 1 января 2026 года страховые суммы, единовременные пособия и ежемесячные компенсации для участников СВО проиндексированы на 4%. Ежемесячное денежное довольствие действующих бойцов составляет не менее 210 000 рублей в месяц.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для ветеранов боевых действий с 1 февраля 2026 года составляет 4 838,64 рубля при отказе от набора социальных услуг в натуральной форме. Если ветеран сохраняет право на льготные лекарства, санаторий и проезд, итоговая сумма «на руки» будет уменьшена на стоимость НСУ – 1 825,25 рубля. Надбавка к пенсии проиндексирована до 3 015,71 рубля, совокупная сумма после обеих индексаций в феврале и апреле 2026 года достигает 7 854,35 рубля.

Ежемесячная социальная выплата предусмотрена для мобилизованных граждан дополнительно к денежному довольствию. Её размер составляет 158 000 рублей. Начисление начинается с момента назначения на воинскую должность и продолжается до её завершения. В случае подписания контракта выплаты продолжаются до вступления контракта в силу. Порядок регулируется приказом Министра обороны от 19 декабря 2022 года № 780.

Единовременная выплата при заключении контракта составляет 400 000 рублей – для военнослужащих, поступивших на службу по контракту после 1 августа 2024 года (Указ Президента РФ от 31 июля 2024 года № 644). В 2025 году перечень территорий, участие в боевых действиях на которых даёт право на выплату, был расширен: в него включены Белгородская, Брянская и Курская области. Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 9 августа 2024 года. Региональные единовременные выплаты за заключение контракта различаются в зависимости от субъекта призыва.

Выплаты за ранение дифференцированы по степени тяжести увечья. При тяжёлом ранении (раздел I перечня увечий, утверждённого постановлением Правительства РФ от 29 июля 1998 года № 855) – 3 000 000 рублей. При увечье из раздела II того же перечня – 1 000 000 рублей. Если ранение в перечне не предусмотрено – 100 000 рублей. Военнослужащие, получившие 3 миллиона за тяжёлое ранение, при последующем установлении инвалидности имеют право на дополнительную компенсацию.

При гибели военнослужащего на семью предусмотрены следующие выплаты:

единовременное пособие при гибели при исполнении обязанностей службы – 5 524 892,57 рубля;

страховая выплата – 3 683 261,71 рубля;

президентская единовременная выплата – 5 000 000 рублей.

С 1 января 2026 года демобилизованные участники СВО могут заключить социальный контракт независимо от уровня дохода семьи и получить единовременную выплату до 350 000 рублей (Федеральный закон от 28 ноября 2025 года № 439–ФЗ). Средства разрешено направить на открытие собственного дела, покупку оборудования, аренду помещения или профессиональное обучение.

Отдельно предусмотрен грант на предпринимательство в сельском хозяйстве: на разведение крупного рогатого скота – до 7 000 000 рублей, по другим сельскохозяйственным направлениям – до 5 000 000 рублей.

Рекомендуется уточнять актуальные размеры выплат в отделениях Социального фонда России: индексация проводится автоматически, однако для оформления новых льгот необходимо личное обращение.

Льготы участникам СВО при покупке квартиры

Участники и ветераны СВО освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц по одному объекту недвижимости каждого вида – квартире, дому, гаражу. Льгота действует за весь календарный год, даже если военнослужащий участвовал в СВО не все 12 месяцев.

При приобретении квартиры участник СВО, уплачивающий НДФЛ с дополнительных доходов, вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом на общих основаниях. Максимальный вычет составляет 2 000 000 рублей с суммы покупки – возврат НДФЛ достигает 260 000 рублей. Дополнительно возможен вычет с уплаченных процентов по ипотеке – до 3 000 000 рублей, что даёт возврат до 390 000 рублей. Если расходы на покупку жилья оформлены на супруга, вычет может получить второй член семьи.

Родственники погибших военнослужащих освобождены от уплаты государственной пошлины при регистрации права собственности на наследуемое имущество – данная норма закреплена в статье 333.35 Налогового кодекса РФ.

По земельному налогу для ветеранов боевых действий предусмотрен вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров (6 соток) одного земельного участка. Если площадь участка не превышает 6 соток, налоговая база обнуляется.

Президент России дал поручение выделять участникам СВО бесплатные земельные участки. В ряде регионов – в том числе в Крыму и Якутии – такая практика действует. В Московской области с 2025 года вместо земельных участков предоставляется единовременная выплата.

Льготная ипотека для участников СВО

Программа льготной ипотеки под 2% годовых для участников и ветеранов СВО охватывает покупку первичного и вторичного жилья, а также строительство частного дома на новых территориях России: в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Действие программы распространяется до 31 декабря 2026 года.

На те же условия – ставка 2% – вправе рассчитывать жители Курской и Белгородской областей, лишившиеся жилья в результате обстрелов.

Помимо специальных программ, участники СВО и их семьи вправе воспользоваться кредитными каникулами по действующим ипотечным и потребительским кредитам, включая задолженности по кредитным картам. Норма действует до 31 декабря 2026 года. Каникулы действуют на протяжении всего контракта или участия в СВО и продлеваются ещё на 30 суток после его завершения. В период отсрочки банк не вправе начислять штрафы и пени.

Отдельная мера – списание долгов по исполнительному производству. Ею могут воспользоваться те, в отношении кого судебный акт о взыскании был вынесен до 1 декабря 2024 года и по которому возбуждено исполнительное производство, при условии что контракт с Минобороны подписан после 1 декабря 2024 года.

Необходимо учитывать: льготная ипотека под 2% в новых регионах оформляется только в банках – участниках программы. Перед подачей заявки рекомендуется уточнить список уполномоченных кредитных организаций.

Льготы при покупке автомобиля и транспортный налог

Участники СВО и ветераны боевых действий с 1 января 2026 года освобождены от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства по выбору – независимо от его мощности и стоимости. В январе 2026 года Федеральная налоговая служба разъяснила порядок применения льготы: экономия составляет в среднем около 10 000 рублей в год.

Льгота распространяется на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, автобусы, а также снегоходы, мотосани и маломощные моторные лодки. Выбор конкретного транспортного средства для применения льготы остаётся за налогоплательщиком.

Специальной государственной программы субсидирования покупки нового автомобиля для участников СВО на федеральном уровне в 2026 году не предусмотрено. Вместе с тем ряд регионов вводит собственные меры поддержки – их актуальный перечень необходимо уточнять в органах социальной защиты по месту регистрации.

Льготы по ЖКХ для участников и ветеранов СВО

Основная федеральная льгота по жилищно–коммунальным услугам установлена пунктом 5 статьи 16 Федерального закона № 5–ФЗ: ветераны боевых действий, включая участников СВО, получают компенсацию 50% расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Льгота действует как в период службы, так и после возвращения военнослужащего домой. Компенсация распространяется на:

плату за наём жилого помещения;

плату за содержание жилья;

взносы на капитальный ремонт;

оплату коммунальных ресурсов – электроэнергии, газа, воды, отопления.

С 25 декабря 2023 года участники СВО и члены их семей освобождены от начисления пеней за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг. Если до убытия к месту службы боец не успел уведомить поставщика, документы можно предоставить постфактум – начисленные пени подлежат списанию. Одновременно запрещено приостанавливать подачу газа, воды и электричества в жилые помещения участников СВО.

Для семей погибших или признанных пропавшими без вести участников СВО компенсация по ЖКХ составляет 60%. Льгота предоставляется при совместном проживании членов семьи с военнослужащим или при подтверждении родства.

В Москве льгота по ЖКХ для участников СВО закреплена в Законе города Москвы № 70 от 3 ноября 2024 года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» и составляет 50% расходов. Оформление производится через Департамент труда и социальной защиты населения или Единый центр поддержки участников СВО.

Для получения компенсации необходимо обратиться в офис управляющей компании, ресурсоснабжающей организации или в МФЦ с удостоверением ветерана боевых действий. В ряде случаев льгота начисляется автоматически.

Льготы при поступлении в вуз

Участники СВО вправе претендовать на поступление в государственные образовательные организации по отдельной квоте – не менее 10% бюджетных мест. В рамках квоты также конкурируют дети–сироты, инвалиды вследствие военной травмы и ряд других льготных категорий.

Для ветеранов боевых действий, включая участников СВО, и их детей предусмотрена специальная квота в колледжах и вузах для бесплатного обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Для её получения необходимо подать в приёмную комиссию удостоверение ветерана боевых действий.

С 1 января 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 15 декабря 2025 года № 490–ФЗ: участники СВО получили право бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. Это позволяет пройти переобучение без финансовых затрат после демобилизации.

Трудовые гарантии участников СВО

Все трудовые гарантии для участников СВО действуют с 21 сентября 2022 года. На период службы трудовой договор приостанавливается, рабочее место за военнослужащим сохраняется – работодатель обязан восстановить сотрудника на той же должности после завершения контракта или мобилизации. Должность не может быть сокращена в период отсутствия работника.

Страховой трудовой стаж участникам СВО начисляется в двойном размере: каждый день участия в операции засчитывается как два. Индивидуальный пенсионный коэффициент за период участия в СВО также начисляется в двойном размере – 3,6 вместо стандартных 1,8, предусмотренных за год военной службы.

По возвращении со службы у военнослужащего есть полгода для использования накопленного отпуска – работодатель обязан предоставить его с начислением отпускных. При трудоустройстве через центр занятости участники СВО рассматриваются в первоочередном порядке.

Если участник СВО не успел подать налоговую декларацию за годы прохождения службы, он вправе сделать это после окончания контракта – до 25 числа третьего месяца после завершения участия в СВО.

Рекомендуется сохранять все документы, подтверждающие факт участия в СВО и даты убытия и возвращения, – они потребуются для оформления отпуска и восстановления на работе.

Пенсионные льготы для участников и ветеранов СВО

Участники СВО вправе выйти на страховую пенсию по старости на два года раньше общеустановленного возраста. Это право закреплено в Федеральном законе № 400–ФЗ «О страховых пенсиях» и распространяется на всех участников СВО начиная с 24 февраля 2022 года.

Кадровые военные имеют право на военную пенсию за выслугу лет (при наличии 20 лет службы) или по инвалидности – она назначается профильным ведомством: Минобороны или Росгвардией. При наличии гражданского страхового стажа не менее 15 лет и индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 они также вправе получить вторую – страховую – пенсию по старости через Социальный фонд России.

Мобилизованные и контрактники, не имеющие необходимой выслуги лет для военной пенсии, получают страховую пенсию по старости через Социальный фонд России – с учётом льготного порядка начисления стажа и баллов за период участия в СВО.

Добровольцы при выполнении установленных условий имеют право на пенсию за выслугу лет, а при наступлении инвалидности – на государственную пенсию по инвалидности.

Участники СВО, получившие инвалидность вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, приобретённого в ходе службы, вправе одновременно получать две пенсии. Конкретное сочетание зависит от категории военнослужащего:

кадровые военные – пенсия за выслугу лет (или по инвалидности) по линии ведомства плюс страховая пенсия по старости от СФР при наличии гражданского стажа;

мобилизованные, контрактники и добровольцы – государственная пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости, либо страховая пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости.

Перечень допустимых комбинаций был расширен Федеральным законом от 31 июля 2025 года № 330-ФЗ. Для оформления второй пенсии необходимо обратиться с заявлением в любое территориальное отделение Социального фонда России или МФЦ.

Льготы участникам СВО в Москве

Столица предоставляет участникам СВО расширенный пакет региональных мер поддержки в дополнение к федеральным льготам.

Финансовые выплаты:

единовременная выплата в размере 1 900 000 рублей – для военнослужащих, отобранных московским пунктом отбора и заключивших контракт сроком на год и более (Указ Мэра Москвы № 58–УМ);

ежемесячная доплата в размере 50 000 рублей к окладу мобилизованных и контрактников на период выполнения задач СВО (Указ Мэра Москвы № 52–УМ);

выплата при ранении – от 500 000 до 1 000 000 рублей в зависимости от степени тяжести ранения;

семье в случае гибели военнослужащего – 3 000 000 рублей из бюджета Москвы.

Социальные льготы:

бесплатный проезд в городском наземном транспорте и метрополитене для ветеранов боевых действий (норма действует с 21 апреля 2025 года);

освобождение от платы за муниципальные детские сады, кружки и секции для детей участников СВО;

бесплатная продлёнка и питание в московских школах для детей военнослужащих;

медицинское обслуживание в специализированной поликлинике на базе Московского городского госпиталя ветеранов войн № 3.

Налоговые преференции в Москве:

освобождение от транспортного налога на одно транспортное средство;

льгота по налогу на имущество по одному объекту.

Все городские льготы в Москве оформляются в упрощённом порядке через Единый центр поддержки участников СВО по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2. Там же принимают членов семей военнослужащих. Перечень документов и актуальные условия размещены на портале mos.ru.

Меры поддержки семей участников СВО

Льготы распространяются не только на военнослужащих, но и на членов их семей – супругов, детей, родителей.

Компенсация ЖКХ составляет 50% при совместном проживании с участником СВО и 60% для семей погибших. Семьи вправе воспользоваться кредитными каникулами по ранее оформленным займам и освобождены от имущественных налогов в том же объёме, что и сам военнослужащий.

Вдовы и вдовцы погибшего участника СВО, а также его родители вправе одновременно получать страховую пенсию по старости или инвалидности и государственную пенсию по потере кормильца. Пенсию по потере кормильца также получают:

дети до 18 лет;

дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме;

дети старше 18 лет, ставшие инвалидами с детства.

Если кто–либо из членов семьи находился на иждивении военнослужащего – пожилые родители, бабушки и дедушки, близкие с инвалидностью – в случае гибели кормильца им назначается пенсия по потере кормильца. Её размер зависит от региона и в среднем составляет 15 000–16 000 рублей; сумма ежегодно индексируется.

Молодые участники СВО из числа детей–сирот, выполнявших задачи по отражению вторжения на территорию Российской Федерации, имеют преимущественное право на обеспечение жильём.

Как оформить льготы в 2026 году

Для получения федеральных льгот необходимо:

Оформить удостоверение ветерана боевых действий через кадровую службу воинской части или военный комиссариат. Обратиться в МФЦ, Социальный фонд России, налоговую инспекцию или профильный орган в зависимости от вида льготы. Предоставить удостоверение ветерана, паспорт, СНИЛС и сопроводительные документы (договор на жильё, выписка из ЕГРН, справка о составе семьи и др.).

Налоговые льготы по имуществу, транспорту и земле в ряде случаев применяются автоматически – через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Если льгота не учтена, необходимо подать заявление с приложением копии удостоверения.

Справку об участии в СВО и часть льгот можно оформить через портал Госуслуг – раздел «Меры поддержки для защитников Отечества». Рекомендуется заблаговременно максимально заполнить профиль на портале и прикрепить все имеющиеся документы.

По вопросам получения региональных льгот и в случае отказа в их оформлении рекомендуется обращаться: