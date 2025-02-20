Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.3 комментария
На Украине замкомандира закупил для ВСУ опасные консервы на 24 тыс. долларов
На Украине замкомандира обвиняют в закупке некачественных консервов для ВСУ
Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинительный акт на заместителя командира воинской части Кировоградской области за закупку некачественных консервов для ВСУ на сумму около 24 тыс. долларов.
Государственное бюро расследований Украины передало в суд обвинительный акт против заместителя командира воинской части Кировоградской области. Офицер закупил для Вооруженных сил Украины некачественные мясные консервы на сумму почти 24 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
Согласно информации ГБР, имя офицера не разглашается, но известно, что он заключил контракт на поставку 300 тонн консервов с частным предпринимателем. Продукция не соответствовала государственным стандартам и была признана опасной для употребления.
По данным ведомства, замкомандира заключил контракт без проверки качества продукции. После получения оперативной информации были проведены лабораторные исследования, подтвердившие несоответствие консервов требованиям.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что выделенные Вашингтоном средства для Киева были присвоены коррупционерами в США и на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что половина украинской армии помышляет о бегстве.