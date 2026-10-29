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Лантратова: Режим тишины в Алешках полностью сохраняется
Лантратова заявила о полном сохранении режима тишины в Алешках
Режим тишины в Алешках Херсонской области полностью сохраняется, никаких инцидентов не зафиксировано, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«Мы видим, что режим тишины полностью сохраняется», – заявила Лантратова.
Она также сообщила, что вылетает в Алешки совместно с иностранными журналистами для проведения гуманитарной миссии, передает телеканал «Звезда».
По ее словам, в группу входят представители СМИ из США, предложенные американской стороной, а также журналисты из других стран мира.
Лантратова подчеркнула, что приоритетом миссии станет оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек для безопасного прохода гуманитарных конвоев.
В тот же день уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова уточнила, что режим тишины продлится до 22:59 мск 1 ноября.
В среду уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о начале разминирования маршрутов для эвакуации мирных жителей из Алешек.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о нахождении в Алешках около 2 тыс. человек.