Министр труда Боливии покинул пост на фоне протестов

Министр труда Боливии Эдгар Моралес Мамани ушел в отставку из-за беспорядков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр труда Боливии Эдгар Моралес Мамани объявил об уходе в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных выступлений, передает ТАСС. «Я хочу, чтобы был диалог, чтобы в нашей стране сохранялась демократия, поэтому я заявляю о готовности уйти в отставку с поста министра труда», – заявил он во время пресс-конференции.

Президент государства Родриго Пас утвердил отставку чиновника. Новым руководителем ведомства назначен Уильямс Баскопе. Незадолго до этого глава государства анонсировал реорганизацию кабинета министров, однако не стал уточнять, какие именно структуры затронут изменения.

Массовые протесты против властей в Боливии сопровождаются блокировкой транспортных магистралей в различных частях страны. Руководство республики возлагает вину за перебои в поставках и беспорядки на сторонников бывшего президента Эво Моралеса. Ранее, 18 мая, в Ла-Пасе вспыхнули столкновения, в результате которых правоохранители задержали около 100 участников беспорядков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года в боливийском городе Льяльягуа пострадал 51 человек в результате столкновений со сторонниками Эво Моралеса.

В мае того же года протестующие устроили беспорядки у здания Высшего избирательного суда страны.

В 2024 году правоохранительные органы задержали генерала Хуана Хосе Сунигу после попытки государственного переворота.