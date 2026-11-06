Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Песков заявил о неготовности Европы к разговору с Россией
Песков заявил о нерешительности европейцев для разговора с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва фиксирует у стран Европы затянувшуюся нерешительность и неготовность к диалогу.
Разговор с европейцами по теме обеспечения взаимной безопасности России и Украины рано или поздно потребуется, передает РИА «Новости».
«Но, как мы с вами видим, они даже пока не могут определиться с тем, кто от их лица может разговаривать. Поэтому там, с той стороны, мы фиксируем такую затянувшуюся нерешительность и неготовность», – сказал Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о необходимости Евросоюзу получить место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта.
В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.
На прошлой неделе Песков допустил включение представителей европейских стран в трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию.