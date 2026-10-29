Лантратова: Режим тишины в Алешках полностью сохраняется

Лантратова заявила о полном сохранении режима тишины в Алешках

Tекст: Вера Басилая

«Мы видим, что режим тишины полностью сохраняется», – заявила Лантратова.

Она также сообщила, что вылетает в Алешки совместно с иностранными журналистами для проведения гуманитарной миссии, передает телеканал «Звезда».

По ее словам, в группу входят представители СМИ из США, предложенные американской стороной, а также журналисты из других стран мира.

Лантратова подчеркнула, что приоритетом миссии станет оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек для безопасного прохода гуманитарных конвоев.

В тот же день уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова уточнила, что режим тишины продлится до 22:59 мск 1 ноября.

В среду уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о начале разминирования маршрутов для эвакуации мирных жителей из Алешек.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о нахождении в Алешках около 2 тыс. человек.