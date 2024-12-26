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В Госдуму внесли законопроект о запрете торговли вейпами
Депутаты КПРФ предложили полный запрет на торговлю вейпами и жидкостями
В Госдуму внесен проект закона, предлагающий полный запрет на торговлю всеми видами вейпов и жидкостей для них, включая никотинсодержащие и безникотиновые продукты.
Как сообщает РИА «Новости», депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них.
Согласно пояснительной записке, предлагается установить полный запрет на розничную и оптовую торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.
Ранее Госдума приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за многократную продажу вейпов и табачной продукции несовершеннолетним, что может повлечь штраф до 80 тыс. рублей или исправительные работы.
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