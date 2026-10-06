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    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    36 комментариев
    6 октября 2026, 15:59 • Новости дня

    Ученица погибла при нападении на школу в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьница погибла в результате нападения с ножом в одной из школ Стамбула, сообщил министр образования Турции Юсуф Текин.

    «Одна ученица погибла в результате инцидента в школе в Башакшехире», – заявил Юсуф Текин, передает РИА «Новости». Слова министра приводятся в сообщении министерства образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц.

    В конце прошлого месяца в Словакии при нападении школьника погибла учительница.

    В августе в Швеции в результате нападения мужчины с мечом на школу погиб человек.

    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

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    5 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Турция передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия

    Middle East Eye: Турция поставила Украине средства ПВО ближнего радиуса Korkut

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара передала Украине средства противовоздушной обороны Korkut ближнего радиуса действия, чтобы Киев протестировал новые изделия, сообщает Middle East Eye.

    Турция поставила Украине системы ПВО ближнего радиуса действия Korkut. Киев импортировал небольшое количество систем, пишет Middle East Eye. При этом собеседники издания не уточнили, сколько установок отправили на передовую. Поставка зенитных систем против дронов позволила украинским военным протестировать новые изделия и улучшить их потенциал, передают «Вести».

    В состав ПВО входят три установки Korkut и машина управления. Для поражения воздушных целей, в том числе БПЛА и крылатых ракет, используются автоматические пушки. Сообщается, что компания-производитель Aselsan могла предлагать Украине приобрести установки еще пять лет назад.

    В воскресенье кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В марте Турция предложила посредничество в новых переговорах по Украине.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    СК завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязания двух детей в досугово-оздоровительном учреждении в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и статьей 117 УК РФ (истязание)», – сообщила пресс-служба СК, передает РИА «Новости».

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.

    Ранее в социальных сетях появилось видео из детского лагеря «Дружные ребята» в Сызрани. На кадрах воспитатель тапком, а затем рукой бьет двух братьев с расстройством аутистического спектра. В пресс-службе администрации города сообщили, что ситуация находится на контроле властей, а трудовой договор с воспитателем расторгнут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    5 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Путин отметил роль участников спецоперации в патриотическом воспитании детей

    Путин: Участники СВО активно работают в системе патриотического воспитания

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участники спецоперации на Украине становятся наставниками для школьников и активно участвуют в патриотическом воспитании, заявил президент Владимир Путин.

    «Участники специальной военной операции со своей стороны также продолжают эту миссию: становятся наставниками для школьников, подростков, молодых ребят, активно работают в системе образования, патриотического воспитания, во многих других сферах», – заявил Путин в ходе вручения государственных наград педагогам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям.

    Президент высоко оценил работу преподавателей в приграничных регионах.

    В среду глава государства поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    5 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    МЧС начало поиски заблудившихся у Софийских озер в КЧР женщины и ребенка

    Tекст: Антон Антонов

    В Карачаево-Черкесии спасатели приступили к поискам женщины и ребенка, заблудившихся на маршруте к Софийским озерам, сообщило Главное управление МЧС по региону.

    Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева отправились на поиски группы туристов из двух человек – женщины и ребенка. Они следовали по туристическому маршруту к Софийским озерам в Зеленчукском районе и сбились с тропы, говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    Отмечается, что самостоятельно спуститься с маршрута группа не смогла. Туристы не зарегистрировали свой маршрут в подразделениях МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спасателям также пришлось искать группу туристов, которая следовала по туристическому маршруту к Софийским озерам.

    Кроме того, в конце июля турист погиб при падении на сложном горном маршруте в Карачаево-Черкесии.

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    5 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Пассажиров летевшего из Анкары самолета эвакуировали из-за записки о бомбе

    Tекст: Вера Басилая

    Аэропорт турецкого города Шанлыурфа приостановил работу после эвакуации пассажиров самолета авиакомпании AJet из-за найденной записки о бомбе, сообщил губернатор провинции Хасан Шылдак.

    В настоящий момент на месте работают специалисты-взрывотехники, пассажиры эвакуированы. Воздушное судно выполняло рейс из Анкары в Шанлыурфу, передает ТАСС.

    «Записка о наличии бомбы была найдена в туалете. Сейчас идет осмотр воздушного судна. Аэропорт Шанлыурфы сейчас не принимает и не отправляет рейсы. Об этих обстоятельствах было выпущено уведомление NOTAM», – сообщил Шылдак.

    На борту самолета находились 136 пассажиров и семь членов экипажа, они временно размещены в здании терминала. Инспекция продлится некоторое время, специалистам предстоит тщательно проверить весь багаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вылетевший из Анкары самолет экстренно сел из-за записки о взрывчатке.

    В прошлом месяце следовавший из Медины в Стамбул лайнер совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажирки.

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    5 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Вылетевший из Анкары самолет экстренно сел из-за записки о взрывчатке

    Tекст: Вера Басилая

    Пассажирский самолет авиакомпании AJet, вылетевший из Анкары, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкой провинции Шанлыурфа после обнаружения на борту записки о взрывчатке, сообщил губернатор турецкой провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак.

    Шылдак сообщил в соцсетях, что после посадки пассажиров и членов экипажа эвакуируют, а затем сотрудники служб безопасности проведут проверку судна, передает РИА «Новости».

    Самолет выполнял рейс 4180. На борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа.

    В июле летевший из Москвы в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Тюмени.

    В мае самолет премьер-министра Испании совершил экстренную посадку в Турции.

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    6 октября 2026, 01:52 • Новости дня
    Угроза взрыва на самолете из Анкары не подтвердилась

    NTV: На борту самолета AJet из Анкары не нашли бомбу

    Tекст: Антон Антонов

    Пассажирский самолет авиакомпании AJet, летевший из Анкары в Шанлыурфу и приземлившийся из-за записки о бомбе, после проверки был признан безопасным, сообщил телеканал NTV.

    Специалисты завершили проверку пассажирского самолета AJet, при досмотре воздушного судна взрывчатые вещества и другие подозрительные предметы не были найдены, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажиров самолета, летевшего из Анкары в Шанлыурфу, эвакуировали после обнаружения записки с угрозой взрыва.

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    6 октября 2026, 05:30 • Новости дня
    ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Последствия сильного климатического явления Эль-Ниньо затронут более 347 млн детей в 100 странах мира, предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «Более 347 млн детей почти в ста странах и территориях столкнутся с необычно влажными или засушливыми условиями в период с октября по декабрь 2026 года из-за явления Эль-Ниньо, что увеличит риск экстремальных наводнений и засух с потенциально разрушительными последствиями», – заявили в ЮНИСЕФ, передает РИА «Новости».

    В организации подчеркнули, что природное явление может спровоцировать вынужденное переселение, недоедание, нехватку воды и вспышки заболеваний.

    Отмечается, что 1,1 млрд детей – почти половина всех детей мира – уже подвергаются воздействию как минимум трех одновременно возникающих климатических угроз, таких как засуха, экстремальная жара или наводнения, и ожидается, что Эль-Ниньо сделает эти потрясения еще более суровыми.

    По данным ЮНИСЕФ, с 2016 по 2023 год погодные бедствия ежедневно приводили к перемещению более 20 тыс. несовершеннолетних, и Эль-Ниньо может спровоцировать дальнейший рост числа таких случаев.

    Наибольшее количество детей, подверженных риску, проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе (190 млн), Восточной и Южной Африке (41 млн), Латинской Америке и Карибском бассейне (41 млн), Европе и Центральной Азии (22 млн), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (20 млн), а также в Западной и Центральной Африке (20 млн).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые предсказали гибель 450 тыс. человек к февралю из-за Эль-Ниньо.

    В августе климатологи предупредили о непредсказуемых глобальных последствиях этого явления.

    Также эксперты отмечали, что Эль-Ниньо может существенно удорожить кофе и какао в мире.

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    6 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Сибирячка получила срок за убийство новорожденной дочери

    Суд в Новосибирске приговорил мать к колонии-поселению за убийство младенца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ленинский районный суд Новосибирска приговорил местную жительницу к лишению свободы на два года в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, сообщили в управлении Судебного департамента в регионе.

    Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местной жительнице, назначив ей два года лишения свободы в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, передает ТАСС.

    «Приговором суда признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием наказания в колонии-поселении», – сообщили в управлении Судебного департамента региона. Дело рассматривалось по статье об убийстве матерью новорожденного.

    Судом установлено, что в феврале 2026 года женщина родила жизнеспособную девочку в жилом доме Ленинского района. Сразу после родов она поместила младенца в полимерный пакет и оставила на неотапливаемой веранде, где ребенок умер от переохлаждения. Подсудимая признала вину частично, приговор еще не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске правоохранители обвинили девушку в попытке убийства выброшенного на мороз младенца. Суд в Башкирии приговорил местную жительницу к 17 годам колонии за убийство собственного ребенка. В подмосковном Серпухове следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.

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    6 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Травматолог Семенов опроверг миф о возникновении сколиоза из-за тяжелых рюкзаков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Плохая осанка, использование смартфона и тяжелые школьные рюкзаки не являются причиной развития сколиоза у детей, заявил детский травматолог-ортопед Пироговского Университета Андрей Семенов.

    «Доказательств того, что сколиоз вызывается плохой осанкой, тяжелым рюкзаком, смартфоном или долгим сидением, нет. Эти факторы связаны с дискомфортом, а иногда делают уже существующую асимметрию заметнее, но причиной самой деформации они не являются – идиопатический сколиоз имеет многофакторную природу, а не бытовую. Поэтому искать виноватого в привычках ребенка или семьи непродуктивно», – заявил Семенов ТАСС.

    Специалист добавил, что контроль веса рюкзака, регулярная смена положения тела и перерывы в сидении полезны для общего комфорта и поддержания правильной осанки, однако они не способны предотвратить само заболевание.

    Ранее врач-терапевт Александра Медзиновская в беседе с газетой ВЗГЛЯД поясняла, что сидячая работа и неправильное питание приводят у офисных сотрудников к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, варикозу и геморрою.

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    6 октября 2026, 13:18 • Новости дня
    Администрация Эрдогана отказалась комментировать сообщения о поставках ПВО Киеву

    Турция не стала комментировать сообщения о поставках ПВО на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента Турции отказалась комментировать информацию о возможных поставках Украине систем противовоздушной обороны, переадресовав этот вопрос в министерство национальной обороны страны.

    В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана не стали комментировать сообщения о якобы осуществленных поставках Украине систем ПВО ближнего радиуса действия Korkut, передает РИА «Новости».

    «Мы не комментируем сообщения по этому вопросу, для получения информации следует обратиться в министерство национальной обороны», – заявили в турецкой администрации.

    Ранее портал Middle East Eye со ссылкой на источники сообщил, что турецкая компания Aselsan передала Киеву несколько систем ПВО Korkut.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия.

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    6 октября 2026, 05:38 • Новости дня
    Кравцов назвал новые детсады стимулом к рождению второго ребенка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что появление современных и безопасных дошкольных учреждений мотивирует россиян на расширение семей.

    Кравцов назвал возведение новых дошкольных образовательных учреждений важнейшей социальной опорой, которая мотивирует родителей на увеличение числа детей, пишет ТАСС.

    «Новые детские сады – это не только инвестиции в будущее общества. Это важнейшая опора общества сегодняшнего. Для родителей возможность обеспечить своего ребенка местом в безопасном современном детском саду является важным стимулом для рождения второго и последующих детей», – сказал Кравцов в интервью агентству.

    Глава ведомства подчеркнул, что качественная и современная инфраструктура представляет собой одну из главных составляющих развития дошкольников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр призвал не сводить работу дошкольных учреждений исключительно к подготовке к школе.

    В начале месяца Кравцов раскрыл сроки создания официального перечня игр и игрушек для детских садов.

    В прошлом месяце для российских детсадов разработали единые воспитательные программы.

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    6 октября 2026, 08:53 • Новости дня
    В МВД раскрыли основные приемы телефонных мошенников против детей

    МВД: Телефонные аферисты начали запугивать детей уголовной ответственностью

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин сообщил, что злоумышленники стали чаще применять угрозы для обмана несовершеннолетних.

    Телефонные аферисты активно используют тактику давления на детей, требуя от них сохранять в тайне факт общения со «следователями». Преступники намеренно изолируют жертву от взрослых и полностью диктуют ей свои условия, передает РИА «Новости».

    «Во всех этих мошеннических схемах прослеживаются одни и те же ключевые приемы. Прежде всего, это звонки с угрозами от лица правоохранительных органов и запугивание уголовной ответственностью, что заставляет действовать ребенка под воздействием эмоций», – сказал Калинин.

    Представитель ведомства отметил, что злоумышленники строго запрещают подросткам обсуждать происходящее с родителями или друзьями под предлогом нарушения тайны следствия. Подобная изоляция лишает ребенка возможности получить поддержку и трезво оценить ситуацию, оставляя его один на один с манипулятором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк выявил схемы, в которых преступники маскируются под кумиров молодежи.

    Ведомство назвало звонки аферистов от имени подростков самым опасным сценарием обмана.

    Злоумышленники начали уговаривать несовершеннолетних сбежать из дома ради выкупа.

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    6 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    В Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц

    Yeni Safak: В Стамбуле 15-летняя школьница ранила ножом пятерых учениц

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Башакшехир на западе Стамбула пятнадцатилетняя школьница напала с ножом на других учениц, в результате чего пять пострадавших были госпитализированы.

    Пятеро учащихся средней школы в стамбульском районе Башакшехир получили ранения в результате потасовки во вторник утром и были госпитализированы, передает РИА «Новости» сообщение канцелярии губернатора провинции Стамбул.

    По данным турецкой газеты Yeni Safak, ножевые ранения нескольким школьницам нанесла 15-летняя ученица другого учебного заведения. Нападавшую удалось задержать школьной охраннице, начато расследование инцидента.

    Меры безопасности в турецких школах были усилены после апрельского инцидента в Кахраманмараше. Тогда в результате стрельбы, открытой восьмиклассником, погибли девять человек, включая восьмерых учеников, еще 13 человек получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе учительница погибла при нападении школьника в Словакии.

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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