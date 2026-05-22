  • Новость часаЖителей Запорожской области предупредили о перебоях с водой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО
    Россиянин Рустам Набиев первым в мире на одних руках покорил Эверест
    Трамп объявил о решении направить 5 тыс. американских солдат в Польшу
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери
    Политолог: Путин формирует понятный образ будущего человечества
    Медведев назвал семь аргументов в пользу необратимого распада Украины
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    12 комментариев
    22 мая 2026, 06:33 • Справки

    Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

    Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    Что можно сажать в июне 2026 года

    Июнь – месяц, когда огород уже вовсю зеленеет, но это не значит, что свободное место на грядках нужно оставлять пустым. После уборки раннего редиса или салата остаются пустые участки, которые можно и нужно использовать повторно.

    Почему июнь подходит для повторных посевов. В начале лета почва уже хорошо прогрета, световой день длинный, а ночи теплые. Это идеальные условия для быстрого прорастания семян и активного роста. Многие культуры, посеянные в июне, успевают не только вырасти, но и дать урожай до осенних холодов.

    Какие культуры быстро созревают. Редис, салат, укроп, шпинат и многие другие зеленные культуры имеют короткий вегетационный период – от 20 до 45 дней. Посеянные в начале июня, они дадут свежую зелень уже в середине-конце июля.

    Что хорошо переносит летнее тепло. Не все растения любят июньскую жару, но есть культуры, которые чувствуют себя в это время особенно комфортно. Фасоль, кукуруза, базилик, тыква и огурцы активно растут именно в теплую погоду и при правильном поливе дают отличный урожай.

    Какие овощи сажать в июне 2026

    Июнь – отличное время для посадки многих овощных культур. Важно только правильно выбрать сорта и соблюдать сроки.

    Огурцы. Июнь – самый разгар для посадки огурцов. Их можно высаживать как рассадой, так и семенами прямо в грунт. Огурцы остро реагируют на нехватку влаги, поэтому в засушливую погоду молодым посадкам необходим ежедневный полив.

    Кабачки и тыква. Эти культуры в июне можно сеять прямо в грунт. При посадке кабачков и тыквы главное – избежать чрезмерного загущения, поскольку этим растениям необходима большая площадь для формирования мощного лиственного аппарата. Опытные огородники советуют добавлять непосредственно в каждую посадочную лунку горсть перегноя или компоста.

    Свекла. Май и июнь – оптимальное время для посева свеклы. Хотя она относительно устойчиво переносит прохладную погоду, именно раннелетний посев гарантирует оптимальное соотношение влаги в земле для ее старта. Для того чтобы корнеплоды формировались ровными и крупными, всходы необходимо своевременно прореживать, а грядку рыхлить.

    Морковь. Как и свекла, морковь отлично удается при июньском посеве. Для летнего посева выбирают сорта с коротким сроком созревания, чтобы успеть собрать урожай до заморозков.

    Фасоль и горох. Эти бобовые культуры очень теплолюбивы, и в холодную почву их сеять бессмысленно. Июньская посадка – самое то. Фасоль быстро растет и уже в августе порадует стручками.

    Кукуруза. Сладкую кукурузу в средней полосе чаще всего сеют именно в конце мая – начале июня, когда земля хорошо прогрета.

    Редис, редька, дайкон. Время их летнего посева – первая декада июля, это растения короткого дня, и именно к осени, когда день начнет укорачиваться, вы получите вполне приличный урожай. Редис является лучшим выбором для тех, кто хочет получить быстрый результат: урожай можно собирать уже через 2-3 недели после посева.

    Какую зелень можно сеять в июне

    Зелень – самая благодарная культура для летних посевов. Она растет быстро, не требует сложного ухода и дает свежую продукцию все лето.

    Укроп и петрушка. Укроп всходит долго из-за эфирных масел в семенах. Чтобы ускорить его всхожесть, семена стоит несколько раз промыть в теплой воде. Укроп не нужно сеять густо, оптимальное расстояние между растениями – 3-5 см.

    Салат (листовой). Сеять листовой салат можно весь сезон с интервалом в 2-3 недели. Это позволяет иметь свежую зелень постоянно.

    Кинза (кориандр). Кинза – очень быстрое растение, она всходит и уже через две недели может идти в стрелку. Поэтому сразу большой площадью сеять ее не стоит. Лучше сеять небольшими партиями с интервалом в 7-10 дней.

    Шпинат. Шпинат предпочитает прохладу, но при достаточном поливе хорошо растет и в июне.

    Базилик. Это теплолюбивое растение, которое в открытый грунт можно высаживать только когда минует угроза заморозков. Июнь – идеальное время для его посадки.

    Лук на перо. Можно взять не очень крупные луковички (желательно прошлогоднего урожая) и посадить их плотно – луковка к луковке.

    Какие корнеплоды сажают в июне

    Корнеплоды – еще одна категория культур, которые можно успешно высевать в начале лета. Главное – правильно выбрать сорта и помнить о поливе.

    Свекла. Для июньского посева лучше выбирать раннеспелые сорта, которые успеют сформировать корнеплоды до заморозков.

    Морковь. При летнем посеве моркови выбирают сорта с коротким периодом вегетации и хорошей лежкостью.

    Редис. Это скороспелая культура, которую можно сеять весь сезон, но важно помнить: в длинные световые дни и в жару редис быстро уходит в стрелку и не формирует корнеплод. Поэтому для июньского посева выбирают специальные летние сорта, устойчивые к цветушности.

    Дайкон и редька (зимняя). Они сеются именно в середине лета (конец июня – первая половина июля), потому что для формирования корнеплода им нужен короткий световой день.

    Можно ли сажать картофель в июне

    Да, посадить картофель в июне – это вполне реально. Но только при условии, что выбранные вами сорта являются сверхранними. Обычный картофель со сроком созревания 80-90 дней попросту не успеет дать урожай до первых заморозков.

    Для июньской посадки подойдут ультраранние сорта: «Алёна», «Тимо», «Импала». Есть риск нашествия колорадского жука летом, поэтому посадки придется тщательно обрабатывать, а также постоянно следить за влажностью почвы.

    Какие цветы можно посеять в июне

    Июнь – время для посадки однолетников, которые будут радовать цветением во второй половине лета и осенью.

    Однолетники:

    Календула – неприхотливый цветок, который цветет все лето. Ее можно сеять прямо в грунт в течение всего июня. Настурция теплолюбива, поэтому ее сеют, когда земля хорошо прогрелась. Настурция хороша для бордюров и подвесных корзин. Космея (Космос) очень неприхотлива, растет на любых почвах, цветет до заморозков. Бархатцы – если посеять их в начале июня, они зацветут в августе и будут радовать до октября. Алиссум можно сеять весь сезон, цветет быстро и обильно.

    Многолетники, высеваемые в июне:

    Дельфиниум при июньском посеве зацветет на следующий год. Виола (анютины глазки) – сеянцы, выращенные из июньского посева, окрепнут к осени и хорошо перезимуют.

    Что сажать в июне в теплице

    Теплица в июне обычно уже заполнена томатами, перцами и огурцами. Но если у вас освободилось место после уборки ранних культур, есть что подсадить.

    Зелень. В теплице отлично растут базилик, укроп, петрушка, кинза, листовой салат, пекинская капуста. Там они будут более нежными и вырастут быстрее, чем на улице.

    Редис и дайкон. В защищенном грунте они не страдают от вредителей.

    Редис и зелень – самые надежные варианты для быстрого заполнения пустот в теплице.

    Что сажать в июне по регионам России

    Сроки посадки и набор культур зависят от региона. То, что на юге уже пора убирать, в Сибири только начинают сеять.

    Центральная Россия и Подмосковье. Здесь в первой половине июня сеют теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыкву, фасоль, кукурузу. Можно высевать повторно редис, салат, укроп, чтобы иметь свежую зелень все лето.

    Северо-Запад (Ленинградская область). Июнь здесь – самый активный месяц посадок. Сеют все теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыкву, фасоль. Рассаду томатов и перцев, выращенную дома, высаживают в теплицы в первой половине июня.

    Урал и Сибирь. Здесь в начале июня высаживают рассаду томатов, перцев и баклажанов в теплицы и под укрытия. В открытый грунт в первой половине июня сеют редис, салат, укроп. Огурцы и кабачки высевают в грунт не раньше 5-10 июня, часто с использованием временных укрытий.

    Южные регионы. На юге июнь – это уже жаркий месяц. Ранние культуры уже убраны, можно сеять повторно зелень и редис, но только при условии обильного полива и притенения.

    Лунный календарь посадок на июнь 2026 года

    Июнь 2026 года начинается с убывающей Луны, а завершается полнолунием. Для посадок важно учитывать фазы.

    Неблагоприятные дни: 15 июня (новолуние) и 30 июня (полнолуние). В эти дни от любых посевных работ лучше воздержаться.

    Когда лучше сажать «вершки» (то, что растет над землей). Растущая Луна (16-29 июня) – самое лучшее время для посадки огурцов, томатов, перцев, баклажанов, кабачков, тыквы, фасоли, зелени. В этот период соки растений устремлены вверх, к стеблям и плодам.

    Когда лучше сажать «корешки». Убывающая Луна (1-14 июня) – лучшее время для посадки корнеплодов: моркови, свеклы, редиса, репы, дайкона, картофеля.

    Благоприятные дни июня для различных культур: для овощей (надземные) – 17-22 июня; для корнеплодов – 4-7, 10-12 июня; для зелени – 18-21 июня; для цветов – 19-22 июня.

    Неблагоприятные дни: 13-14 июня (на стыке фаз) – не лучшие дни для посевов.

    Что важно сделать на огороде в июне

    Июнь – это не только про посадки, но и про уход за тем, что уже растет.

    Полив. В жару это критически важно. Поливать лучше утром или вечером, не холодной водой.

    Мульчирование. Очень важный прием. Слой мульчи (солома, скошенная трава, перегной) сохраняет влагу в почве, не дает расти сорнякам и защищает корни от перегрева.

    Подкормки. Июнь – активная вегетация, растениям нужно много питания. Используйте органические удобрения.

    Защита от жары. Некоторым культурам в полуденный зной требуется притенение (особенно молодым всходам).

    Борьба с вредителями. В июне активизируются все вредители. Регулярно осматривайте растения.

    Какие культуры уже поздно сажать в июне

    Несмотря на обилие культур, которые можно и нужно сажать в июне, есть и те, с которыми лучше повременить.

    Поздние томаты. Если посеять семена томатов на рассаду в июне, вы не успеете получить урожай.

    Некоторые виды капусты. Поздние сорта белокочанной капусты, предназначенные для хранения, сеют в апреле-мае. В июне это уже бессмысленно.

    Теплолюбивые культуры с длинным сроком созревания. Например, арбузы и дыни в средней полосе при посеве в открытый грунт в июне не успеют вызреть. Их сеют на рассаду в апреле.

    В остальном, июнь – время активных посадок и надежды на отличный урожай.

    Частые вопросы

    Что можно посадить в июне для быстрого урожая?
    Для быстрого урожая в июне сажают редис (созревает за 20-30 дней), салат, укроп, шпинат, рукколу, лук на перо.

    Что посеять после редиса и зелени?
    После уборки ранних культур на освободившееся место можно посеять редьку, дайкон, летние сорта редиса, пекинскую капусту, повторно зелень.

    Можно ли сажать морковь и свеклу летом?
    Да, можно. Для летнего посева выбирают сорта с коротким периодом вегетации. Урожай таких корнеплодов убирают поздно осенью, и они хорошо хранятся зимой.

    Что успеет вырасти до осени?
    Успеют вырасти практически все зеленные культуры, редис, дайкон, редька, пекинская капуста, ранние сорта свеклы и моркови, фасоль, горох, кукуруза, кабачки, огурцы (при посадке в начале июня).

    Какие культуры лучше переносят июньскую жару?
    Лучше всего переносят жару базилик, фасоль, кукуруза, тыква, арбузы (в южных регионах), перец, баклажаны. При достаточном поливе в жару хорошо растут и огурцы.

    Главное о посадках в июне 2026:

    • Июнь – время для повторных посевов многих культур.

    • Для быстрого урожая сажайте редис, салат, укроп, шпинат.

    • На растущей Луне (16-29 июня) сажайте огурцы, кабачки, фасоль, зелень.

    • На убывающей Луне (1-14 июня) сажайте морковь, свеклу, редис, дайкон.

    • Неблагоприятные дни для посадок – 15 и 30 июня.

    • Самые популярные июньские культуры: огурцы, кабачки, фасоль, морковь, свекла, редис, базилик, календула, бархатцы.

    Главное
    МИД объяснил содержание формулировки «духа Анкориджа»
    Минск обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов
    Российские компании попали под американские пошлины на палладий
    Лукашенко заявил о готовности встретиться с Зеленским
    Рубио допустил пересмотр участия США в НАТО
    Ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина во второй раз подряд
    В зоне СВО против украинских БПЛА начали применять комплекс «Цитадель»

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Перейти в раздел

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    Перейти в раздел

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации