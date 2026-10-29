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    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
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    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 17:00 • Новости дня

    Бельгия направила истребители F-16 в Литву

    Минобороны Литвы: Бельгия направила на авиабазу Зокняй шесть истребителей F-16

    Tекст: Ольга Иванова

    Шесть истребителей F-16 ВВС Бельгии направлены в Литву для усиления миссии НАТО по охране воздушного пространства над странами Балтии, сообщило литовское министерство обороны.

    Около ста бельгийских военнослужащих и шесть самолетов F-16 присоединятся к подразделению ВВС Италии, которое в настоящее время несет дежурство на авиабазе Зокняй в Литве, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Отмечается, что этот шаг предпринят в целях усиления противовоздушной обороны стран Балтии в рамках натовской миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы запланировали расширить авиабазу в Шяуляй для размещения 750 военных НАТО.

    В июле Турция решила направить авиацию в Эстонию для участия в натовской миссии по охране воздушного пространства стран Балтии.

    В апреле французские самолеты Rafale взяли на себя ведущую роль в этой миссии.

    28 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде

    Российские ЗРК «Тор-М1» продемонстрировали на параде в Салониках

    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На военном параде в Салониках по случаю Дня «Охи» зрителям продемонстрировали современные образцы вооружений, включая российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1».

    В Салониках прошел военный парад в честь 86-й годовщины начала борьбы с нацизмом и фашистской оккупацией, передает ТАСС. Зрителям показали системы ПВО и антидроновой защиты «Щит Ахиллеса», а также другие образцы военной техники греческих вооруженных сил. В их числе оказались российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и американские Patriot.

    По проспекту прошли войсковые подразделения, спецназ, бойцы спасательных отрядов и полицейские, а также проехала бронетехника. В воздушной части парада приняли участие самолеты и вертолеты ВВС Греции.

    «И сегодня особенно важно подчеркнуть, что все эти системы вооружений, которые мы видим, финансируются за счет средств греческого народа. Без процветающей экономики, без экономической стабильности ни одна страна не может создать мощную сдерживающую силу», – заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис по окончании парада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Греция решила перебросить на север своей территории батарею ПВО Patriot для защиты Болгарии.

    В прошлом году Киев обсуждал возможность получения еще одной установки Patriot от Германии или Греции.

    В 2024 году посол России в Афинах Андрей Маслов назвал невозможной передачу вооружений Украине без согласия Москвы.

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    29 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Посол России в Молдавии назвал условие вывода войск из Приднестровья

    Посол Озеров: Вывод войск из Приднестровья возможен после урегулирования

    Tекст: Ольга Иванова

    Вывод российских военнослужащих из Приднестровской Молдавской Республики возможен только после окончательного урегулирования конфликта в регионе, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    Москва увязывает завершение своего военного присутствия с итогами переговоров и нахождением формулы особого статуса для Приднестровья, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация всегда говорила, что вывод наших войск увязан с итогами, с самим процессом урегулирования. Вот будет урегулирован приднестровский конфликт, будет найдена формула особого статуса для Приднестровья, вот тогда можно говорить о завершении присутствия российских войск», – сказал Озеров.

    Дипломат отметил эффективность действующей миротворческой операции с участием российского, молдавского и приднестровского контингентов. По его словам, сохранение отдельных элементов контроля дает шанс на возобновление полноценной работы переговорного формата «5+2», заблокированного с 2019 года.

    В настоящее время в регионе находится Оперативная группа российских войск, обеспечивающая охрану складов с боеприпасами в селе Колбасна. Кроме того, российские миротворцы следят за безопасностью в зоне конфликта в соответствии с соглашением 1992 года, однако официальный Кишинев регулярно требует их вывода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Молдавии Олег Озеров призвал Кишинев возобновить переговорный процесс в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию.

    В воскресенье глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил об угрозе безопасности региона из-за милитаризации и закупки вооружений Кишиневом.

    Весной директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал существенные подвижки в приднестровском урегулировании необходимым условием для постановки вопроса о выводе войск.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Полковник ВСУ попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Полковник ВСУ Сало попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полковник Вооруженных сил Украины Роман Сало во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в латвийском городе Адажи попытался устроиться инструктором и остаться в стране.

    «Во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в городе Адажи в Латвии полковник ВСУ Роман Сало после протокольных мероприятий, включавших обмен опытом, инструкторско-методические занятия и награждение украинских военнослужащих, задержался на военной базе, где попытался остаться и устроиться инструктором», – заявил собеседник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

    Отмечается, что украинские инструкторы уже несколько лет проводят занятия с военнослужащими местной мотопехотной бригады. При этом Сало пришлось вернуться на Украину после вмешательства службы государственной безопасности Латвии. Сотрудники ведомства пригрозили обратиться к командованию полковника, если он продолжит находиться на территории республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российский военнослужащий сообщил об уничтожении спасающихся бегством солдат ВСУ в Анновке в ДНР.

    Ранее пленный украинский военный Николай Ступко рассказал о массовом побеге новобранцев из учебного центра.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о поспешном оставлении позиций группой украинских военных в Купянске Харьковской области.

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    28 октября 2026, 19:46 • Новости дня
    The Times: Три британские атомные подлодки типа Vanguard вышли в море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три из четырех подводных лодок типа Vanguard Военно-морских сил Британии, способных нести ядерное оружие, вышли в море, сообщила газета The Times.

    Согласно британской военной доктрине, одна из подлодок типа Vanguard постоянно находится в море на боевом дежурстве. Две другие субмарины, вероятно, задействованы в учениях и подготовке к будущим патрульным операциям, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что это первый подобный случай за более чем пять лет. Издание указывает, что наличие сразу трех подводных лодок, готовых к выполнению миссий, позволяет британским ВМС «сократить продолжительность патрулирований».

    Всего на вооружении у Британии состоят четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-х годах. Они несут баллистические ракеты Trident II. К началу 2030-х годов их планируют заменить подлодками типа Dreadnought.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские парламентарии сообщили о неспособности Королевских военно-морских сил конкурировать с Россией в арктическом регионе из-за неприспособленности субмарин для задач подо льдом.

    Ранее Германия задумалась об инвестировании в британскую программу ядерного сдерживания Trident.

    До этого посол в Лондоне Андрей Келин заявил о необходимости для Москвы учитывать закупку Британией американских истребителей F-35.

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    28 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Россия и Сомали обсудили военное сотрудничество

    Осьмаков обсудил с министром обороны Сомали Фики военное сотрудничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков в ходе третьего саммита Россия – Африка обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

    В ходе рабочей встречи стороны рассмотрели дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений, а также обменялись мнениями о подходах к реализации совместных инициатив в области региональной и глобальной безопасности, сообщает Минобороны в Max.

    В качестве первоочередных направлений межведомственного взаимодействия Москва и Могадишо определили совершенствование нормативно-правовой базы, подготовку национальных военнослужащих и обмен опытом в сферах, представляющих наибольший интерес. В первую очередь речь идет о совместной борьбе с терроризмом и морским пиратством.

    Отмечается, что переговоры прошли в дружественном ключе и подтвердили обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении российско-сомалийских военных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Джибути и Сомали Василий Ливичук заявил о намерении сомалийской стороны развивать военное взаимодействие с Москвой.

    Накануне гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о перспективах военно-технического сотрудничества со странами континента.

    Ранее замглавы МИД Георгий Борисенко сообщил о помощи африканским странам в освоении военной техники.

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    28 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Парламент Эстонии отменил запрет на перевозку противопехотных мин

    ERR: Парламент Эстонии разрешил транспортировку противопехотных мин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эстонские депутаты приняли законопроект, который снимает ограничения на перемещение противопехотных мин по территории республики.

    Поправки в закон о грузах стратегического назначения позволяют перевозить противопехотные мины по эстонской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    Изменения в законодательстве связаны с выходом государства из Оттавской конвенции в конце 2025 года. Новые нормы также ликвидируют препятствия для принятия противопехотных мин на вооружение сил обороны республики.

    В пояснительной записке к документу отмечается, что потребность в транзите подобных мин через Эстонию может возникнуть у Финляндии или американских военных подразделений, поскольку США не присоединялись к Оттавской конвенции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о выделении Украине 10 млн евро на закупку американского вооружения.

    В начале месяца эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на приобретение оружия на сумму до 195 млн евро.

    В прошлом месяце главы министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии передали Японии письмо о заинтересованности в покупке вооружений.

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    28 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    США запустили проверку боеготовности ядерных сил

    Daily Mail: США проводят ядерные учения Global Thunder 27

    Tекст: Ольга Иванова

    Стратегическое командование США начало проведение ежегодных учений Global Thunder 27, предусматривающих полеты бомбардировщиков и воздушных командных пунктов.

    США в рамках ежегодных учений Global Thunder 27 отрабатывают сложные сценарии для проверки процесса принятия военных решений и систем связи. Проверка направлена на поддержание боеготовности ядерных сил и отработку возможностей нанесения ответного удара, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Mail.

    Во время проведения маневров американцы смогут чаще наблюдать в небе полеты бомбардировщиков и самолетов обеспечения. В тренировках задействованы воздушные командные пункты E-6B, известные как «самолеты Судного дня», которые отвечают за взаимодействие руководства страны с ядерными силами.

    В связи с учениями были выпущены уведомления о временном ограничении полетов над штатом Флорида, а также над отдельными районами Тихого и Атлантического океанов. Подчеркивается, что маневры носят плановый характер, не направлены против других государств и не связаны с текущей обстановкой в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стратегическое командование Вооруженных сил США сообщило о старте ежегодных учений стратегических ядерных сил Global Thunder 27.

    В тот же день командование ВВС США допустило оснащение бомбардировщиков средствами воздушного боя.

    В июне американские военно-воздушные силы запросили 2,2 млрд долларов на создание нового воздушного командного пункта.

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    29 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил об участии морской пехоты на самых сложных направлениях СВО

    Главком ВМФ Моисеев: Морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Морская пехота Военно-морского флота России выполняет задачи на наиболее ответственных и сложных участках специальной военной операции, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Моисеев в приветствии участникам морского форума в Москве заявил, что морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО, передает РИА «Новости».

    «Непосредственно в зоне специальной военно-операции высокопрофессионально, героически действует наша прославленная морская пехота Военно-морского флота. Действует на самых сложных и ответственных направлениях», – сказал главком ВМФ.

    Он добавил, что с начала спецоперации 55 военнослужащим ВМФ было присвоено звание Героя России, а более 70 тыс. получили государственные и ветеранские награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин заявил о дерзких и героических действиях бойцов морской пехоты Тихоокеанского флота.

    В мае адмирал флота Александр Моисеев отметил наступательные действия и героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в ходе проведения СВО.

    Ранее он сообщил о значительном наращивании возможностей морской пехоты в составе всех флотов.

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    29 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Страны Евросоюза не захотели брать кредиты на оружие на 21 млрд евро

    Rapporteur: ЕК призвала страны ЕС взять оборонные кредиты на 21 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.

    Венгрия и Италия существенно сократили заявки на получение средств, из-за чего часть бюджета программы осталась невостребованной. До конца декабря Еврокомиссия должна объявить о приеме заявок на новый этап, пишет ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    Выборы и финансовые затруднения вынуждают европейские правительства с осторожностью относиться к увеличению долговой нагрузки. Условия нового этапа пока неясны, однако оставшиеся средства должны быть направлены на совместные закупки вооружений.

    На кредиты потенциально могут претендовать Румыния, Польша, Греция и Ирландия. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила передачу около 10 млрд евро из невостребованных средств Украине.

    Представитель Еврокомиссии Тома Ренье ранее сообщил, что странам ЕС предложат добрать эти деньги на военные проекты до конца 2026 года. Суммарный объем программы SAFE составляет 150 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейское издание Rapporteur назвало тревожным непомерное внимание к военным расходам в Европе.

    В середине месяца премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил совокупный объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза в 520 млрд евро к 2027 году.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Киева прогресса в принятии новых законов для получения дальнейшей финансовой помощи.

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    29 октября 2026, 12:25 • Новости дня
    Украинская армия получила из Европы неразрывающиеся просроченные снаряды

    Боец СВО Холмик сообщил о поставках украинской армии просроченных снарядов из ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветеран специальной военной операции с позывным Холмик рассказал, что европейские страны поставляли Вооруженным силам Украины просроченные боеприпасы, которые не взрывались при падении.

    Ветеран спецоперации и бывший военнослужащий отдельного инженерно-саперного батальона с позывным Холмик сообщил об использовании украинскими войсками бракованных снарядов, передает РИА «Новости».

    «У ВСУ были просроченные боеприпасы, которые Украине поставляли европейские страны, а они не взрывались, даже когда их прилетало огромное количество на позиции. Бывало, что снаряд взрывался в воздухе, не долетая до нас, и это было в Андреевке и в Клещеевке», – рассказал Холмик.

    По словам военнослужащего, подобные снаряды падали в нескольких метрах от российских позиций. Боец добавил, что зачастую боеприпас уходил глубоко в землю без разрыва, несмотря на ожидание взрыва фугаса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пентагон заявил о неизменности политики Соединенных Штатов в отношении передачи европейского оружия Украине.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила об угрозе для производящих оружие для Вооруженных сил Украины европейских оборонных заводов.

    Депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза покрыть нужды украинской армии.

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    29 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    ЕК отказалась выделить странам Прибалтики 500 млн евро на защиту от дронов

    ЕК не выделила Прибалтике 500 млн евро на борьбу с дронами

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия (ЕК) отклонила просьбу стран Прибалтики о выделении 500 млн евро на усиление системы борьбы с беспилотниками, посоветовав им воспользоваться кредитами в рамках программы SAFE, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс.

    «Еврокомиссия дала ответ [на просьбу о 500 млн евро на борьбу с БПЛА]. Можно воспользоваться дополнительными средствами SAFE, о которых мы готовимся сообщить», – заявил Кубилюс в эфире литовского национального радио LRT, передает ТАСС.

    В ближайшее время Еврокомиссия объявит о новом приеме заявок на финансирование через SAFE. Еврокомиссар подчеркнул, что других значительных средств в бюджете ЕС нет, так как «бюджетный период подходит к завершению». Он добавил, что «после первого этапа неиспользованным остался 21 млрд евро».

    Страны Прибалтики в сентябре запросили у ЕК 500 млн евро, утверждая, что Европа должна взять на себя дополнительные инвестиции для обеспечения всеобщей безопасности, поскольку их границы являются внешними рубежами ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой выделить 500 млн евро на развитие систем противодействия беспилотникам.

    В мае глава Еврокомиссии предупредила европейские государства о риске массовых нарушений воздушного пространства дронами.

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    29 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Южная Корея и Германия договорились укрепить военное сотрудничество

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная Корея и Германия договорились повысить уровень двусторонних отношений до усиленного стратегического партнерства, углубив сотрудничество в сферах безопасности и оборонной промышленности.

    Об этом стало известно по итогам встречи президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и канцлера Германии Фридриха Мерца в Сеуле, передает Yonhap.

    Стороны выразили готовность углублять военные связи за счет регулярного обмена информацией и совместных учений. Они также продолжат проведение двусторонних штабных переговоров по вопросам политики безопасности.

    Кроме того, Сеул и Берлин намерены заключить соглашение о защите секретной военной информации и развивать взаимодействие в оборонной промышленности, кибербезопасности и технологической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вашингтон и Сеул приступили к проведению совместных военно-воздушных маневров.

    Ранее Южная Корея и Германия решили претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

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    29 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    Разведка США предупредила об угрозе спутникам от орбитального оружия Китая

    The War Zone: Китай до конца десятилетия создаст орбитальное лучевое оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Разведывательное управление Пентагона выпустило отчет, согласно которому до конца десятилетия Пекин планирует развернуть в космосе оружие направленной энергии, способное выводить из строя вражеские спутники.

    К концу десятилетия Китай может создать угрозу американским спутникам с помощью оружия направленной энергии космического базирования, пишет The War Zone.

    По данным Разведывательного управления Минобороны США (DIA), это расширит противоспутниковый арсенал Пекина, который уже располагает наземными лучевыми системами.

    «К концу 2020-х годов Китай может развернуть космические системы направленной энергии и более мощные наземные системы направленной энергии, способные угрожать спутникам на более высоких орбитах», – говорится в отчете американского ведомства.

    Отмечается, что воздействие такого оружия может быть как обратимым, включая временное ослепление оптики спутников лазером, так и необратимым. В последнем случае аппараты могут получить серьезные повреждения за счет выжигания систем мощным микроволновым излучением.

    В документе также указано, что китайская орбитальная группировка разведки и наблюдения с 2018 года выросла в три раза и насчитывает свыше 510 спутников. Пентагон также выразил обеспокоенность развитием космических программ России, Ирана и КНДР, которые продолжают наращивать свой военный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американская разведка подтвердила сходство нового китайского экспериментального космоплана с американским аппаратом X-37B.

    В прошлом месяце эксперты объяснили признание Вашингтона в наличии собственного орбитального оружия необходимостью обеспечивать превосходство в космосе.

    Военные аналитики указали на переход Соединенных Штатов к практическому развертыванию боевых систем для борьбы со спутниками.

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    29 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Названа сумма ущерба от закупки некачественных бронежилетов для ВСУ

    Евроюст: Ущерб от некачественных бронежилетов для ВСУ превысил 53 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшего чиновника министерства обороны Украины подозревают в получении вознаграждения за содействие заключению контракта на закупку некачественных бронежилетов для ВСУ на 53 млн евро.

    Сумма ущерба от приобретения некачественных бронежилетов для ВСУ превысила 53 млн евро, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст).

    «Украинское государство закупило 67 тыс. бронежилетов и перечислило поставщику 100-процентную предоплату. После поставки независимая экспертиза установила, что бронежилеты были низкого качества и не обеспечивали заявленного уровня защиты», – сообщает Евроюст.

    К предполагаемой схеме мог быть причастен неназванный экс-руководитель одного из подразделений Минобороны Украины, занимавшийся развитием материального обеспечения. Следствие полагает, что в марте 2022 года он содействовал заключению контракта с поставщиком и получил от него денежное вознаграждение, которое через третье лицо было вложено в недвижимость в Ницце.

    В рамках расследования французские и украинские правоохранительные органы при координации Евроюста провели обыски во Франции, наложив арест на недвижимость и банковские счета лиц, причастных к схеме. С французской стороны в операции участвовали следственный судья парижского суда и Центральное управление по борьбе с крупными финансовыми преступлениями, с украинской – Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции при обыске имущества на вилле у бывшего прокурора Украины Святослава Пискуна нашли 1 млн евро и 3 кг золота.

    Позже Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинительный акт на заместителя командира воинской части Кировоградской области за закупку некачественных консервов для ВСУ на сумму около 24 тыс. долларов.

    До этого французская компания Verney-Carron начала процедуру банкротства после неудачи с контрактом на поставку оружия Украине на 36 млн евро.

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    29 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    ФАБ-500 от ВС России уничтожила пункты управления дронами ВСУ

    Авиаудар ФАБ-500 уничтожил пункты управления украинскими дронами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении пунктов управления украинскими FPV-дронами на днепропетровском направлении с помощью авиабомбы ФАБ-500.

    Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата «КВО» подразделения войск БПС группировки «Центр» выявил позиции противника на днепропетровском направлении. После этого был нанесен авиационный удар с использованием бомбы ФАБ-500, сообщает Минобороны.

    Уточняется, что российский разведывательный дрон успешно зафиксировал полное уничтожение пунктов управления FPV-дронами украинских вооруженных формирований.

    «КВО» вскрывает, ФАБ решает», – прокомментировали работу операторов дронов в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военнослужащие группировки войск «Центр» задействовали прибор «Совенок» для поражения украинских ударных беспилотников на днепропетровском направлении.

    В тот же день Министерство обороны сообщило о проверке министром обороны Андреем Белоусовым применения ударных беспилотников воинскими частями группировки «Днепр».

    Ранее расчеты беспилотных систем группировки «Центр» нанесли точный удар по складу наземных роботов и боеприпасов украинских войск.

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