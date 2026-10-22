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В Киеве возник транспортный коллапс из-за повреждения Южного моста
Масштабные автомобильные пробки парализовали украинскую столицу в результате ограничения движения по поврежденному Южному мосту через Днепр, сообщили украинские СМИ.
В Киеве образовались серьезные заторы на дорогах из-за ограничения проезда транспорта по Южному мосту через реку Днепр, передает ТАСС.
Сообщение средств массовой информации сопровождается видеокадрами с масштабными автомобильными пробками.
Ранее городская администрация Киева объявляла об ограничении проезда по мосту с правого на левый берег Днепра по причине его повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти ограничили движение по Южному мосту в Киеве.
СМИ сообщили, что в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».