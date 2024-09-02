Путин: Популярность вейпов у молодежи вызывает беспокойство

Tекст: Дмитрий Зубарев

Одна из участниц беседы предложила поднять налоги на вейпы, пустив полученные средства на строительство спортивных зон, передает ТАСС.

«То, что вы переживаете о том, что молодые люди употребляют вейпы, электронные сигареты, – это правильно. Есть за что переживать», – отреагировал глава государства.

Он посетовал на то, что электронные сигареты кажутся молодежи «модными и крутыми», на деле же вызывают серьезные проблемы с памятью и общим физическим состоянием. «Проблемы с иммунитетом, потому что с этими электронными сигаретами в легкие, оказывается, проникают различные болезнетворные микроорганизмы», – добавил президент.

Кроме того, по его словам, у молодых людей, снижается репродуктивная функция. «И у мужчин, и у женщин. То есть снижается возможность в будущем иметь детей», – пояснил он.

Ранее Путин заявил, что молодежь в России думает о будущем, в том числе и военном, потому что для этого в стране создана благоприятная атмосфера.