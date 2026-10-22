В Киеве ограничили движение по Южному мосту

Раскрыт объем потерь ВСУ из-за ограничений работы Starshield

NYT: ВСУ потеряли дроны на 1 млн долларов из-за ограничений работы Starshield

Tекст: Тимур Шайдуллин

Из-за сбоев в работе системы связи и масштабных потерь вооружений украинское командование вынужденно приостановило почти все операции на три дня, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Первые сообщения о проблемах со спутниковой связью появились 14 октября. Украинские чиновники опасаются, что за решением об ограничении систем связи может стоять администрация президента США Дональда Трампа, которая пыталась таким образом наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета The Wall Street Journal назвала ограничение скорости военной версии Starlink для ВСУ решением Маска.

Ранее журнал The Atlantic написал, что перебои в работе Starshield сделали украинскую армию уязвимой.

В пятницу Трамп отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам связи.