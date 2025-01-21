Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.2 комментария
Госдума повысила штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним до 2 млн рублей
В Государственной думе утвердили проект закона, увеличивающий штрафы за продажу вейпов и сигарет детям до 2 млн рублей для юридических лиц.
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который предусматривает значительное увеличение штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, сообщает ТАСС.
Согласно нововведениям, штрафы для юридических лиц могут достигать 2 млн рублей.
Сейчас за подобные нарушения предусмотрены штрафы для граждан от 40 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – от 150 до 300 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 400 до 600 тыс. рублей.
Новые санкции увеличивают размер штрафов для граждан до 200–300 тыс. рублей, для должностных лиц – до 500–700 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 1,5–2 млн рублей.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете торговли вейпами.