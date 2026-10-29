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Бельгия направила истребители F-16 в Литву
Минобороны Литвы: Бельгия направила на авиабазу Зокняй шесть истребителей F-16
Шесть истребителей F-16 ВВС Бельгии направлены в Литву для усиления миссии НАТО по охране воздушного пространства над странами Балтии, сообщило литовское министерство обороны.
Около ста бельгийских военнослужащих и шесть самолетов F-16 присоединятся к подразделению ВВС Италии, которое в настоящее время несет дежурство на авиабазе Зокняй в Литве, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.
Отмечается, что этот шаг предпринят в целях усиления противовоздушной обороны стран Балтии в рамках натовской миссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы запланировали расширить авиабазу в Шяуляй для размещения 750 военных НАТО.
В июле Турция решила направить авиацию в Эстонию для участия в натовской миссии по охране воздушного пространства стран Балтии.
В апреле французские самолеты Rafale взяли на себя ведущую роль в этой миссии.