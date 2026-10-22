В Киеве поражены Южный мост и предприятие «Антонов»

ВС России поразили в Киеве Южный мост и авиапредприятие «Антонов»

Tекст: Вера Басилая

ВС России поразили Южный мост, соединяющий ключевые автомагистрали Украины. Остановлена работа некоторых станций метро. Также полностью уничтожен ТЦ «Эпицентр» на Почайной, горит ТЦ Retail Park, сообщает «Звезда».

Нанесен мощный удар по авиационному предприятию «Антонов», его мощности использовались для сборки и модернизации беспилотников.

В Голосеевском и Днепровском районах горят крупнейшие ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4. Кроме того, «Укрзализныця» сообщила о временной остановке поездов Kyiv City Express в обоих направлениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Киеве и Харькове прогремели взрывы. Также в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.

В этот же день в Киеве получила повреждения автозаправка.