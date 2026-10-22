За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.0 комментариев
В Киеве поражены Южный мост и предприятие «Антонов»
ВС России поразили в Киеве Южный мост и авиапредприятие «Антонов»
В Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов», сообщили СМИ.
ВС России поразили Южный мост, соединяющий ключевые автомагистрали Украины. Остановлена работа некоторых станций метро. Также полностью уничтожен ТЦ «Эпицентр» на Почайной, горит ТЦ Retail Park, сообщает «Звезда».
Нанесен мощный удар по авиационному предприятию «Антонов», его мощности использовались для сборки и модернизации беспилотников.
В Голосеевском и Днепровском районах горят крупнейшие ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4. Кроме того, «Укрзализныця» сообщила о временной остановке поездов Kyiv City Express в обоих направлениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Киеве и Харькове прогремели взрывы. Также в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.
В этот же день в Киеве получила повреждения автозаправка.