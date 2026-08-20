Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Рейтинг канцлера Германии Мерца рухнул до исторического минимума
Уровень поддержки канцлера Германии Мерца достиг рекордно низкого значения
Популярность главы немецкого правительства Фридриха Мерца продолжает стремительно падать, при этом 80% граждан сомневаются в наличии у него поддержки даже внутри собственной партии.
Уровень одобрения деятельности политика достиг личного антирекорда, опустившись до отметки минус 1,9, передает РИА «Новости».
Лидером симпатий граждан остается министр обороны Борис Писториус с показателем плюс 1,3.
Вице-канцлер Ларс Клингбайль и лидер «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель получили минус 0,6 и минус 2,5 соответственно.
Подавляющее большинство немцев сомневаются во внутрипартийных позициях канцлера. Около 80% респондентов, включая 67% сторонников блока ХДС/ХСС, уверены в отсутствии полноценной поддержки председателя. Если бы парламентские выборы проходили сейчас, победу одержала бы «Альтернатива для Германии» с результатом 27%.
Блок ХДС/ХСС занял бы второе место, набрав 22% голосов избирателей. Партия «Зеленые» получила бы 14%, а социал-демократы и «Левые» – по 12%. В исследовании приняли участие 1319 граждан, погрешность составляет от двух до трех процентных пунктов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень поддержки правящего блока ХДС/ХСС упал до 20%.
На фоне внутрипартийных скандалов канцлер Фридрих Мерц оказался под угрозой скорой отставки.
В начале лета подавляющее большинство жителей Германии выразило резкое недовольство работой главы правительства.