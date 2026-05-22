Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

Tекст: Ольга Никитина

Что можно сажать в июне 2026 года

Июнь – месяц, когда огород уже вовсю зеленеет, но это не значит, что свободное место на грядках нужно оставлять пустым. После уборки раннего редиса или салата остаются пустые участки, которые можно и нужно использовать повторно.

Почему июнь подходит для повторных посевов. В начале лета почва уже хорошо прогрета, световой день длинный, а ночи теплые. Это идеальные условия для быстрого прорастания семян и активного роста. Многие культуры, посеянные в июне, успевают не только вырасти, но и дать урожай до осенних холодов.

Какие культуры быстро созревают. Редис, салат, укроп, шпинат и многие другие зеленные культуры имеют короткий вегетационный период – от 20 до 45 дней. Посеянные в начале июня, они дадут свежую зелень уже в середине-конце июля.

Что хорошо переносит летнее тепло. Не все растения любят июньскую жару, но есть культуры, которые чувствуют себя в это время особенно комфортно. Фасоль, кукуруза, базилик, тыква и огурцы активно растут именно в теплую погоду и при правильном поливе дают отличный урожай.

Какие овощи сажать в июне 2026

Июнь – отличное время для посадки многих овощных культур. Важно только правильно выбрать сорта и соблюдать сроки.

Огурцы. Июнь – самый разгар для посадки огурцов. Их можно высаживать как рассадой, так и семенами прямо в грунт. Огурцы остро реагируют на нехватку влаги, поэтому в засушливую погоду молодым посадкам необходим ежедневный полив.

Кабачки и тыква. Эти культуры в июне можно сеять прямо в грунт. При посадке кабачков и тыквы главное – избежать чрезмерного загущения, поскольку этим растениям необходима большая площадь для формирования мощного лиственного аппарата. Опытные огородники советуют добавлять непосредственно в каждую посадочную лунку горсть перегноя или компоста.

Свекла. Май и июнь – оптимальное время для посева свеклы. Хотя она относительно устойчиво переносит прохладную погоду, именно раннелетний посев гарантирует оптимальное соотношение влаги в земле для ее старта. Для того чтобы корнеплоды формировались ровными и крупными, всходы необходимо своевременно прореживать, а грядку рыхлить.

Морковь. Как и свекла, морковь отлично удается при июньском посеве. Для летнего посева выбирают сорта с коротким сроком созревания, чтобы успеть собрать урожай до заморозков.

Фасоль и горох. Эти бобовые культуры очень теплолюбивы, и в холодную почву их сеять бессмысленно. Июньская посадка – самое то. Фасоль быстро растет и уже в августе порадует стручками.

Кукуруза. Сладкую кукурузу в средней полосе чаще всего сеют именно в конце мая – начале июня, когда земля хорошо прогрета.

Редис, редька, дайкон. Время их летнего посева – первая декада июля, это растения короткого дня, и именно к осени, когда день начнет укорачиваться, вы получите вполне приличный урожай. Редис является лучшим выбором для тех, кто хочет получить быстрый результат: урожай можно собирать уже через 2-3 недели после посева.

Какую зелень можно сеять в июне

Зелень – самая благодарная культура для летних посевов. Она растет быстро, не требует сложного ухода и дает свежую продукцию все лето.

Укроп и петрушка. Укроп всходит долго из-за эфирных масел в семенах. Чтобы ускорить его всхожесть, семена стоит несколько раз промыть в теплой воде. Укроп не нужно сеять густо, оптимальное расстояние между растениями – 3-5 см.

Салат (листовой). Сеять листовой салат можно весь сезон с интервалом в 2-3 недели. Это позволяет иметь свежую зелень постоянно.

Кинза (кориандр). Кинза – очень быстрое растение, она всходит и уже через две недели может идти в стрелку. Поэтому сразу большой площадью сеять ее не стоит. Лучше сеять небольшими партиями с интервалом в 7-10 дней.

Шпинат. Шпинат предпочитает прохладу, но при достаточном поливе хорошо растет и в июне.

Базилик. Это теплолюбивое растение, которое в открытый грунт можно высаживать только когда минует угроза заморозков. Июнь – идеальное время для его посадки.

Лук на перо. Можно взять не очень крупные луковички (желательно прошлогоднего урожая) и посадить их плотно – луковка к луковке.

Какие корнеплоды сажают в июне

Корнеплоды – еще одна категория культур, которые можно успешно высевать в начале лета. Главное – правильно выбрать сорта и помнить о поливе.

Свекла. Для июньского посева лучше выбирать раннеспелые сорта, которые успеют сформировать корнеплоды до заморозков.

Морковь. При летнем посеве моркови выбирают сорта с коротким периодом вегетации и хорошей лежкостью.

Редис. Это скороспелая культура, которую можно сеять весь сезон, но важно помнить: в длинные световые дни и в жару редис быстро уходит в стрелку и не формирует корнеплод. Поэтому для июньского посева выбирают специальные летние сорта, устойчивые к цветушности.

Дайкон и редька (зимняя). Они сеются именно в середине лета (конец июня – первая половина июля), потому что для формирования корнеплода им нужен короткий световой день.

Можно ли сажать картофель в июне

Да, посадить картофель в июне – это вполне реально. Но только при условии, что выбранные вами сорта являются сверхранними. Обычный картофель со сроком созревания 80-90 дней попросту не успеет дать урожай до первых заморозков.

Для июньской посадки подойдут ультраранние сорта: «Алёна», «Тимо», «Импала». Есть риск нашествия колорадского жука летом, поэтому посадки придется тщательно обрабатывать, а также постоянно следить за влажностью почвы.

Какие цветы можно посеять в июне

Июнь – время для посадки однолетников, которые будут радовать цветением во второй половине лета и осенью.

Однолетники:

Календула – неприхотливый цветок, который цветет все лето. Ее можно сеять прямо в грунт в течение всего июня. Настурция теплолюбива, поэтому ее сеют, когда земля хорошо прогрелась. Настурция хороша для бордюров и подвесных корзин. Космея (Космос) очень неприхотлива, растет на любых почвах, цветет до заморозков. Бархатцы – если посеять их в начале июня, они зацветут в августе и будут радовать до октября. Алиссум можно сеять весь сезон, цветет быстро и обильно.

Многолетники, высеваемые в июне:

Дельфиниум при июньском посеве зацветет на следующий год. Виола (анютины глазки) – сеянцы, выращенные из июньского посева, окрепнут к осени и хорошо перезимуют.

Что сажать в июне в теплице

Теплица в июне обычно уже заполнена томатами, перцами и огурцами. Но если у вас освободилось место после уборки ранних культур, есть что подсадить.

Зелень. В теплице отлично растут базилик, укроп, петрушка, кинза, листовой салат, пекинская капуста. Там они будут более нежными и вырастут быстрее, чем на улице.

Редис и дайкон. В защищенном грунте они не страдают от вредителей.

Редис и зелень – самые надежные варианты для быстрого заполнения пустот в теплице.

Что сажать в июне по регионам России

Сроки посадки и набор культур зависят от региона. То, что на юге уже пора убирать, в Сибири только начинают сеять.

Центральная Россия и Подмосковье. Здесь в первой половине июня сеют теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыкву, фасоль, кукурузу. Можно высевать повторно редис, салат, укроп, чтобы иметь свежую зелень все лето.

Северо-Запад (Ленинградская область). Июнь здесь – самый активный месяц посадок. Сеют все теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыкву, фасоль. Рассаду томатов и перцев, выращенную дома, высаживают в теплицы в первой половине июня.

Урал и Сибирь. Здесь в начале июня высаживают рассаду томатов, перцев и баклажанов в теплицы и под укрытия. В открытый грунт в первой половине июня сеют редис, салат, укроп. Огурцы и кабачки высевают в грунт не раньше 5-10 июня, часто с использованием временных укрытий.

Южные регионы. На юге июнь – это уже жаркий месяц. Ранние культуры уже убраны, можно сеять повторно зелень и редис, но только при условии обильного полива и притенения.

Лунный календарь посадок на июнь 2026 года

Июнь 2026 года начинается с убывающей Луны, а завершается полнолунием. Для посадок важно учитывать фазы.

Неблагоприятные дни: 15 июня (новолуние) и 30 июня (полнолуние). В эти дни от любых посевных работ лучше воздержаться.

Когда лучше сажать «вершки» (то, что растет над землей). Растущая Луна (16-29 июня) – самое лучшее время для посадки огурцов, томатов, перцев, баклажанов, кабачков, тыквы, фасоли, зелени. В этот период соки растений устремлены вверх, к стеблям и плодам.

Когда лучше сажать «корешки». Убывающая Луна (1-14 июня) – лучшее время для посадки корнеплодов: моркови, свеклы, редиса, репы, дайкона, картофеля.

Благоприятные дни июня для различных культур: для овощей (надземные) – 17-22 июня; для корнеплодов – 4-7, 10-12 июня; для зелени – 18-21 июня; для цветов – 19-22 июня.

Неблагоприятные дни: 13-14 июня (на стыке фаз) – не лучшие дни для посевов.

Что важно сделать на огороде в июне

Июнь – это не только про посадки, но и про уход за тем, что уже растет.

Полив. В жару это критически важно. Поливать лучше утром или вечером, не холодной водой.

Мульчирование. Очень важный прием. Слой мульчи (солома, скошенная трава, перегной) сохраняет влагу в почве, не дает расти сорнякам и защищает корни от перегрева.

Подкормки. Июнь – активная вегетация, растениям нужно много питания. Используйте органические удобрения.

Защита от жары. Некоторым культурам в полуденный зной требуется притенение (особенно молодым всходам).

Борьба с вредителями. В июне активизируются все вредители. Регулярно осматривайте растения.

Какие культуры уже поздно сажать в июне

Несмотря на обилие культур, которые можно и нужно сажать в июне, есть и те, с которыми лучше повременить.

Поздние томаты. Если посеять семена томатов на рассаду в июне, вы не успеете получить урожай.

Некоторые виды капусты. Поздние сорта белокочанной капусты, предназначенные для хранения, сеют в апреле-мае. В июне это уже бессмысленно.

Теплолюбивые культуры с длинным сроком созревания. Например, арбузы и дыни в средней полосе при посеве в открытый грунт в июне не успеют вызреть. Их сеют на рассаду в апреле.

В остальном, июнь – время активных посадок и надежды на отличный урожай.

Частые вопросы

Что можно посадить в июне для быстрого урожая?

Для быстрого урожая в июне сажают редис (созревает за 20-30 дней), салат, укроп, шпинат, рукколу, лук на перо.

Что посеять после редиса и зелени?

После уборки ранних культур на освободившееся место можно посеять редьку, дайкон, летние сорта редиса, пекинскую капусту, повторно зелень.

Можно ли сажать морковь и свеклу летом?

Да, можно. Для летнего посева выбирают сорта с коротким периодом вегетации. Урожай таких корнеплодов убирают поздно осенью, и они хорошо хранятся зимой.

Что успеет вырасти до осени?

Успеют вырасти практически все зеленные культуры, редис, дайкон, редька, пекинская капуста, ранние сорта свеклы и моркови, фасоль, горох, кукуруза, кабачки, огурцы (при посадке в начале июня).

Какие культуры лучше переносят июньскую жару?

Лучше всего переносят жару базилик, фасоль, кукуруза, тыква, арбузы (в южных регионах), перец, баклажаны. При достаточном поливе в жару хорошо растут и огурцы.

Главное о посадках в июне 2026: