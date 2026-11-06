В Литве начались военные учения НАТО с участием более 6 тыс. солдат

LRT: В Литве стартовали маневры НАТО с участием более 6 тыс. человек

Tекст: Мария Иванова

Маневры Freedom Shield 26-II и Grand Eagle 26 продлятся до 3 декабря. В них задействованы подразделения литовской 45-й бронетанковой бригады Lietuva, 37-й мотопехотной бригады Sachsen 10-й танковой дивизии Германии, а также солдаты многонациональной боевой бригады НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Чехии, Хорватии, Бельгии и Люксембурга, передает РИА «Новости» со ссылкой на LRT.

Тренировки направлены на повышение боеготовности войск, совершенствование процедур управления и планирования операций, а также улучшение взаимодействия с союзниками по Североатлантическому альянсу.

Учения пройдут на военном полигоне в Руднинкай и на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса недалеко от города Пабраде. На протяжении всего периода маневров по дорогам Литвы будет перемещаться военная техника, в связи с чем вооруженные силы предупредили жителей о возможных временных затруднениях в движении и рекомендовали неукоснительно выполнять указания военной полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Латвии у границ с Россией начались маневры многонациональной бригады Североатлантического альянса Resolute Reforger 2026.

В Литве задействовали армию и добровольческие подразделения в учениях вблизи российских рубежей.

Страны НАТО ранее завершили командно-штабные маневры Steadfast Duel 2026 на базе штаба сухопутных сил в финском городе Миккели.