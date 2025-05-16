Сторонники Моралеса устроили драку с полицией у ЦИК Боливии

Стало известно о применении слезоточивого газа во время столкновений в Боливии

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел у здания Высшего избирательного суда Боливии, сообщает газета El Deber. Сторонники бывшего президента Эво Моралеса, протестующие против запрета его участия в выборах, прорвали две линии полицейских ограждений и вышли на площадь перед зданием суда.

В ответ полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.



Днем ранее действующий президент Боливии Луис Арсе сообщил, что не будет баллотироваться на новый срок. Он призвал Моралеса не настаивать на своей кандидатуре и предложил левым силам консолидироваться вокруг единого кандидата на выборах, назначенных на 17 августа.

Накануне Конституционный суд страны постановил, что Моралес не вправе вновь участвовать в президентских выборах из-за ограничений по количеству сроков.

Ранее, несмотря на аналогичный запрет, Моралес избирался президентом в 2009 и 2014 годах после смены конституции, а в 2019 году был объявлен победителем на выборах, но ушел в отставку на фоне массовых протестов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Боливии выдал ордер на задержание бывшего президента Эво Моралеса по подозрению в торговле людьми.

Моралесу предъявлены обвинения в торговле людьми и сожительстве с несовершеннолетними.

В Боливии задержаны трое военачальников, которых подозревают в причастности к попытке государственного переворота.